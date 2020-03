Facebook

1332 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Vier Menschen starben bislang. Neun Personen sind wieder gesund. (Stand: Dienstag, 15 Uhr)

bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Vier Menschen starben bislang. Neun Personen sind wieder gesund. (Stand: Dienstag, 15 Uhr) Die Fälle, aufgeteilt nach Bundesländern, Stand Dienstag, 15.30 Uhr : Niederösterreich (216), Wien (166), Steiermark (171), Tirol (328), Oberösterreich (248), Salzburg (66), Burgenland (11), Vorarlberg (99) und Kärnten (27). Bisher wurden 10.278 Testungen durchgeführt.

: (216), (166), (171), (328), (248), (66), (11), (99) und (27). Bisher wurden 10.278 Testungen durchgeführt. Österreich steht seit Montag fast still. Bundeskanzler Kurz : Ausgangsbeschränkungen in ganz Österreich. Ausnahmen: Berufsarbeit, dringende Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen hilft. Die Polizei kontrolliert seit Montag.

: Ausgangsbeschränkungen in ganz Österreich. Ausnahmen: Berufsarbeit, dringende Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen hilft. Die Polizei kontrolliert seit Montag. In Quarantäne befinden sich aktuell Heiligenblut, das Paznauntal, St.Anton und die gesamte Arlbergregion. Am Dienstagabend kamen noch Sölden und St. Christoph dazu.

Weltweit waren bis Dienstagabend rund 195.000 Covid-19-Krankheitsfälle bekannt, 81.000 davon in China . Mehr als 7.800 Menschen starben bisher an dem Virus. Aus Italien wurden am Dienstag 2.503 Todesfälle gemeldet, das waren 345 mehr als am Vortag. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich um 2.989 Personen auf 26.062.

bekannt, 81.000 davon in . Mehr als 7.800 Menschen starben bisher an dem Virus. Aus wurden am Dienstag gemeldet, das waren 345 mehr als am Vortag. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich um 2.989 Personen auf 26.062. Mindestens noch 47.000 Österreicher befinden sich noch im Ausland. Möglichst viele sollen nach Österreich zurückgeholt werden.

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich auf eine 30-tägige Schließung der EU-Außengrenzen geeinigt.

Mehr zum Thema Corona - national und weltweit 1332 Infizierte in Österreich - weitere Orte unter Quarantäne



Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker

22.21 Uhr: Blümel gibt Erklärung ab statt Budgetrede zu halten



Die ursprünglich für Mittwoch geplante Budgetrede wird abgesagt. Das hat die Präsidialsitzung des Nationalrats am Dienstagabend beschlossen. Stattdessen wird Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) den Abgeordneten am Freitag eine "Erklärung zur finanziellen Situation" liefer.

22.17 Uhr: Deutschland Handball-Nationalteam soll in Quarantäne

Die gesamte deutsche Handball-Nationalmannschaft soll wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Nationalspielers unter Quarantäne gestellt werden. Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen ist nach dpa-Informationen vom Dienstagabend positiv auf das Virus getestet worden.



22.07 Uhr: Grenze für Bulgaren und Rumänen geöffnet

In Nickelsdorf haben die ungarischen Behörden wie zuvor angekündigt die Grenze für Ausreisende aus Bulgarien und Rumänien geöffnet. Kurz nach 21 Uhr setzten sich die ersten Fahrzeuge langsam in Bewegung und konnten die Grenze überqueren.

22.06 Uhr: Nächster Skiort: Bansko steht unter Quarantäne

Das bekannte bulgarische Skigebiet Bansko ist im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter zweiwöchige Quarantäne gestellt worden. Die Maßnahme wurde verhängt, nachdem in dem Städtchen mit 10.000 Einwohnern drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.



22 Uhr: US-Militär bietet Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte an

Das US-Militär will der Regierung in Washington zur Weiterverteilung bis zu fünf Millionen Atemschutzmasken und Schutzausrüstung aus seiner strategischen Reserve zur Verfügung stellen.

