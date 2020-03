Coronavirus Rumänien fordert humanitären Korridor durch Ungarn

Weil die ungarischen Grenzen dicht sind, sind mittlerweile viele rumänische Bürger an deren Grenze gestrandet. Nun gibt es einen offiziellen Appell Rumäniens an Ungarn.

UNGARISCHE GRENZSPERRE MACHT NCKELSDORF PROBLEME © (c) APA/HERBERT P. OCZERET

Weil zahlreiche Rumänen wegen der ungarischen Grenzsperre in Österreich hängengeblieben sind, hat das Land an Ungarn appelliert, die Menschen durchreisen zu lassen. Ungarn solle dringend einen humanitären Korridor einrichten, forderte Außenminister Bogdan Aurescu am Dienstag am Telefon von seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto, wie die Nachrichtenagentur Agerpres meldete.

Zahlreiche rumänische Bürger, darunter Familien mit Kindern und ältere Personen, waren am Dienstag auf ihrer Rückreise von Deutschland und anderen EU-Ländern in ihre Heimat am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestrandet, nachdem Ungarn wegen der Coronavirus-Krise seine Grenzen geschlossen hatte.

Laut dem rumänischen Außenminister handelt es sich um rund 3.500 Personen. Aurescu sprach von einer "sehr sensiblen Situation", auch weil die Informationen über die Grenzschließungen nicht rechtzeitig im Vorfeld zur Verfügung gestanden seien. Laut Agerpress sicherte der ungarische Außenminister Rumänien in dem Telefonat zu, dass es im Zuge einer Ausnahmemaßnahme die Heimreise der rumänischen Bürger sobald wie möglich unterstützen werde.