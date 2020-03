Facebook

2203 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - Zunahme um 360 innerhalb eines Tages.

Die Fälle, aufgeteilt nach Bundesländern, Stand Freitag, 8 Uhr : Niederösterreich (317), Wien (277), Steiermark (299), Tirol (490), Oberösterreich (399), Salzburg (147), Burgenland (32), Vorarlberg (179) und Kärnten (63). Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt.

: (317), (277), (299), (490), (399), (147), (32), (179) und (63). Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt. Sechs Todesfälle gelten als bestätigt, zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich.

Kurz: "Maßnahmen werden bis Ostermontag verlängert"

Einigung für den Einzelhandel: Öffnungszeiten nur noch bis 19 Uhr

Das Gesundheitsministerium hat ein Corona-Informationsportal online gestellt.

Berichte über chaotische Zustände am Flughafen Wien

Katholische Kirche verschiebt Erstkommunion und Firmung.

Weltweit wurden bisher insgesamt 244.523 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 10.030 starben. 86.026 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Italien meldet mehr Coronavirus-Tote als China

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich auf eine 30-tägige Schließung der EU-Außengrenzen geeinigt.

Die Regierung stemmt sich mit einem massiven Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

Deutschland plant 500-Mrd-Firmenrettungsfonds.

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen weltweit im Ticker

12.11 Uhr: Österreicher von Kreuzfahrtschiff bald zu Hause

Für die seit Montag in Kapstadt festsitzenden 1.240 österreichischen und deutschen Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "AidaMira" haben die Abreisevorbereitungen begonnen. "Die Erlaubnis für die Heimreise der Gäste ist erteilt, wir arbeiten mit Hochdruck an Flügen für dieses Wochenende", sagte ein Aida-Cruises-Sprecher am Freitag.

12.05 Uhr: Nächstes Corona-Paket wird auf den Weg gebracht

Der Nationalrat hat gestern Abend den Weg zum nächsten großen Paket zur Bekämpfung der Coronakrise eingeschlagen. In zwei kurzen Nationalratssitzungen ohne Redebeiträge wurde das von der Koalition eingebrachte Werk, das gut 40 Gesetze ändert, dem Budgetausschuss zugewiesen. Damit kann es aller Voraussicht heute, Freitag, vom Nationalrat und am Samstag vom Bundesrat durchgewunken werden. Zudem wird Finanzminister Gernot Blümel eine Erklärung zum Budget halten.

12.04: Grenzschutz mit Fieberkontrolle: Einreise aus Slowenien ab heute stark eingeschränkt

Seit heute gelten an der Grenze zu Slowenien schärfere Kontrollen, zudem Gesundheitschecks. Das Bundesheer ist mit 40 Soldaten zur Unterstützung im Einsatz.

11.55 Uhr: Post stattet Filialen mit Plexiglas-Trennwänden aus

Um ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren werden nächste Woche (KW 13) die Schalter der mehr als 400 Postfilialen mit Plexiglas-Trennwänden ausgestattet.

11.45 Uhr: Verschnaufpause für die Umwelt?

Verschafft das Coronavirus der Umwelt eine Verschnaufpause? Ein kleiner Überblick und was Experten dazu sagen.

11.39 Uhr: Neues "Corona-Kurzarbeitsmodell" ist da

Das neue Corona-Kurzarbeitsmodell kann seit gestern Nachmittag beantragt werden, die Formulare dafür sind beim Arbeitsmarktservice online gestellt. Damit sollen die Unternehmen ihre Arbeitnehmer behalten und nicht kündigen, auch wenn durch die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus der Umsatz stark reduziert ist oder ganz entfällt. Laut AMS gibt es bisher eine "hohe Nachfrage" von Unternehmensseite.

11.34 Uhr: Spring Break: Mega-Party steigt trotz Coronavirus

Als "Spring Break" werden an den US-Hochschulen die meist ein- oder zweiwöchigen Ferien bezeichnet, die je nach Region in den Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April fallen. Die Studenten nutzen diese Zeit oft für wilde Partys. Dass das Coronavirus auch in den USA wütet, scheint hier niemanden zu kümmern. Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat angesichts der Coronavirus-Krise die amerikanischen Studenten aufgefordert, in der Semesterpause auf die üblichen ausgelassenen Partys zu verzichten. "Ich sehe immer noch Fotos und Videos, in denen Leute auf der ganzen Welt draußen in Cafes sitzen und eine schöne Zeit haben. Das ist nicht schlau, weil ihr so das Virus bekommt", sagte Arnie. Aber selbst die Warnung des Terminators scheinen ungehört zu verhallen.