21.40 Uhr: Thomas Drozda nicht infiziert



Der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, der sich wegen eines Skiurlaubs im heute, Dienstag, unter Quarantäne gestellten Lech am Arlberg in Heim-Isolation begeben hat, ist nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Test verlief negativ.

21.38 Uhr: Tiroler Orte Sölden und St. Christoph unter Quarantäne

Die Tiroler Orte Sölden im Ötztal sowie St. Christoph am Arlberg sind Dienstagabend aufgrund des Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden.

>> Die Gemeinden werden bis 2. April isoliert.

Faktencheck Wie wird das Virus übertragen?

Wie verläuft die Erkrankung mit Covid-19?

Was muss ich tun, wenn ich glaube, betroffen zu sein?

Wer ist besonders gefährdet?

Was kann ich tun, um mich zu schützen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Coronavirus und die Gesundheit finden Sie hier.

21.20 Uhr: Physiotherapeuten: "Wir stehen vor dem Nichts"

Der Bundesverband der österreichischen Physiotherapeuten kritisiert die Entscheidung, die Therapiepraxen nicht behördlich zu schließen. Dadurch würden sie von Ausfallszahlungen ausgeschlossen.

>> Physiotherapeuten: "Es reicht!"

21.10 Uhr: Elon Musk spielt Virus herunter

Tesla-Chef Elon Musk ergreift nun doch Maßnahmen gegen das Coronavirus und für seine Mitarbeiter. Dennoch spielt er die Gefahr herunter. Die Gefahr durch erzeugte Panik sei viel größer, schreibt Musk auf Twitter.



>> Hier der vollständige Artikel

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der Geheilten und Todesfälle. JETZT ZUR INTERAKTIVEN GESCHICHTE

21 Uhr: Dänemark verschärft Regeln



Ab Mittwoch 10 Uhr dürfen in Dänemark weder Restaurants, noch Cafés, Kneipen oder Diskotheken geöffnet haben. Auch Fitnessstudios, Sonnenstudios, Friseursalons und große Einkaufszentren müssen schließen.

20.50 Uhr: Matura wird um mindestens zwei Wochen verschoben

Der heurige Haupttermin der Matura wird aufgrund des Coronavirus um mindestens zwei Wochen verschoben. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in mehreren Medien an.

>> Faßmann: "In jedem Fall wird es vor dem 18. Mai keine Matura geben."

20.47 Uhr: ÖFB-Kapitän versteht EM-Verschiebung



ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger hat Verständnis für die Verschiebung der EM: Die Absage respektive Verschiebung der EURO auf 2021 macht selbstverständlich Sinn und ist für mich als Familienvater und Fußballprofi unumgänglich. Die Prioritäten müssen im Moment ausschließlich der Gesundheit gelten, sie ist das wichtigste Gut von uns allen, der Rest ist im Moment Nebensache."

>> Weitere Reaktionen zur Verschiebung

20.46 Uhr: China ordnet Ausweisung von US-Journalisten an

Die chinesischen Behörden haben in einer Reaktion auf US-Maßnahmen die Ausweisung mehrerer Journalisten der US-Zeitungen "New York Times", "Wall Street Journal" und "Washington Post" angeordnet. Die USA hatten zuvor Beschränkungen für die Ableger chinesischer Staatsmedien in den USA erlassen.



20.45 Uhr: Das war der Corona-Tag in Österreich und der Welt

Die Arlbergregion unter Quarantäne - Zwei Ärzte am Wiener AKH infiziert, Tests für 135 Kollegen - 47.000 Österreicher noch im Ausland - 3.000 Milizsoldaten werden mobilisiert - 195.000 Covid-19-Krankheitsfälle. Der gesammelte Überblick über die Corona-Situation in Österreich und der Welt, Stand Dienstagabend.

