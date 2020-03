In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Gesundheitskontrolle bei Rekruten in der Kaserne Straß © ÖBH/Robert Gießauf

In der Steiermark hat das Bundesheer rund 100 Soldaten im Einsatz, die vor allem in den Lagern der großen Lebensmittelhandelsketten aushelfen, wie Oberst Gerhard Schweiger von Militärkommando Steiermark am Montag der APA mitteilte. Ferner halte man Kräfte bereit, um gegebenenfalls im Bereich Sicherheit zu unterstützen, etwa die Exekutive. Die logistische Unterstützung leiste man bei Rewe, Spar, Lidl und Hofer, wurde mitgeteilt. Gearbeitet wird in den Auslieferungslagern, damit der Bedarf an Gütern in den Supermärkten reibungslos gedeckt werden kann.