Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Liebe User!

Einige Leser erheben den Vorwurf, wir schlügen aus einer Krisensituation Kapital. Wir würden Teile der Inhalte versperren, um übel riechendes Geld damit zu verdienen.

Wenn es so wäre, träfe uns der Bannstrahl zu Recht. Aber es nicht so.

Die für die Bürger relevanten Basisinformationen sind und bleiben frei zugänglich. Das gilt für alle kostenlos beziehbaren Newsletter-Angebote, die Live-Übertragungen, sämtliche Hörstücke („Corona Update“) sowie für die zwei wichtigsten Nachrichten-Formate auf der Homepage. Das eine deckt alles überregional Relevante ab, das andere die Entwicklung im Bundesland.

Und dann gibt es Inhalte, die in die Tiefe gehen, auch in die Tiefe einer Region. 18 Außenredaktionen sind für sie täglich da. Diese Inhalte sind mit einem Plus gekennzeichnet. Das heißt, sie sind nicht frei zugänglich.

Was es nicht heißt: dass man für den Zugang zahlen muss. Wir erbitten für die Probezeit lediglich, sich zu registrieren.

Aus Rücksicht gegenüber dem erhöhten Informationsbedürfnis haben wir diese unverbindliche Testphase auf sechs Wochen ausgeweitet. Unverbindlich heißt: Die Zeitspanne, in der alle digitalen Inhalte konsumiert werden können, läuft automatisch ab. Niemand wird in eine Bindung gelockt, der sie nicht ausdrücklich will.

Die, die dafür entscheiden, weil sie schätzen, wofür diese Zeitung steht, leisten einen Beitrag dafür, dass es diese Zeitung auch in Zukunft gibt. Als starke, unabhängige Zeitung, die von ihrer Leserschaft und den Inserenten getragen und finanziert wird. Und nicht vom Staat. Deshalb unterscheiden wir maßvoll zwischen digitalen Lesern und Abonnenten, wie in Print.

Danke für Ihr Verständnis.

Hubert Patterer,

Chefredakteur

Links zum Thema Alle Abo-Angebote

E-Paper Allen Bürgern in abgeschnittenen Gemeinden

bieten wir kostenlos die elektronische Ausgabe der Zeitung an. Schicken Sie uns einfach ein Mail mit Name und Adresse an leserservice@kleinezeitung.at.