20.32 Uhr: Belgien beschloss Ausgangssperre

In Belgien gilt nach Angaben verschiedener Fernsehsender von Mittwochmittag bis zum 6. April eine Ausgangssperre. Bürger dürften dann wegen des Coronavirus nur noch für unbedingt nötige Dinge aus dem Haus gehen, wie ein Reporter des Nachrichtensender LN24 von der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats berichtete.

20.07 Uhr: Schutzausrüstung wird knapp

Die in der Corona-Krise dringend benötigten Schutzausrüstungen in den Spitälern werden zusehends knapp. Das hat der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, am Dienstagabend in "ORF Wien heute" eingeräumt. "Ein bisschen" an Vorrat an Schutzmasken und sonstigen Utensilien sei noch vorhanden, aber man brauche im Hinblick auf die weiter steigenden Infektionszahlen Nachschub.

>> Es braucht bald Nachschub

20.10 Uhr: Ökonomen fordern massive Hilfen

Österreich hat als eines der ersten Länder ein Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft aufgelegt. Es wird wohl nicht reichen. Ökonomen fordern, die Staaten müssten alles tun, damit aus der Rezession nicht eine Depression wird. Nach dem Motto: "Was immer es kostet."

>> "Der Staat muss den Brand nach Kräften löschen"

20 Uhr: Schließung der EU-Außengrenzen "so rasch wie möglich"



Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben einer Schließung der EU-Außengrenzen zur Eindämmung des Coronavirus beim Sondergipfel am Dienstag zugestimmt. Österreich trägt die Entscheidung mit, hält aber an der Kontrolle der Binnengrenzen fest. Der Beschluss solle von den EU-Ländern "so rasch wie möglich" umgesetzt werden, teilte ein Sprecher des Bundeskanzleramtes mit.

20.15 Uhr: Fußball-Weltmeister Matuidi von Juventus infiziert

Blaise Matuidi, Fußball-Profi von Juventus Turin und Spieler der französischen Weltmeister-Mannschaft, wurde laut einer Mitteilung seines Clubs positiv getestet. Der Spieler lebe zuhause in einer freiwilligen Quarantäne. Es gehe ihm gut, heißt es.



19.50 Uhr: Sperre kleinerer Grenzübergänge in der Steiermark

In der Nacht auf Mittwoch werden um Mitternacht die kleineren Grenzübergänge zwischen der Steiermark und Slowenien gesperrt, bestätigte Sprecher Leo Josefus von der Landespolizeidirektion Steiermark einen Bericht des ORF Steiermark. Die großen Grenzübergänge bleiben offen und dort werde auch weiterhin kontrolliert.

>> Mehr über die Coronaereignisse in der Steiermark

19.45 Uhr: Putin will trotz Coronakrise abstimmen lassen - und schließt seine Grenzen



Am 22. April soll in Russland das Verfassungsreferendum stattfinden. Kremlchef Wladimir Putin unterschrieb am Dienstag ein entsprechendes Dekret - der Coronakrise zum Trotz. Zeitgleich wurde bekannt, dass Russland ab Mittwoch seine Grenzen schließt. Die Maßnahme gilt für alle Ausländer bis 1. Mai.

19.40 Uhr: Deutschland will Einreiseverbot in EU sofort umsetzen

Deutschland will das weitgehende Einreiseverbot in die Europäische Union nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unverzüglich umsetzen. Dies habe die deutsche Bundesregierung mitgeteilt, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen.

19.40 Uhr: VW-Tochter MAN beantragte Kurzarbeitgeld

Der Lastwagenbauer MAN fährt seine Produktion zurück und beantragt für seine Werke in Deutschland Kurzarbeit. Die Regelung soll von diesem Montag an "für einen Großteil der Beschäftigten an den produzierenden Standorten gelten", teilte die VW-Tochter am Dienstagabend in München mit.



19.30 Uhr: Norwegische Uni warnt vor "schwach entwickelten" USA

Die NTNU, die Universität im norwegischen Trondheim, ruft seine Studenten aus dem Ausland nach Hause - wenn sie in Ländern mit "schwach entwickelter, öffentlicher Infrastruktur" studieren und nennt als Beispiel die USA.



