Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Gynäkologe Armin Breinl fragt: "Was machen die „normal“ Kranken, wenn keine Ärzte mehr arbeiten?" Es geht um Honorarausfälle, Kurzarbeit und Systemprobleme in Corona-Zeiten. Er hat klare Forderungen formuliert, damit Ärzte "überleben" können.

Offener Brief

Schutzkleidung, Honorare und Co.: Niedergelassene Ärzte fordern Hilfe © (c) Steiks - stock.adobe.com

Armin Breinl zeigt sich betroffen, was die aktuelle Lage betrifft. "Ich habe heute mit Kollegen gesprochen - Personal in Kurzarbeit und Telefondienst oder Ordi zu! Ohne Niedergelassene bricht das System zusammen. Was machen dann die „normal“ Kranken, wenn keine Ärzte arbeiten?"