11.25 Uhr: Katholische Kirche verschiebt Erstkommunion und Firmung

Die römisch-katholische Kirche in Österreich verschiebt aufgrund der Corona-Krise alle Erstkommunionen und Firmungen. Das kündigte die Bischofskonferenz am Freitag in einer Erklärung an, in der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekräftigt und konkretisiert wurden. Zudem wird die für 5. Juni geplante "Lange Nacht der Kirchen" in Absprache mit den anderen Kirchen für dieses Jahr abgesagt.

11.10 Uhr: Kurz: "Maßnahmen werden bis Ostermontag verlängert"

"Viele fragen sich, ob die Maßnahmen etwas bringen. Und ich kann Ihnen heute sagen: Wir tun genau das Richtige." Mit diesen Worten eröffnete Kurz die Pressekonferenz. Man sehe bereits jetzt, dass die Maßnahmen wirken, zahlreiche andere Länder übernehmen diese nun ebenfalls. "Ich bin mir bewusst, dass das viele Entbehrungen bedeutet und Verzicht mit sich bringt", sagte Kurz. Und für die Einhaltung dieser Maßnahmen wolle er sich bedanken. "Aber ich bitte Sie: Halten Sie durch." Nur so können die Maßnahmen wirken. Man habe sich deshalb darauf geeinigt, dass die Maßnahmen bis Ostermontag, dem 13. April, verlängert werden.

11.08 Uhr: Berichte über chaotische Zustände am Flughafen Wien

Passagiere mehrerer Flugzeuge wurden gleichzeitig zur Passkontrolle geführt. Betroffene berichten von zusammengedrängten Menschen.

11.05 Uhr: Regierung informiert über Maßnahmen und Stand der Verbreitung - Wir streamen live

10.56 Uhr: Anzeigen in Tirol nehmen stetig zu

In Tirol nimmt die Zahl der Anzeigen wegen Verstößen gegen die De-facto-Ausgangssperre "kontinuierlich zu". Dies sagte der Leiter der Tiroler Polizeipressestelle, Manfred Dummer, im APA-Gespräch am Freitag. Überwiegend betreffe dies weiter "Gruppenbildungen" in der Öffentlichkeit, aber auch Strafen, die bei Verstößen gegen die angeordnete Vollquarantäne Tirols fällig werden.

10.52 Uhr: 300 Vorarlberger Mittelschüler in Quarantäne

300 Vorarlberger Schüler müssen für zwei Wochen in Quarantäne, nachdem an der Mittelschule Nenzing (Bezirk Bludenz) zunächst eine Pädagogin und in weiterer Folge fünf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das berichteten am Freitag die "Vorarlberger Nachrichten" nach Bestätigung durch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).

10.49 Uhr: Deutschland plant 500-Mrd-Firmenrettungsfonds

Die deutsche Regierung plant laut "Spiegel" einen 500 Milliarden Euro schweren Rettungsfonds für Unternehmen, die wegen der Coronavirus-Pandemie in Not geraten. Er solle Firmen vor der Pleite bewahren, indem er Garantien für ihre Verbindlichkeiten ausspreche oder auch Kapital zuschieße, berichtete das Magazin am Freitag.

10.45 Uhr: Uni Linz prüft Konsequenzen nach Studentenpartys



Mittwochabend haben sich in einem Studentenwohnheim in Linz offenbar 15 Studenten auf einer Terrasse zu einem Umtrunk getroffen. Die Johannes Kepler Universität prüft Konsequenzen. Laut Paragraf 68 des Universitätsgesetzes kann das Rektorat Studenten ausschließen, "wenn diese andere Personen dauerhaft oder schwerwiegend gefährden", hieß es auf der Homepage der Uni.

10.41 Uhr: Olympisches Feuer in Japan eingetroffen - Spiele ungewiss

Unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie ist in Japan am Freitag die Olympische Flamme aus Griechenland für die Sommerspiele 2020 eingetroffen. In einer kleiner als ursprünglich gedachten Zeremonie wurde das Olympische Feuer auf einem Militärstützpunkt im Nordosten der Hauptinsel Honshu in Empfang genommen. Unsicher ist allerdings weiterhin, ob die Olympischen Spiele überhaupt wie geplant am 24. Juli in Tokio beginnen können.

