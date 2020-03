+++Österreich steht ab Montag fast still+++Schon 1018 Covid-19-Fälle in Österreich bestätigt+++Kurz: Maßnahmenpaket steht für diese Woche+++AUA streicht ab Donnerstag Flüge+++Kaum Neuinfektionen in China+++ Alle Entwicklungen im Live-Blog!

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker:

13.30 Uhr: Hotline Appell: Service freihalten!

Allein am Wochenende 200.000 Anrufe auf 1450 und Hotline der AGES - Menschen mit speziellen Fragen sollen spezifische Angebote nutzen. Die Telefonservices des Gesundheitsministeriums und der AGES (Hotline: 0800-555-621) beantworten derzeit rund um die Uhr Fragen der Bürgerinnen und Bürger, das Aufkommen ist enorm, wie aktuelle Zahlen zeigen: Auf der Gesundheitshotline 1450 gehen derzeit täglich österreichweit über 60.000 Anrufe ein, auf der AGES Infoline sind es über 50.000. An diesem Wochenende waren es auf beiden Hotlines in Summe 200.000 Anrufe. Daher der Appell an die Bevölkerung: "Bitte helfen Sie mit, die Telefon-Hotlines zu entlasten", hieß es seitens der AGES gegenüber der APA. Die AGES verzeichnete allein am Samstag 3.500 Anrufe pro Stunde, am Sonntag 2.300 pro Stunde, weshalb es zu Wartezeiten kommen könne.

Besonders wichtig ist es, keinesfalls die Gesundheitshotline 1450 oder den Notruf 144 mit allgemeinen Fragen zu blockieren", lautet der Aufruf. Wichtig sei es auch, sich in den jeweiligen Bundesländern zu informieren, statt gleich in Wien anzurufen.

13.25 Uhr: AUA stellt ab Donnerstag sämtliche Flüge ein

Diesen Donnerstag soll es bei der AUA zu einem endgültigen Stopp sämtlichen Luftverkehrs kommen. Rückholflüge will man durchführen. Bis 28. März sind vorerst alle Flüge gestrichen.

13.15 Uhr: IHS-Chef Kocher - Rezession in Österreich 2020 sehr wahrscheinlich

Das Institut für Höhere Studien (IHS) geht davon aus, dass Österreichs Wirtschaft 2020 schrumpfen wird. "Das kann von knapp unter null bis um einiges tiefer gehen", sagt IHS-Chef am Montag. Eine genauere Prognose sei derzeit sehr schwierig. "Die Größenordnung ist davon abhängig, wie lange die Einschränkungen für die Wirtschaft dauern."

13.10 Uhr: Spanien: fast 1.000 Neu-Infektionen binnen 24 Stunden

Das Land hat nun 8744 Infektionsfälle, wie die spanischen Behörden am Montag mitteilten. Die Zahl der Todesfälle stieg demnach von 288 auf 297.

Allerdings hat sich der Anstieg der Infektionszahlen verlangsamt. Von Samstag bis Sonntag waren binnen 24 Stunden noch 2.000 neue Infektionsfälle und rund hundert weitere Todesfälle gemeldet worden. Am stärksten betroffen ist mit mehr als 4.600 Infizierten die Region rund um die Hauptstadt Madrid.

12.55 Uhr: Auch Terrormiliz IS warnt: "Wascht eure Hände!"

In der jüngsten Ausgabe ihrer Wochenschrift "Al-Naba" geben die Extremisten auf der letzten Seite Tipps, wie Anhänger sich vor dem Virus Sars-CoV-2 schützen können.

"Wascht die Hände" und "bedeckt den Mund beim Gähnen und Niesen", heißt in einer Übersicht, die mit lilafarbenen Viren illustriert ist.

12.50 Uhr: In Italien infizierten sich bislang mehr als 2.000 Sanitäter

Mehr als 2000 Ärzte, Krankenpfleger und andere Sanitäter hätten sich seit Beginn der Krise infiziert, berichtete Carlo Palermo, Sprecher des Ärzteverbands Anaao-Assomed, laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Die italienische Regierung will dem Gesundheitswesen in dieser schwierigen Phase unter die Arme greifen. Rund 1,15 Milliarden Euro werden für das öffentliche Gesundheitssystem locker gemacht, geht aus einem von der Regierung entworfenen Dekret hervor, das der Ministerrat am Montag verabschieden soll.

