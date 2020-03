Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Kontakt zu seinem Pferd ist in der Coronakrise mehr als eingeschränkt © eric - stock.adobe.com

"Es herrscht Verunsicherung. Man bekommt unterschiedliche Informationen“, bringt es eine Reiterin auf den Punkt. Die Kärntnerin hat ihr Pferd in einem Betrieb eingestellt und fragt sich nun, ob sie angesichts der getroffenen Vorkehrungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus zu ihrem Tier darf. Diese Frage beschäftigt derzeit auch viele andere Pferdehalter. „Es war eine der meist gestellten Fragen in der Vorwoche in der Landwirtschaftskammer“, sagt Wilfried Pesentheiner von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.