>> Mehr dazu können Sie hier nachlesen

19.24 Uhr: Herzog kam mit Privatjet nach Österreich

Nach 14-tägiger Quarantäne in Israel ist Nationalteamtrainer Andreas Herzog am Dienstag via Privatjet zurück nach Wien gereist. Herzog organisierte sich über Freunde einen Privatjet, um so schnell wie möglich bei seiner Familie zu sein.

19.22 Uhr: Trump verteidigt Begriff "Chinesischer Virus"

Zuerst habe Peking behauptet, dass das US-Militär den Erreger nach China gebracht habe, so Trump am Dienstag in Washington. "Anstatt zu streiten habe ich gesagt, dass ich es danach benennen muss, wo es herkommt. Es kommt aus China. Deshalb denke ich, das ist ein sehr treffender Begriff."



19.21 Uhr: Deutschland will "Platzen" von Strafprozessen wegen Krise verhindern

Die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte am Dienstag eine Gesetzesinitiative an, die angesichts der Pandemie längere Unterbrechungen von Gerichtsverhandlungen ermöglichen soll.



19.20 Uhr: Italien testet Rheuma-Medikament gegen Covid-19

Das in der Gelenksrheuma-Therapie verwendete Medikament Tocilizumab soll bei 330 italienischen Coronavirus-Patienten gegen die neuartige Krankheit getestet werden. Dies teilte Nicola Magrini, Direktor der Medikamenten-Behörde AIFA, am Dienstag mit.



19.15 Uhr: Deutsche Clubs und Spieler besprechen Gehaltsverzicht

"Viele Akteure müssen ihren Beitrag leisten", betonte DFL-Geschäftsführer Christian Seifer, der davon ausgeht, dass bereits Gespräche zwischen Spielern und Vereinen über einen Gehaltsverzicht gegeben hat. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor die Profis dazu aufgerufen, auf Millionen zu verzichten, um ihren Vereinen in der Corona-Krise zu helfen.

19.13 Uhr: 55.000 Fälle in Großbritannien?

Ziel sei es, die Zahl der Toten unter 20.000 zu halten, sagte der Mediziner Patrick Vallance im Parlament. "Das wäre ein gutes Ergebnis." In Großbritannien haben sich nach offiziellen Schätzungen bereits 55.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nachgewiesen wurde die Infektion aber erst bei 1.950 Menschen bis Dienstagfrüh. Dies entspreche einem Anstieg von 26 Prozent binnen 24 Stunden, berichteten Regierungsberater aus der Forschung in London.

Finanzminister Rishi Sunak (Hintergrund) mit Premier Boris Johnson. Foto © AP

19.12 Uhr: "Ich fürchte, diese Rezession wird die Mutter aller Rezessionen"

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet wegen der Virus-Krise mit einer schweren Rezession. "Ich fürchte, diese Rezession wird die Mutter aller Rezessionen", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr dem "Handelsblatt".



>> Den gesammelten Überblick über alle Wirtschaftsmeldungen finden Sie hier

19.10 Uhr: Tausende Spital-Mitarbeiter in Norwegen in Quarantäne

Allein in der Region Südost, die die Hauptstadt Oslo einschließt, können 4000 Angestellte nicht zur Arbeit kommen, weil sie sich mit dem Virus Covid-19 angesteckt haben könnten. Bei 62 Mitarbeitern war das Virus festgestellt worden, teilte die zuständige Gesundheitsverwaltung am Dienstag mit. Nach Recherchen des norwegischen Fernsehsenders TV2 sind landesweit mehr als 8000 der insgesamt rund 120.000 Krankenhausangestellten zurzeit isoliert. In Norwegen waren am Dienstag 1.308 Fälle von Covid-19 registriert, drei Menschen starben.

19.07 Uhr: Israels Botschafter in Berlin infiziert

Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, und ein weiterer israelischer Diplomat haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden Diplomaten seien nach einem Treffen mit einem infizierten Bundestagsabgeordneten positiv getestet worden.

