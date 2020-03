Weiterer Anstieg Schon 29 Personen in Kärnten mit Coronavirus infiziert

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den erwarteten Anstieg an Corona-Patienten wurden bereits Notlager errichtet © Traussnig

Die Anzahl der Corona-Infizierten in Kärnten steigt weiter. Laut Gesundheitsministerium sind am Mittwoch mit Stand 8 Uhr 29 Personen erkrankt. Montagabend waren es noch 18 Personen. Die Neuerkrankungen wurden in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt Land und Völkermarkt festgestellt. Ein Patient, Geburtsjahr 1942, musste stationär im Klinikum Klagenfurt aufgenommen werden. Alle anderen Neuinfizierten befinden sich in häuslicher Absonderung. Einer von ihnen hatte sich zuvor am Arlberg aufgehalten.