10.37 Uhr: Wiener Öffis dünnen Fahrplan weiter aus

Die Wiener Linien dünnen ihren Fahrplan wegen des drastischen Rückgangs bei den Fahrgästen weiter aus. Aktuelle Zählungen hätten infolge der Ausgangsbeschränkungen ein Minus von 80 Prozent an Öffi-Nutzern ergeben. Deshalb werde der U-Bahn-Takt an Werktagen auf das übliche Samstagsintervall angepasst, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Züge kommen dann alle fünf statt bisher alle drei Minuten.

10.33 Uhr: Bisher rund 300 Kinder in Italien positiv getestet

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind in Italien bisher rund 300 Kinder positiv auf den Erreger getestet worden. "Es gibt aber bisher keine Todesfälle und keine schweren Verläufe bei Kindern", sagte Alberto Villani, Präsident des italienischen Kinderarztverbandes, bei einer Pressekonferenz des Zivilschutzes in Rom.

10.24 Uhr: Die Lage in Österreich

10.20 Uhr: Regierung informiert über Maßnahmen und Stand der Verbreitung - Wir streamen live

Auch heute, Freitag, stellt sich die Regierung im Bundeskanzleramt vor die Medien, um über den aktuellen Stand der Maßnahmen und die Verbreitung des Virus im Land zu informieren. An der Pressekonferenz teilnehmen werden Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler sowie Innenminister Karl Nehammer, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

10.16 Uhr: ÖAMTC-Instruktoren als Lebensmittelversorger unterwegs

Der ÖAMTC hilft in Zeiten der Coronavirus-Krise auf bekanntem Terrain aus. Mehrere Instruktoren der Fahrtechnik sind seit einigen Tagen als Lkw-Fahrer für die Lebensmittelkette Spar in ganz Österreich unterwegs. Der Handel sieht sich aufgrund der logistischen Herausforderungen bei der Belieferung der Filialen derzeit mit personellen Engpässen konfrontiert.

Neben dem ÖAMTC sind derzeit auch Kraftfahrer des Bundesheeres zur Unterstützung bei der Lebensmittelversorgung eingesetzt. Über 900 Personen des Heeres sind außerdem in den Warenlagern zum Schlichten und Schleppen eingeteilt.

10.13 Uhr: Pflegerinnen brauchen Corona-Tests für Einreise

Wegen der Grenzschließungen und Quarantäne-Regelungen der EU können die etwa 60.000 24-Stunden-Pflegerinnen aus Rumänien, Ungarn oder der Slowakei nur noch sehr schwer nach Österreich ein- oder von Österreich ausreisen. Ab sofort gilt außerdem: Aus Ungarn oder Slowenien dürfen Ausländer nur nach Österreich, wenn sie einen negativen Corona-Test haben.

>>Mehr dazu!

10.01 Uhr: Großbritannien schränkt den Bahnverkehr ein

Der Bahnverkehr in Großbritannien wird wegen der Corona-Pandemie schrittweise reduziert. Laut Verkehrsministerium ist eine entsprechende Vereinbarung mit den Bahnbetreibern getroffen worden. Grund sei der starke Rückgang an Reisenden. Die Regelung soll ab Montag gelten. Strecken, die für den Warenverkehr und Arbeitnehmer in einigen Branchen unverzichtbar sind, werden aber weiter bedient.

9.55 Uhr: Schulpsychologen und Sozialarbeiter bei "Rat auf Draht"

Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter unterstützen in den kommenden Wochen die Notrufnummer "Rat auf Draht". "Wir gehen davon aus, dass die diversen Beratungsstellen in den nächsten Wochen stärker frequentiert sein werden, da es in den Familien durchaus auch zu belastenden Situationen kommen kann", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung. "Rat auf Draht" ist unter der Nummer 147 rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar, die Beratung erfolgt anonym und kostenlos.

Die Schulpsychologen beraten ab morgen, Samstag, täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr rund um das Thema Schule. Außerdem werden online spezielle Themen-Chats eingerichtet, etwa zu Fragen wie "Was hilft mir, um selbstbestimmt lernen zu können?".

