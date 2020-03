Facebook

Wann und wie es wieder zurück nach Österreich geht, weiß Tobias Moretti nicht © APA

Der österreichische Schauspieler Tobias Moretti befindet sich derzeit für Dreharbeiten zu einem Politthriller mit dem Titel "The House" in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Zu einem realen Thriller könnte aufgrund der akuten Corona-Situation seine Rückkehr nach Österreich werden. Denn der Schauspieler sitzt fest. "In Schweden gibt es offenbar noch keine konkreten Regelungen bezüglich der Gefahrenlage", so Moretti am Telefon gegenüber der Kleinen Zeitung. Das bedeutet: "Wir müssen weiterarbeiten, also weiterdrehen. Andererseits weiß ich nicht, wie es dann später mit den Rückflügen nach Österreich ist - wie ich also nach Hause kommen soll."