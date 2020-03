In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch für Berufsschüler bleiben Schulen geschlossen © APA/HANS PUNZ

In Kärnten wechseln 1245 Berufsschüler ab Mittwoch in Betriebe, um dort die Mitarbeiter zu unterstützen. Diese Schüler sind von der Schulfrei-Erklärung des Bundes betroffen, die von 18. bis 22. März gilt. Das gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.