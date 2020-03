In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keiner da: So sah es heute in vielen steirischen Schulen aus © APA/HANS PUNZ

Waren am Montag - an Tag eins der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus - noch fast 1300 Schüler an den steirischen Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen, kamen am heutigen Mittwoch steiermarkweit nur noch 180 Kinder zur Betreuung an ihre Schulen. Das berichtet die Bildungsdirektion Steiermark der Kleinen Zeitung. Anwesend sein müsse auf jeden Fall an jeder Schule ein Schulleiter.