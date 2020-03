In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Während in Italien die meisten Corona-Erkrankten um die Achtzig sind, verteilt es sich bei uns auf deutlich mehr Altersgruppen. Das zeigt, dass die Maßnahmen wirken. Doch ein anderer Virus trübt die Freude. Ein Kommentar.

Gesundheitsminister Anschober © APA/HELMUT FOHRINGER

Gute Nachrichten und schlechte liegen dieser Tage so nahe beieinander wie selten. Das weiß wohl niemand besser als Rudolf Anschober (Grüne). Deshalb beginnt der sichtlich müde Gesundheitsminister in seiner Pressekonferenz am Donnerstag mit einer positiven Nachricht, die auf den ersten Blick verwundert: die Altersstruktur der bestätigten Corona-Fälle im Land.