33 Neuinfizierte in der Steiermark Wo gibt es die meisten Corona-Fälle?

Auch am Montag wurden in den steirischen Labors Covid-Verdachtsfälle getestet. Mittlerweile gibt es 147 erkrankte Personen in der Steiermark. Eine Frau ist in der Nacht auf Montag gestorben.