19.06 Uhr: Jared Leto bekam von Pandemie nichts mit

Oscar-Preisträger Jared Leto (48, "Suicide Squad", "Dallas Buyers Club") hat während eines zwölftägigen Meditationskurses nichts von der Corona-Pandemie mitbekommen. "Wir waren total isoliert", schrieb der amerikanische Schauspieler am Dienstag auf Instagram.

19.06 Uhr: Großbritannien plant 330 Milliarden-Pfund-Kreditgarantien

Die britische Regierung will die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise mit einem beispiellosen Hilfsprogramm abfedern. Allein den heimischen Unternehmen würden Kreditgarantien im Volumen von 330 Milliarden Pfund zugesagt, erklärte Finanzminister Rishi Sunak.

19.03 Uhr: Zahl der Toten in Italien um 345 auf 2503 gestiegen



Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien wächst weiter, allerdings weniger schnell als in den vergangenen Tagen. Am Dienstag wurden 2503 Todesfälle gemeldet, das sind 345 mehr als am Montag. Am Montag war die Zahl der Todesopfer noch um 349 Personen gegenüber dem Vortag gestiegen.



19.01 Uhr: Börse London schließt etwas erholt

Der FT-SE-100 ging mit einem Plus von 2,79 Prozent auf 5.294,90 Punkten aus dem Handel. Im "Footsie" standen sich am Handelstag 55 Kursgewinner und 45 -verlierer gegenüber.

19 Uhr: Quarantäne für polnische Regierung aufgehoben

"Die Ergebnisse sind negativ", sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Dienstag vor Reportern. Nach negativen Coronavirus-Tests sind die Mitglieder der polnischen Regierung wieder aus der Quarantäne entlassen worden.

18.52 Uhr: 190 Euro zusätzlich für Extramonate

Das Bundesheer wird im Kampf gegen das Coronavirus mit Mai mehrere Tausend Milizsoldaten mobilisieren, kündigte Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP). Zu den weiteren Maßnahmen zählt auch, dass die 2000 Grundwehrdiener, deren Dienst um zwei Monate verlängert wird, analog zu den Zivildienern zusätzlich 190 Euro Anerkennungsprämie pro Monat bekommen.

18.50 Uhr: Bei den Airlines fehlen bis zu 200 Milliarden Dollar

Bei den Fluggesellschaften wird wegen der Coronakrise nach Angaben des internationalen Branchenverbandes IATA das Geld knapp. Verbandschef Alexandre de Juniac forderte daher rasche Hilfe und bezifferte die nötigen staatlichen Mittel zur Unterstützung der Airlines weltweit mit 150 bis 200 Milliarden Dollar (bis zu 180 Milliarden Euro).

18.45 Uhr: French Open im Tennis erst im September

Die French Open in Paris werden von Mitte Mai auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verlegt. Das Tunier findet damit eine Woche nach den US Open statt, die vom 31. August bis 13. September in New York über die Bühne gehen sollen.



18.44 Uhr: Regierung zu Ischgl: Aus Fehlern lernen, "besser werden"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wollen den Umgang der Behörden im Tiroler Ischgl mit der Corona-Krise genau prüfen und aus allfälligen Fehlern lernen und Verbesserungen erzielen. "Man kann nirgendwo ausschließen, dass Fehler passieren", sagte Anschober. Jetzt aber laute sein Appell: "Konzentrieren wir uns auf die Bewältigung der Krise."

18.42 Uhr: Russe hat sich an Linzer Uni infiziert

Ein russischer Student, der an einem internationalen Studienprogramm der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) teilgenommen hat, ist nach der Rückkehr in seine Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden.

18.40 Uhr: Rüge für Ramsauer Bürgermeister für Abriegelung

Das Land Steiermark hat am Dienstag den Bürgermeister der obersteirischen Gemeinde Ramsau am Dachstein, Ernst Fischbacher, gerügt. Er hatte am Sonntag eine einstweilige Verfügung erlassen und seine Kommune quasi eigenmächtig abgeriegelt. Die Bescheide wurden am Dienstagnachmittag allesamt aufgehoben.