9.53 Uhr: Von der Leyen offen für längere Brexit-Verhandlungen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich angesichts der Coronakrise offen für eine Verlängerung der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit. "Das muss die Regierung von Boris Johnson selber entscheiden", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk.

9.52 Uhr: YouTube reduziert die Übertragungsqualität

Nach Netflix reduziert nun auch der Videodienst YouTube in Europa seine Übertragungsqualität. Um die Belastungen des Netzes in Zeiten verstärkter Heimarbeit, Ausgangssperren und geschlossener Schulen während der Coronavirus-Pandemie zu reduzieren, werde YouTube seine Datenmengen drosseln, teilte die Google-Tochter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters mit. Konkret wird YouTube seine Videos für zunächst 30 Tage nur noch in SD-Qualität ausstrahlen und damit nicht ganz so scharf und detailliert wie in HD.

9.50 Uhr: 92 Prozent halten Beschränkungen für gerechtfertigt

Mit Inkrafttreten der einschneidenden Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat bei den Österreichern die große Angst, sich anzustecken, von sechs Prozent auf 45 Prozent zugenommen. Nur zehn Prozent zeigten sich ungerührt. 92 Prozent halten die von der Regierung getroffenen Maßnahmen für gerechtfertigt, ergab eine am market-Studie. Das Ausmaß der Krise "ist damit erst in den letzten Tagen in Österreich bewusst geworden", lautet die Schlussfolgerung.



9.38 Uhr: Plexiglas und Nachtfenster: Risiko für Apotheker

Durch die andauernde Coronavirus-Krise müssen sich Österreichs Apotheken mit einem teils eklatant angestiegenen Kundenaufkommen auseinandersetzen. Während Hausärzte Rezepte nach einem Telefonat per Mail verschreiben, erfolgt die Ausgabe weiter direkt. Aufgrund der Risiken einer Ansteckung haben einige Apotheken nun darauf umgestellt, Medikamente nur noch via Nachtfenster auszugeben.

9.36 Uhr: Lage am Grenzübergang Nickelsdorf entspannt

Die Lage beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) war am Freitagvormittag weiter entspannt. "Der Verkehr fließt", betonte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Auch in der Nacht, als Rumänen und Bulgaren für acht Stunden die Grenze passieren durften, habe es "keine Auffälligkeiten" gegeben.

9.11 Uhr: Papst verlas Brief von Priester aus Bergamo

Zu Beginn der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta hat Papst Franziskus einen Brief eines Priesters aus der von der Corona-Pandemie stark betroffenen Stadt Bergamo verlesen. Der Priester bat darum, für die Ärzte in den lombardischen Städten Bergamo, Brescia und Cremona zu beten, die im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie am Limit ihrer Kräfte bei der Arbeit stehen.

8.52 Uhr: EU-Staaten müssen Geld in die Wirtschaft pumpen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schließt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise die gemeinsame Ausgabe von Anleihen durch die Euroländer nicht aus. "Wir gucken alle Instrumente an", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. "Und das was hilft, wird eingesetzt." Das gelte auch für sogenannte Corona-Bonds. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt."

08.47 Uhr: Zahl der Infektionen in Österreich auf 2.203 gestiegen

Bis Freitag (Stand 8.00 Uhr) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich auf 2.203 gestiegen. Da sind um 360 mehr als Donnerstagfrüh. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 490, gefolgt von Oberösterreich mit 399, berichtete das Gesundheitsministerium.

Aus Niederösterreich wurden 317 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 277 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 299, in Salzburg 147, im Burgenland 32, in Vorarlberg 179 und in Kärnten 63. Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt.

08.37 Uhr: Waldbrand im Gasteinertal hielt Einsatzkräfte auf Trab

Ein Waldbrand am Ingelsberg in Bad Hofgastein, das wegen des Coronavirus unter Quarantäne steht, hat am Donnerstag rund 40 Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Ein Spaziergänger beobachtete eine Rauchsäule und schlug Alarm. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich auf rund 100 Quadratmetern ausgebreitet hat, mit Hilfe von zwei Löschhubschraubern der Polizei und des Bundesheers erfolgreich bekämpfen.

