Kärnten Handwerk und Bau laufen im Notbetrieb

Baustellen stehen großteils still, weshalb auch die Handwerksbetriebe kaum Arbeit haben und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

Installateure arbeiten derzeit im Notbetrieb © Kzenon - stock.adobe.com

In Kärnten liegen mittlerweile die meisten größeren und kleineren Baustellen quasi auf Eis. Die großen Unternehmen wie die Strabag und die Porr haben ihre Tätigkeit ja schon eingestellt. Die Unsicherheit in der Branche ist groß. Dort, wo noch gearbeitet wird, ist es schwierig, die Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf den Abstand von einem Meter einzuhalten. "Auf der Baustelle geht es ja noch, aber beim Transport der Arbeitskräfte zur Baustelle ist es schwierig", sagt Robert Rauter, der Innungsmeister der Landesinnung Bau in Kärnten.