>> Mehr dazu im Steiermark-Liveticker

18.32 Uhr: Ungarn sorgt mit Grenzschließung für Chaos

Da zwischen Verkündung und Umsetzung der Maßnahme weniger als 24 Stunden verstrichen, waren Tausende Ausländer, die in Österreich leben und arbeiten und sich gerade auf der Durchreise in ihre Heimat oder von dort zurück nach Österreich befanden, buchstäblich in Ungarn gefangen.

>> Hintergründe: Absurde Szenen und ein Mega-Stau

Nach Angaben der Polizei hatte sich am Vormittag ein Lkw-Rückstau von 17 Kilometern gebildet, die Pkw stauten sich fünf Kilometer lang. Foto © APA/HERBERT P. OCZERET

18.30 Uhr: Trump kündigt weitere große Hilfsmaßnahmen an

Trump sagte am Dienstag in Washington, man arbeite an einem "großen" und "kühnen" Paket. Angedacht sind Erleichterungen bei der Lohnsteuer und eine Aktion, bei der Bürgern Schecks ausgehändigt werden. An wen genau welche Hilfen fließen sollten, ließ Finanzminister Steven Mnuchin offen.

>> Trump nimmt Krise "endlich ernst"

>> 1-Billion-Dollar-Hilfspaket

18.25 Uhr: OP-Angestellter und Pflegerin am LKH Bludenz positiv

Betroffen sind ein OP-Angestellter am LKH Bludenz sowie eine Pflegerin im Sozialzentrum Altach. Gleich 42 Mitarbeiter des Spitals waren anschließend aus Sicherheitsgründen nicht mehr einsatzbereit und sind es aufgrund der 14-tägigen Absonderung nach wie vor nicht. Aufgrund der Infektion gab es unmittelbar starke Einschränkungen im Operationsbetrieb, Eingriffe wurden nur im Notfall durchgeführt.

>> Vorarlberg: 42 Personen am LKH Bludenz betroffen

18.10 Uhr: Eishockey-B-WM mit Österreich in Slowenien abgesagt

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat am Dienstag die Weltmeisterschaft der Division I (Gruppe A) mit Österreich in Ljubljana (Slowenien) abgesagt. Eine Entscheidung über eine mögliche Absage der A-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz wurde hingegen vertagt.

18.05 Uhr: Fed will wieder kurzfristige Firmenanleihen erwerben

Wie zu Zeiten der Finanzkrise vor gut zehn Jahren will die Federal Reserve jetzt wieder kurzlaufende Unternehmensanleihen direkt von den US-Firmen erwerben, die solche Titel ausgeben. Damals wurden Papiere im Volumen von 738 Milliarden Dollar (aktuell rund 660 Milliarden Euro) erworben. Der Markt für derartige Geldmarktpapiere - sogenannte Commercial Paper (CP) - drohte zuletzt im Zuge der Viruskrise auszutrocknen. Die Nachricht gab den Börsen weltweit Auftrieb.

17.58 Uhr: Ägypten entzieht Journalistin wegen Corona die Akkreditierung

Nach einem kritischen Bericht über die Zahl der Coronavirus-Fälle in Ägypten will die Regierung einer Journalistin der britischen Zeitung "The Guardian" die Akkreditierung entziehen. Ein Artikel des Blattes sei "voller Fehler" und habe falsche Angaben über die Zahl der Infektionen im Land enthalten, teilte der ägyptische Staatsinformationsdienst (SIS) mit.

17.58 Uhr: Die EU ringt in der Krise mit sich selbst

Wenige Wochen nach Ausbruch der Covid-19-Epidemie scheint wenig übrig vom Geist der EU, wie wir sie kannten. Der Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten - freie Bewegung für Personen, Waren, Dienstleistungen, Kapital - ist vorerst ebenso ausgehebelt wie der Schengenraum ohne Grenzkontrollen.

