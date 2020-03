In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Steirerin, Jahrgang 1944, ist in der Nacht auf Montag an Covid-19 gestorben. Die Frau hatte mehrere Vorerkrankungen und lebte im Hartberger Pflegeheim.

Jetzt hat auch die Steiermark einen ersten Todesfall durch das Coronavirus. Laut der Landessanitätsdirektion handelt es sich um eine Frau, Jahrgang 1944, die in der Nacht auf Montag gestorben ist. Sie befand sich in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen. Es handelt sich damit um das zweite bestätigte Todesopfer der Viruserkrankung in Österreich. Ein dritter Fall in Wien ist bis dato noch nicht offiziell bestätigt.