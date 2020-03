In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Gesundheitstelefon 1450 kämpft mit langen Wartezeiten, viele Fragen bleiben bei den Patienten offen. Experten klären jetzt auf: warum nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden und was für die nächsten Wochen geplant wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patientenansturm: Gesundheitstelefon 1450 © APA

Das Gesundheitstelefon 1450 spielt in dieser Coronavirus-Pandemie eine Schlüsselrolle: Patienten mit Beschwerden rufen an und werden über spezielle Fragenkataloge „untersucht“. So schätzt man das Erkrankungsrisiko ein, noch bevor getestet wird.