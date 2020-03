Kleine Zeitung +

Corona-Krise Caritas stellt Beratungen auf Telefon und Internet um

Die Hilfsorganisation der Katholischen Kirche hält an ihrem Beratungsangebot fest, musste dieses aber umstellen. Die Lebensmittelausgabe in Klagenfurt ist geschlossen, in Akutsituationen gebe es Hilfe.