Die Regierung will dafür sorgen, dass die Prozeduren für die Anstellung von zusätzlichen Sanitätern im öffentlichen Gesundheitswesen bis Juni abgeschlossen sind. Die Regionen werden aufgerufen, die Kapazität auf den Intensivstationen um 50 Prozent aufzustocken. In den Abteilungen für Infektions- und Lungenkrankheiten soll die Bettenzahl verdoppelt werden.

12.40 Uhr: Zwölf Erkrankte österreichweit auf Intensivstationen

107 Covid-19-Patienten werden stationär behandelt - Anschober: Nächste vier Wochen sind entscheidend.

12.35 Uhr: 1 Million Masken bei italienischem Modeunternehmen bestellt

Die italienische Textilgruppe Miroglio, für Mode im gehobene Segment bekannt verzichtet dieser Tagen auf Kleiderproduktion und stellt Mundschutzmasken her. Rund 10.000 Masken wurden dem italienischen Zivilschutz geliefert, die Produktion soll in wenigen Tagen auf 600.000 aufgestockt werden. Eine Million Mundschutzmasken wurden bei dem Unternehmen inzwischen bestellt.

Stoffe dienen jetzt nicht mehr der Produktion von Luxuskleidern, sondern von chirurgischem Mundschutz. Dieser wird aus speziell behandelter Baumwolle hergestellt, die bis zu zehn Mal gewaschen und wieder verwertet werden kann.

Rund 300.000 Atemschutzmasken pro Tag benötigt allein die schwer betroffene Region Lombardei. Mehrere davon wurden zuletzt von China geliefert. Italien bemüht sich um stärkere Importe von medizinischen Geräten aus dem Ausland.

12.18 Uhr: Deutschland will Insolvenzantragspflicht aussetzen

Die deutsche Bundesregierung bereitet eine gesetzliche Regelung vor, um von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen vor Insolvenzen zu schützen. Vorbild seien dabei Regelungen, die schon bei den Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 angewendet worden waren, teilte das Justizministerium am Montag in Berlin mit.

"Wir wollen verhindern, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen. Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung ist für diese Fälle zu kurz bemessen", erklärte Justizministerin Christine Lambrecht. "Deshalb flankieren wir das von der Bundesregierung bereits beschlossene Hilfspaket mit einer Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen."

Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf Folgen der Pandemie beruht.

12.15 Uhr: Coronavirus Ausnahmezustand in Teilen Australiens

Wegen des Coronavirus ist in Teilen Australiens der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Damit wollen der südöstliche Bundesstaat Victoria und das Gebiet um die Hauptstadt Canberra die Verbreitung von Covid-19 eindämmen. Der Regierungschef von Victoria, Daniel Andrews, sprach am Montag von einer noch nie da gewesenen Notfallsituation für die öffentliche Gesundheit.

Der Schritt gibt den Behörden etwa das Recht, Quarantäne über Orte und Menschen zu verhängen sowie den Bewegungsradius einzuschränken. In Australien gibt es mehr als 300 bestätigte Fälle des Virus. Am Sonntag hatte die Regierung angekündigt, dass alle Einreisenden nach ihrer Ankunft 14 Tage in heimische Quarantäne oder im Hotel bleiben müssen.

12.12 Uhr: Papst spazierte durch menschenleere Straßen in Rom

In der Corona-Krise müssen alle anderen zuhause bleiben - nur Papst Franziskus kann nahezu alleine durch die menschenleeren Straßen von Rom gehen. In der Kirche Santa Maria Maggiore und vor dem Pestkreuz in der Kirche San Marcello al Corso flehte der Pontifex am Sonntag Gott um das Ende der Corona-Pandemie an, teilte der Vatikan mit.

Dabei ging er ein Stück auf der Via del Corso im Zentrum von Rom entlang, wo normalerweise der Verkehr tobt und die Menschen frenetisch shoppen.

