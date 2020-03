Corona in Kärnten und Osttirol Starker Anstieg bei Infizierten und zwei Festnahmen

In Kärnten sind 27 Personen an Corona erkrankt, in Osttirol sind 21 Fälle aufgetreten. Die Polizei warnt vor Betrügern und hat nach Verstößen gegen die Vorgaben der Regierung zwei Personen festgenommen.