>> EU auf dem Weg in die Kleinstaaterei 2.0?

17.55 Uhr: Notstand für Rio de Janeiro und Sao Paulo erklärt

Die Vorkehrungen sehen unter anderem die Schließung berühmter Touristenattraktionen wie etwa des Zuckerhuts und der Christus-Statue in Rio de Janeiro vor. Es gibt auch Beschränkungen für Restaurants und den öffentlichen Verkehr. Sie gelten zunächst für zwei Wochen.

>> Wie Brasilien auf die Coronakrise reagiert

17.50 Uhr: Rückholung: 47.000 Österreicher noch im Ausland

Die Österreicher befänden sich in mehr als 100 Ländern, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Dort sprach er auch von der "größten Rückholaktion in der Geschichte". Am Montag hätten sich 30.000 Österreicher registriert. "Heute liegt die Zahl bei 47.000 Österreicher, die über den ganzen Globus verstreut sind".

>> Die 47.000 Österreicher sind auf mehr als 100 Ländern verteilt

17.40 Uhr: Megastaus: Österreichs Nachbarn machen Grenzen dicht

Auch die Staaten rund um Österreicher kontrollieren und sperren ihre Grenzübergänge. Das führt mitunter zu starken Verkehrsbehinderungen. Vor Nickelsdorf entstanden auf der A4 30 Kilometer Rückstau. Ab 21.00 Uhr sollte die Grenze für Rumänen und Bulgaren kurz geöffnet werden.

>> Ein Überblick über die aktuelle Lage

17.30 Uhr: Mit Mai werden 3000 Milizsoldaten mobilisiert

Wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz bekannt gab, übernimmt das Heer auch die Überwachung von Botschaften, damit die Polizei Kapazitäten freispielen kann.

>> 2500 Meldungen für einen außerordentlichen Zivildienst

17.25 Uhr: Absage für die legendären Garten-Partys

Queen Elizabeth II. hat auch schon entspanntere Zeiten gesehen: Auch die berühmten Garten-Partys der 93-Jährigen

sind wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden. Etwa 8.000 Gäste wurden zu jedem Treffen auf dem Rasen ihrer offiziellen Residenz in London erwartet. Die jährlichen Partys, zu denen auch viele Senioren kommen, finden zwischen Mai und Juli statt. Die Queen wird ihre Osterferien nun eine Woche früher beginnen und ins Schloss Windsor zurückkehren, wie der Buckingham-Palast am Dienstag mitteilte.

17.15 Uhr: Hoffen auf einen Impfstoff schon im Herbst

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft, dass es bis zum Herbst einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gibt. Sie stehe in Kontakt mit dem deutschen Pharmaunternehmen CureVac, das an einer "vielversprechenden Technologie" arbeite. Am Montag hatte die EU-Kommission dem Tübinger Unternehmen bereits Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

17 Uhr: Ausland-Risikogebiet-Rückkehrer müssen in Quarantäne

Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen ab Mittwoch 14 Tage in Heimquarantäne verbringen. Ein entsprechender Erlass soll laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Mittwoch Früh verabschiedet werden und sofort gelten. Betroffen davon sind laut Anschober nahezu alle Einreisende aus europäischen Staaten - nämlich jene, für die es laut Außenministerium eine Reisewarnung gibt.

16.50 Uhr: Viertes Coronavirus-Todesopfer offiziell bestätigt

Die Coronavirus-Pandemie hat ein viertes, bestätigtes Todesopfer in Österreich gefordert. Bereits in der Nacht auf Sonntag ist eine erst 48-jährige Patientin in Heimquarantäne in Wien gestorben, wie erst am Dienstag bekannt wurde. Dabei handelte es sich um eine erst 48-jährige Frau, die eigentlich nicht in die Risikogruppe gehörte. Sie starb in Heimquarantäne in der Nacht auf Sonntag. Vermutet wurde, dass sie Vorerkrankungen hatte.

>> Covid-19-Patientin starb in Heimquarantäne