Auch am Montag stand die Corona-Krise im Zentrum der Gedanken des 83 Jahre alten Papstes. Er warb bei seinem Morgengebet dafür, dass Familien der Zeit zuhause auch Positives abgewinnen könnten. "Es ist eine schöne Gelegenheit, neue Wege zu finden, um zusammen zu bleiben, so dass die Beziehungen in der Familie immer zum Guten gedeihen werden." Italien ist am schwersten nach China von der Covid-19-Krankheit betroffen, mehr als 1.800 Menschen sind bereits gestorben.

12.07 Uhr: Niederländer hamstern keine Nudeln sondern Cannabis

In der Coronakrise nicht ohne mein Gras: Nach diesem Motto haben in den Niederlanden viele Konsumenten angesichts der von der Regierung angekündigten Schließung der Coffeeshops Cannabis gehamstert. Zu Dutzenden standen sie am Sonntag vor den Marihuana-Cafes an, um noch in letzter Minute Gras und Zubehör für die nächsten Wochen ergattern zu können.

12.01 Uhr: Verzögerung auf digitalen Lernplattformen

Aufgrund erhöhter Zugriffszahlen auf die verschiedenen Lernplattformen für Schüler kam es am Montag Vormittag zu Serverüberlastungen bzw. Verzögerungen. Das teilte das Bildungsministerium in einer Aussendung mit. Betroffen sind etwa Eduthek, LMS oder Moodle. Man arbeite intensiv an einer Lösung der Probleme.

Hoch war auch der Andrang auf die elektronischen Kommunikationsmittel: So ging etwa der Web Untis Messenger, ein Kommunikationssystem der Lehrer mit ihren Schülern, pünktlich zum virtuellen Schulbeginn um 8.00 Uhr wegen Überlastung in die Knie.

11.58 Uhr: Rückholung von Österreichern im Ausland in Vorbereitung

Für Hilfsmaßnahmen für wegen der Coronavirus-Krise im Ausland gestrandete Österreicher waren am Montagvormittag noch Koordinierungen am laufen. "Wir sind im engen Kontakt mit Fluglinien und Reiseveranstaltern und bereiten Rückholungen vor", sagte eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf Anfrage der APA.

Weitere Details würden folgen. "Das Ziel ist, den österreichischen Touristen im Ausland schnell und unbürokratisch zu helfen", hieß es aus dem Büro von Schallenberg. Seine Sprecherin appellierte außerdem an alle Betroffenen, auch jetzt noch die Online-Reiseregistrierung des Ministeriums - www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung - zu nützen.

11.55 Uhr: Michel: EU-Sondergipfel per Video am Dienstag

Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs berät am morgigen Dienstag in einer Videokonferenz über die Coronakrise. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag auf Twitter mit.

Konkret soll bei dem Sondergipfel über Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, die Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung, die Unterstützung von Forschungsaktivitäten sowie die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Krise beraten werden, so Michel.

11.47 Uhr: Schon 1.018 Covid-19-Fälle in Österreich bestätigt

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Österreich bis Montagvormittag auf mehr als 1.000 Fälle angestiegen. Aktuell gebe es 1.018 Covid-19-Erkrankungen, sagte Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, der APA. "Krone online" hatte zuerst darüber berichtet.

Einen Zuwachs gab es aber auch bei der Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten. Sie stieg von bisher sechs auf nunmehr acht - zwei in Tirol, fünf in Wien und eine Person in Niederösterreich, berichtete der Sprecher der APA. Rund 8.500 Tests wurden laut Polay bisher landesweit durchgeführt.

Die meisten bestätigten Fälle von Ansteckungen mit SARS-CoV-2 wurden dem Ministerium aus Tirol gemeldet: Hier stieg die Zahl der beim Gesundheitsministerium eingemeldeten Fälle von 254 (Stand Montag 8.00 Uhr) auf 294. Aus Niederösterreich wurden 155 Fälle berichtet, in Wien waren es weiterhin 122, in der Steiermark 115, in Oberösterreich 196, in Salzburg 56, im Burgenland 10, in Vorarlberg 60 und in Kärnten zehn.