08.29 Uhr: Was Frauen nun bei häuslicher Gewalt tun können

Häusliche Gewalt wird in Zeiten der Isolation zunehmen. Politik, Justiz und Beratungsstellen sind gerüstet. Auch Telefon-Hilfe und Online-Begleitung werden ausgebaut.

08.20 Uhr: Antikörper-Medikament gegen SARS-CoV-2 aus Wien

In Wien sollen mit einem der beteiligten Entwicklungszentren des Pharmakonzerns Takeda wesentliche Arbeiten für ein schnelles Gegenmittel gegen schwere Covid-19-Erkrankungen entwickelt werden: Hyperimmunglobulin-Präparate mit konzentriertem Inhalt von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 aus Plasma von Patienten, welche die Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Früher hieß dieses Prinzip "Passivimpfung".

08.17 Uhr: Asien-Besuch des Papstes wird verschoben

Papst Franziskus hat offenbar seine für Herbst geplanten Besuche in Indonesien, Osttimor und Papua-Neuguinea wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Katholiken in Indonesien haben ihn nach Informationen des asiatischen Nachrichtenportals "Ucanews" (Freitag) gebeten, die Visite auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, berichtete Kathpress am Freitag.

08.05 Uhr: So übernahm SARS-CoV-2 den Alltag der Österreicher

Es begann Ende 2019 mit Berichten über ein neues Virus in China. Damals noch weit weg, bestimmt der Coronavirus auch in Österreich den Alltag: Mehr als 2.000 Fälle wurden seit Ende Februar bestätigt, sechs Menschen sind offiziell wegen SARS-CoV-2 gestorben. Die Regierung versucht einer raschen Verbreitung mit drastischen Maßnahmen entgegenzuwirken.

7.58 Uhr: Brasilien verbietet Europäern 30 Tage lang die Einreise

Brasilien lässt wegen der Corona-Krise Reisende aus Europa und mehreren Ländern des asiatisch-pazifischen Raums nicht mehr ins Land. Die Regelung gelte für 30 Tage, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Betroffen sind demnach Bürger der EU, Großbritanniens, Islands, aus Norwegen, der Schweiz, China, Japan, Südkorea, Australien und Malaysia.

Nur wer in Brasilien seinen Wohnsitz hat, dort arbeitet oder familiäre Gründe anführen kann, darf den Angaben zufolge noch einreisen. Zuvor hatte die Regierung im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus bereits für die kommenden zwei Wochen seine Landesgrenzen geschlossen.

7.51 Uhr: Haiti meldet als letztes Land Lateinamerikas erste Fälle



Alle Länder Lateinamerikas haben nun Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Haitis Präsident Jovenel Moïse verkündete am Donnerstag (Ortszeit) die ersten beiden Fälle des Karibikstaates - dem letzten Land der Region, das zuvor noch keine Ansteckungen gezählt hatte. Moïse erklärte zugleich einen Notstand, verhängte eine Ausgangssperre und verbot Versammlungen von mehr als zehn Menschen. Haiti, das als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre gilt, hatte bereits seine einzige Landgrenze - mit der Dominikanischen Republik - geschlossen.

7.43 Uhr: China meldete erneut keine Inlandsansteckung

China meldet den zweiten Tag in Folge keine Ansteckungen im Inland. Allerdings gebe es 39 neue Infektionsfälle unter einreisenden Menschen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. So viele seien an einem Tag noch nie gezählt worden. Dabei handelt es sich oft um Chinesen, die aus dem Ausland zurückkehren. Um das Virus weiter einzudämmen, müssen alle Einreisenden in der Volksrepublik für 14 Tage in Quarantäne. Insgesamt sind in China nun 80.967 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg den Angaben zufolge um drei auf 3.248.



7.26 Uhr: Von der Leyen übt Kritik an Staus an Grenzen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigt sich besorgt über die Megastaus wegen der neuen Grenzkontrollen in Europa. Tausende Menschen seien gestrandet, sagte von der Leyen der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "Insbesondere der Stau im Güterverkehr führt dazu, dass Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter viel zu spät ihr Ziel erreichen."

7.21 Uhr: Italien meldet mehr Coronavirus-Tote als China

Italien hat am Donnerstag im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist mit mehr als 3.400 Opfern das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten auf der Welt. Genau 3.405 Todesopfer wurden seit Beginn der Epidemie am 21. Februar gemeldet, das sind 427 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 33.190, was einem Zuwachs von 4.480 Personen entspricht. China meldete indes den zweiten Tag in Folge keine Ansteckungen im Inland. Allerdings gebe es 39 neue Infektionsfälle unter einreisenden Menschen. Insgesamt seien in China nun 80.967 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg den Angaben zufolge um drei auf 3.248.

