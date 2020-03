In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Telemedizinische notwendige Krankenbehandlungen können in diesen Zeiten auch abgerechnet werden © (c) Susanne Hassler/Kleine Zeitung

In der Steiermark haben in den vergangenen Tagen insgesamt 18 von rund 2.000 Arztpraxen wegen Infektionen von Patienten, Personal oder eines Mediziners schließen müssen. Am Mittwoch empfahl die Steirische Ärztekammer, nicht unbedingt notwendige persönliche Arzttermine über das Telefon abzuwickeln.