Das Gesundheitsministerium führt auf seiner Homepage weiterhin einen bestätigten Todesfall an - ein 69-Jähriger war Mitte vergangener Woche in Wien verstorben. Bestätigt wurde mittlerweile, dass am Wochenende in der Bundeshauptstadt ein zweiter Patient an Covid-19 gestorben ist. Bei ihm handelt es sich um 72-jährigen Schwerkranken und nicht wie zunächst berichtetet um einen 65-Jährigen, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien. Am Montag meldete zudem das Land Steiermark einen weiteren Todesfall: eine mit dem Coronavirus infizierte Steirerin, Jahrgang 1944, die sich in stationärer Behandlung befunden hatte.

11.45 Uhr: Eingeschränkter Betrieb am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen läuft der Betrieb in der Coronavirus-Krise deutlich eingeschränkt. Für den Montag waren aber noch rund 1.000 Starts und Landungen geplant, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport am Montag berichtete.

Das wären nur rund 400 weniger als im Normalbetrieb. Allerdings sind die Flugzeuge deutlich leerer als sonst, denn statt 170.000 Passagieren wie üblich werden aktuell nur rund 90.000 erwartet. In den Terminals ist deutlich weniger los als üblich.

Grund für den Sparbetrieb am größten deutschen Flughafen sind immer neue Einreisebeschränkungen in verschiedenen Ländern und Flugabsagen der Gesellschaften wegen schlechter Auslastung. Auf dem aktuellen Flugplan stehen aber auch noch Verbindungen in ausgesprochene Krisengebiete wie Teheran oder Madrid.

Der Hauptkunde Lufthansa, der in Frankfurt für mehr als zwei Drittel aller Flugbewegungen steht, hat eine Reduzierung seines Angebots um bis zu 70 Prozent für die kommenden Tage angekündigt. Auch der Ferienflieger Condor streicht sein Angebot in wichtige Ferienziele wie die USA, Karibik und Türkei zusammen.

11.41 Uhr: Kaum Kinder an den Schulen

Am ersten Tag ohne regulären Unterricht sind kaum Kinder zur Betreuung an die Schulen gebracht worden. Das zeigt eine Rundschau der APA an den Schulen bzw. erste Daten aus den Bildungsdirektionen. Faustregel: Je älter die Schüler, desto geringer die Anwesenheit. An AHS-Unterstufen wiederum war etwas mehr los als an Neuen Mittelschulen (NMS).

>>Mehr dazu!

11.28 Uhr: Wall Street droht erneuter Crash

Der börsennotierte SPDR-Fonds auf den US-Index S&P 500 signalisiert einen erneuten Kurssturz an der Wall Street. Er fällt im vorbörslichen US-Geschäft um 9,2 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 244,50 Dollar (215,69 Euro) und steuert auf einen der größten Tagesverluste seiner Geschichte zu. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 verliert zwar nur knapp 5 Prozent. Sein tägliches Minus ist aber auf 5 Prozent begrenzt.

11.26 Uhr: Banken wollen Firmen durch die Krise helfen

Die heimischen Banken sind in der Corona-Krise gut vorbereitet, betont der Spartenobmann Bank und Versicherung, Andreas Treichl. "Wir werden alle Maßnahmen treffen, die es uns ermöglichen, die österreichischen Unternehmen, die durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen werden, durch die Krise zu bringen", versicherte er. "Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Aufgabe".

11.24 Uhr: Der ORF-Sport hilft in der Chronikredaktion aus

Der Sport in Österreich steht still, darauf reagiert natürlich auch der ORF. Der Spartensender Sport+ sendet Konserven, Dokus und alte Fußballspiele, es gibt 250 Yoga-Magazine im Archiv - und es wird ein "Ilse Buck reloaded"-Programm überlegt.

11.21 Uhr: Tschechien riegelte 21 Städte und Dörfer ab

Die Polizei hat 21 Städte und Dörfer mit 25 bestätigten Corona-Infektionen im Osten Tschechiens abgeriegelt. Betroffen sind unter anderem Litovel (Littau) mit knapp 10.000 und Unicov (Mährisch Neustadt) mit rund 11.400 Einwohnern. Die Einwohner dürfen die Orte nicht mehr verlassen, von außen darf niemand hinein. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten werde aber sichergestellt.