7.19 Uhr: "Digitaler Krisenstab" bekämpft Fake News

Im Bundeskanzleramt ist ein "digitaler Krisenstab" eingerichtet worden, der sich unter anderem mit dem Aufspüren und Richtigstellen von Falschinformationen rund um das Coronavirus beschäftigt. Die Stabsstelle des Medienbeauftragten Gerald Fleischmann wird dabei auch von Polizeischülern unterstützt.



06:30 Uhr Ausgangssperre in Kalifornien

Gouverneur Gavin Newsom hat die gesamte Bevölkerung aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Ausgangssperre für knapp 40 Millionen Menschen soll in der Nacht auf heute, Freitag in Kraft treten. Newsom rechnet mit über 25 Millionen Infektionen in Kalifornien; knapp 60 Prozent der Bevölkerung könnten sich in den nächsten acht Wochen mit dem Virus anstecken, schrieb Newsom in einem Brief an US-Präsident Donald Trump. In einigen Teilen Kaliforniens würden sich die Fallzahlen alle vier Tage verdoppeln. Bis Donnerstag sind in Kalifornien 958 Infektionsfälle bekannt, 19 Menschen sind gestorben.

06:00 Uhr Kein verpflichtendes Home-Office

Am Donnerstagabend sorgte das Gesundheitsministerium mit einer neuen Verordnung im Rechtsinformationsservice des Bundes (Ris) für Verwirrung. Demnach hätte ab heute, Freitag, verpflichtendes Home-Office gegolten. Diese Verordnung wurde noch vor Inkrafttreten widerrufen. Es bleiben die bisher bekannten Maßnahmen gelten.

23:16 Uhr: Für Distanzverstöße drohen "einige 100 Euro Strafe"

Der sonnig-frühlingshafte Donnerstag hatte ziemlich viele Anzeigen wegen Verstößen gegen die Distanz-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zur Folge: Jetzt gibt es bereits 500 Anzeigen in Wien, berichtete Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl in der "ZiB 2". Und denen, die gegen das "1-Meter-Abstand"-Gebot verstoßen, drohen "einige 100 Euro" Strafe. Die Maximalstrafe beträgt 3.600 Euro.

23:10: Tesla stoppt Produktion

Nach einer Machtprobe mit den Behörden hat der US-Elektroautobauer Tesla einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont aufgrund der Coronavirus-Krise zugestimmt. "Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften", teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk am Donnerstag mit. Vorangegangen waren tagelange Diskussionen mit Gesetzesvertretern.

22:30 Uhr: Einigung für den Einzelhandel: Öffnungszeiten nur noch bis 19 Uhr

In der Zib2 berichtete Wirtschaftskammerpräsident Mahrer von einer Einigung für den Einzelhandel. Es dürfe nicht mehr länger als bis 19 Uhr geöffnet sein und Schwangere sollen keinen Kontakt mit Kunden haben. Außerdem sollen Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden.

Über andere Branchen, deren Mitarbeiter sich nicht durch den Rückzug ins Homeoffice schützen können - z.B. Post/Paketzusteller - werden die Sozialpartner in den nächsten Tagen Gespräche führen. Katzian ist überzeugt, dass man auch für sie "derartiges zustandebringen" wird.

22:11 Uhr: Starker Anstieg in Frankreich - 372 Tote

Die Covid-19-Pandemie breitet sich in Frankreich weiter rasant aus. Es starben bisher 372 Menschen, das waren 108 mehr als noch am Vortag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In Frankreich steckten sich nach Zahlen vom Donnerstagabend bisher annähernd 11.000 Menschen an, das waren etwa 1.900 mehr als noch am Vortag. Gut 4.700 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. Die Epidemie ist nach den Worten von Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon "bedeutend und breitet sich aus".

Im Kampf gegen die Pandemie hatte Frankreich zu Wochenbeginn eine Ausgangssperre verhängt, die polizeilich überwacht wird. Bürger, die vor die Türe gehen, müssen einen Passierschien vorweisen können und angeben, wohin sie gehen.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: