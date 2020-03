Warnung aus Triest„Bleiben Sie daheim, auch wenn die Sonne lockt“

Facebook

Ospedale Maggiore di Trieste © Zalaudek

Wie ist die Situation derzeit an Ihrer Arbeitsstelle im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Triest?

Iris Zalaudek: Es ist nichts mehr so wie es war bis vor knapp zwei Wochen. Diese kurze Zeit kommt einem so unglaublich lang vor. Das zur Uniklinik gehörende Ospedale Maggiore di Trieste, das alte Maria Thersienspital, ist zum Corona-Hotspot geworden. Wir haben nun einen 24-Stunden-Job, alle Abteilungen mussten Zimmer und Betten für Covid-Patienten zur Verfügung stellen, Intensivstation und Infektiologie wurden ausgebaut. Permanent werden Patienten angeliefert, derzeit befinden sich 128 in stationärer Behandlung. Sämtliche geplanten Visiten sind ausgesetzt, es werden nur mehr ganz akute Fälle oder onkologische Patienten behandelt. Jeder wird eingesetzt, Zahntechniker machen die Triage vor dem Spital.

Wie kann man sich die Triage vorstellen? Werden da die, die Überlebenschancen haben, getrennt von denen, die man ihrem Schicksal überlässt?

Zalaudek: Nein, so weit sind wir noch nicht. Bei uns wird jeder, der ins Spital kommt, einem Bereich zugeordnet, es werden Abstriche gemacht. In Friaul-Julisch-Venetien haben relativ früh Maßnahmen eingesetzt. Schon eine Woche vor der Grenzschließung hat man das Thema aufgenommen.

Wer sind die Infizierten, die ins Ospedale kommen?

Zalaudek: Es sind zum Großteil alte Menschen mit stärkeren Symptomen als junge. Die Erkrankung trifft eine sehr vulnerable Schicht, die Älteren. Wir haben 462 positive Fälle von 5000 Getesteten in der Region, die wahre Anzahl der Infizierten ist aber unbekannt. Der Großteil hat keine Symptome und wird nicht getestet. Die Fälle, die schwer oder tödlich verlaufen, sind meist ältere Menschen. Und Triest hat eine extrem alte Bevölkerung. Von den 462 Infizierten sind bisher 31 verstorben, davon 21 in Triest.

Zur Person Iris Zalaudek ist Dermato-Onkologin und seit November 2017 Leiterin der Abteilung Dermatologie und Veneralogie an der Uniklinik Triest und Präsidentin der Internationalen Dermaskopie-Gesellschaft. Sie stammt aus Graz und forscht an Möglichkeiten der Hautkrebs-Bekämpfung. Sie war auch in Neapel, Rom, Reggio Emiglia und Graz tätig.

Welche Therapie bekommen die Patienten?

Zalaudek: Ein Antimalaria-Mittel zusammen mit einem Antibiotikum, das reduziert Verlauf und Komplikationen. Es bremst die Verbreitung des Virus in der Zelle. Bei der Infektion kommt es ja zu einer Art der Lungenentzündung, bei der das Immunsystem überreagiert, einer immunvermittelten Pneumonie.

Wo haben sich die Patienten angesteckt?

Zalaudek: Es gibt Keinen Indexfall. Die Daten lassen vermuten, dass sich das Virus in der jugendlichen Bevölkerung, wo es viele asymptomatische Formen gibt, rasch verteilt. Die Mobilität ist ausschlaggebend. Ein Covid-Positiver steckt im Durchschnitt fünf bis zehn Menschen an. Junge Menschen bleiben aber nicht zuhause, sie stecken in überfüllten Bars wieder andere an. Bis vor 14 Tagen gab es ein gemeinsames Leben zwischen Jung und Alt in Triest. Das hat sich nun geändert.

Wie sieht nun der Alltag in der Stadt aus?

Zalaudek: Ganz anders, aber die Bevölkerung ist sehr diszipliniert. Jetzt können sich alle anstellen und alleine sein. In die Supermärkte dürfen nicht mehr als zwei Leute hinein, das wird eingehalten. Manchmal muss man dafür eine halbe Stunde anstehen. Im Vergleich zu Österreich gibt es aber keine Hamsterkäufe. Die Stadt ist leer, fast alle Betriebe sind geschlossen, es zirkulieren nur wenige Autos, die Straßen werden desinfiziert.

Darf man spazierengehen?

Zalaudek: Nein. Man darf nur um den eigenen Häuserblock gehen. Das wird kontrolliert. Jeder muss ein Dokument mitführen, aus dem ersichtlich ist, warum er wohin geht. Wir dürfen nicht ans Meer fahren oder uns in Opicina in die Sonne setzen.

Warum sind die Maßnahmen so streng?

Zalaudek: Wir wissen ja nicht, inwiefern das Virus durch indirekten Kontakt übertragen wird. Wenn es länger in Luft überlebt als gedacht, kann der Nächste, der sich dort aufhält, das Virus kriegen. Die hohe Quote von Infektionen bei sanitärem Personal lässt vermuten, dass das Virus auch in der Luft übertragen wird. Daher ist es enorm wichtig, Sozialkontakte und Ortswechsel zu vermeiden. Ich vermeide zum Beispiel Lifte und gehe zu Fuß.

Haben Sie Angst vor einer Ansteckung? Wären Sie nicht lieber in Österreich?

Zalaudek: Ich hätte ausgeflogen werden können, habe mich aber entschieden, in Triest zu bleiben. Ich lebe völlig isoliert von der Familie und gehe mit gewisser Besorgnis in die Arbeit. Bei Kontakt mit Infizierten trage ich eine spezielle Schutzmaske, die extrem unangenehm ist, weil man kaum Luft bekommt. Das ist eine Belastung. Aber die Hoffnung ist stärker als die Angst.

Sind auch Ärzte im Spital von Covid betroffen?

Zalaudek: Ja. Es gibt 20 bestätigte Fälle und noch einmal 20 Verdächtige. Es wäre blauäugig zu glauben, uns wird es nicht treffen. Die Ärzte, die symptomatisch sind, befinden sich in Quarantäne, die anderen arbeiten mit der Schutzmaske weiter bei den Infizierten.

Was glauben Sie, wann sich die Situation entspannen wird?

Zalaudek: Es wird eine Zeit lang brauchen. Aber ich bin optimistisch. Wichtig ist es, alte Menschen zu schützen. Sie sind es wert. Ich kann nur an jeden Einzelnen in Österreich appellieren, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Wenn wir nicht hinausgehen, auch wenn Wetter verlockend ist und nur das machen, was wir machen müssen, dann haben wir vielleicht gute Chancen. Wir wissen nicht, ob die Tröpfcheninfektion die einzige Ansteckungsquelle ist. Wahrscheinlich gibt es auch andere Kanäle. Daher sollen wir die Kontakte so gering wie möglich halten. Ich hoffe, wir lernen durch die Krise umzudenken und uns auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Aber wir werden mit der Besorgnis leben lernen.