In der Nacht auf Montag hatte die Regierung des Ministerpräsidenten Andrej Babis die Bewegungsfreiheit in Tschechien drastisch eingeschränkt. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgefordert, sich an ihrem Wohnort aufzuhalten und zwischenmenschliche Kontakte zu meiden. Ausnahmen gelten unter anderem für den Weg zur Arbeitsstätte und zurück, den Einkauf von Lebensmitteln sowie Arztbesuche und Parkspaziergänge. Wie das kontrolliert werden soll, blieb zunächst unklar.

Ausländer ohne Wohnsitz in Tschechien dürfen nicht mehr in den EU-Staat einreisen. Umgekehrt dürfen Tschechen nicht mehr ausreisen. Ausgenommen sind grenznahe Pendler. Vor dem Grenzübergang Pomezi nad Ohri-Schirnding bildeten sich am Morgen kilometerlange Staus von Tschechen, die nach Deutschland in die Arbeit fahren wollten.

Schulen, Restaurants, Lokale und Geschäfte außer Supermärkten und Apotheken sind geschlossen. Die Behörden meldeten bisher 298 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in ganz Tschechien. Todesfälle wurden bisher nicht bekannt.

11.20 Uhr: Baden-Württemberg will Flugverkehr stoppen

Die baden-württembergische Landesregierung will den Betrieb an allen Flughäfen des Bundeslandes wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Deutsche würden aber noch aus dem Ausland zurückgeholt.

11.19 Uhr: Pressestatement von Finanzminister Gernot Blümel (ORF)

11.12 Uhr: Bayern sperrt Sport- und Spielplätze sowie Gaststätten

In Bayern gilt wegen der Coronakrise ab sofort der Katastrophenfall. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München sagte, ist damit ab Dienstag eine Schließung aller Freizeiteinrichtungen verbunden. Dazu zählten Bäder, Kinos, Spielhallen, Vereinsräume, Hotels, Museen, Sport- und Spielplätze, Wellnesszentren, Tanzschulen, Tierparks, Vergnügungs- sowie Fort- und Bildungsstätten.

Für die Gastronomie in Bayern gilt laut Söder ab Mittwoch, dass Speiselokale und Betriebskantinen nur noch von 6.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet bleiben dürfen. In dieser Zeit dürften sich maximal 30 Menschen in Lokalen aufhalten, es müsse eineinhalb Meter Abstand zwischen den Gästen eingehalten werden. Nach 15.00 Uhr sei noch die Mitnahme von Lebensmitteln möglich.

11.10 Uhr: Delfine sind nach Triest zurückgekehrt

Die Lage rund um das Coronavirus hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Immerhin ein kleiner Lichtblick: Weil immer mehr Menschen aus Sicherheitsgründen daheim bleiben, bekommt die Natur eine wohlverdiente Atempause. Schon jetzt zeichnen sich positive Folgen ab. So sind vor Kurzem Delfine in den Hafen von Triest zurückgekehrt, weil dort keine Schiffe mehr einfahren — das soll ein Video belegen. Eine Sensation, die es schon Jahre lang nicht mehr gab.

11.04 Uhr: Spieleplattform Steam mit Nutzerrekord

Viele Menschen bleiben in der Coronavirus-Krise zuhause - und nicht wenige vertreiben sich die Zeit mit Computerspielen. Jetzt gibt es auch Zahlen, die das belegen: Die Games-Plattform Steam erreichte am Wochenende einen Höchstwert gleichzeitig aktiver Spieler bei 20,3 Millionen. Es ist ein steiler Anstieg in kurzer Zeit.

Die 19-Millionen-Marke war erst Anfang Februar überschritten worden, wie aus der Steam-Statistik hervorgeht. Das populärste Game war dabei das Kampfspiel "Counter-Strike: Global Offensive", das von mehr als einer Million Nutzer gespielt wurde.

10.57 Uhr: Niedergelassene Ärzte setzen auf Telefon und Telemedizin

Wiens niedergelassene Ärzte sind buchstäblich im Dienst. Sie werden aber zur Vermeidung nicht unbedingt notwendiger direkter Patientenkontakte vermehrt "telefonisch", "elektronisch" bzw. "telemedizinisch" arbeiten. Entsprechende Informationen hat die Wiener Ärztekammer auch in der Nacht auf Montag herausgegeben. Ähnlich dürften auch die anderen Landesärztekammern verfahren.

"Patientenkontakte auf das Notwendigste reduzieren", heißt es in dem Schreiben. "Aus medizinischen Gründen ist zu raten, nicht dringend notwendige ärztliche Kontakte zu vermeiden und Untersuchungen, Behandlungen, etc., die nicht dringend oder zeitgebunden sind, nicht durchzuführen und Patienten abzusagen bzw. diese Termine zu verschieben", teilte die Ärztekammer mit. Ordinationen sollten von Patienten "nur nach telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden".

11.01 Uhr: Italien befürchtet zunehmende Infektionen im Süden

Die süditalienischen Regionen befürchten eine zunehmende Zahl von Infektionen. Nachdem vor dem Inkrafttreten des vergangene Woche verhängten Reiseverbots viele im Norden lebende Süditaliener wieder in die Heimatregionen zurückgekehrt sind, befürchten die regionalen Behörden im Süden eine zunehmende Zahl von Erkrankungen.

100.000 Personen haben schätzungsweise in den vergangenen Wochen Norditalien verlassen, um in den Süden zurückzukehren. Unzählige Ferienwohnungen sind auf Sardinien und Sizilien wieder geöffnet worden.

10.51 Uhr: Rewe-Chef Haraszti: "Würden jetzt 2000 neue Mitarbeiter aufnehmen"

Nach dem Schließen der Gasthäuser nimmt die Nachfrage im Lebensmittelhandel weiter zu. Rewe-Chef Haraszti rechnet mittelfristig mit bis zu 30 Prozent mehr Nachfrage und sucht händeringend Mitarbeiter. Haraszti: "Wir nehmen Oberstufenlehrer, Studenten, Gastro-Mitarbeiter."

10.48 Uhr: Deutsche Polizei begann mit Grenzkontrollen

Zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie hat Deutschland Montagfrüh Einreisekontrollen an den Grenzen zu fünf Nachbarländern, darunter Österreich, eingeführt.

10.37 Uhr: ÖBB: Alle wichtigen Verbindungen bleiben aufrecht

Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen verordneten Einschränkungen werden die ÖBB den Reisezugverkehr innerhalb von Österreich zunehmend ausdünnen. Alle wichtigen Verbindungen, besonders in und um die Ballungszentren, würden aber jedenfalls aufrechterhalten, betonte das Unternehmen am Montag.

10.21 Uhr: Online-Bibliothek in Niederösterreich gratis

Niederösterreich hat den kostenlosen Zugang zur Online-Landesbibliothek für die Landesbewohner angekündigt. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, das Haus wegen des Coronavirus nicht zu verlassen. "Damit das leichter fällt, sorgen wir in dieser Zeit für ein attraktives Leseangebot", teilte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit.

Bis zum Ende der Covid-19-Maßnahmen können laut Schleritzko Niederösterreicher gratis auf http://noe-book.at zugreifen. Die rund 15.000 e-Medien der Bibliothek sollen in den kommenden Tagen noch weiter aufgestockt werden. Die Auswahl enthalte Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik, Sach- und Hörbücher sowie Sprachkurse. Im Regelfall sei der Zugang nur in Bibliotheken möglich, nun könne man sich per Mail an "noe-book@treffpunkt-bibliothek.at" unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Heimatgemeinde anmelden. "Sobald Sie eine Bestätigungsmail erhalten, sind Sie für die Onlinebibliothek freigeschaltet", so Schleritzko.

10.17 Uhr: Tiroler Polizei straft nur "ganz Unbelehrbare"

Die erste Nacht und der erste Morgen mit der De-facto-Ausgangssperre in Tirol ist laut Polizei "sehr ruhig verlaufen". Die Bevölkerung würde sich an die Vorgaben halten, sagte Manfred Dummer, Leiter der Tiroler Polizeipressestelle, im APA-Gespräch. Die Exekutive setze auf Information und Aufklärung sowie vermehrte Streifen, auf Strafen verzichte man - "außer für ganz Unbelehrbare".

Von komplett leer gefegten Straßen konnte Montagfrüh etwa in der Landeshauptstadt Innsbruck zwar keine Rede sein, es waren aber beträchtlich weniger Menschen und Autos zugegen als an "normalen" Tagen. Man habe keine "Checkpoints" errichtet, um dort die Menschen reihenweise abzufragen und zu kontrollieren, berichtete Dummer. Punktuell würden Personen befragt, ob sie etwa in der Stadt gerade einer Arbeit nachgehen oder dringliche Erledigungen des täglichen Lebens, sprich Einkäufe, tätigen. Bestätigungen des Arbeitgebers seien aber keine erforderlich. Es gehe einfach darum, dass Befragte die Ausnahmen von der Ausgangssperre glaubhaft machen können.

"Nur in letzter Konsequenz", bei ganz offensichtlichem Zuwiderhandeln, greife man zu Strafen. "Etwa wenn im öffentlichen Raum eine Party gefeiert wird", so der Leiter der Polizeipressestelle. Oder sich jemand mehrmals den polizeilichen Anordnungen widersetzt.

10.13 Uhr: Fahrgastfrequenz in Wiener Öffis massiv gesunken

In den Wiener Öffis ist am Montag - nach Inkrafttreten der aktuellen Coronavirus-Maßnahmen - das Fahrgastaufkommen massiv zurückgegangen. Laut Wiener Linien betrug die Reduktion bis zu 40 Prozent. Außerdem werden nun auch die besonders exponierten Busfahrer besonders geschützt. Auch das automatische Öffnen der Türen wird nun fast überall angeboten.

Neu ist seit heute, dass Busfahrer besonders geschützt werden. Damit Fahrgäste die entsprechende Distanz wahren, öffnet die vordere Tür nicht mehr. Zugleich wurde beim Fahrer ein Absperrband im Wagen angebracht. Auch die Türen öffnen nun in Bussen und den Straßenbahnen ULF und Flexity automatisch. Das war bisher auch schon bei den neueren U-Bahn-Garnituren bzw. bei der U6 der Fall. Lediglich bei den "Silberpfeilen" muss der Öffnungsmechanismus aus technischen Gründen weiterhin von den Fahrgästen selbst betätigt werden.

10.04: Börsen stürzen weiter ab

Die europäischen Börsen sind trotz der geldpolitischen Notfallaktion der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Vorabend mit schweren Kursverlusten in den Handelstag am Montag gestartet. Die Corona-Pandemie war weiter das beherrschende Thema. Der Wiener Aktienindex ATX büßte im Frühhandel 7,59 Prozent auf 1.848,82 Punkte ein.

10.01Uhr: Wiener Psychiater warnt: Achtsam mit der Seele umgehen!

Keine Arbeit oder "Home Office", Beschränkung bei sozialen Kontakten in Lokalen, deutlich mehr Isolation für betagte Menschen - das kann derzeit erhebliche seelische Probleme bedeuten. "Wir sollten auf unsere Psyche achten", stellte dazu am Montag der Chefarzt der Wiener Psychosozialen Dienste (PSD), Georg Psota, fest.

>>Tipps wie wir mit dem neuen Alltag umgehen können!

9.57 Uhr: Kurz: Maßnahmen sollten für diese Woche reichen

Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen die Corona-Krise steht laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitgehend für diese Woche. Es werde täglich noch kleinere notwendige Adaptierungen geben, etwa beim Flugverkehr, sagte Kurz Montagfrüh in "Ö3". Eine Stunde lang beantwortete der Bundeskanzler Fragen der Bevölkerung.

"Das Maßnahmenpaket steht in Summe", so Kurz. "Wir sind richtig aufgestellt für diese Woche." Es sei gut vorbereitet und implementiert worden.

9.52 Uhr: Bargeldlieferungen in Österreich verdreifacht

Die Nationalbank bestätigt, dass Bargeldlieferung an die Banken am Freitag verdreifacht wurden. Auch für Montag rechnen die Banken mit einer Nachfrage, die drei Mal so hoch ist wie üblich. Üblicherweise benötigen die österreichischen Banken rund 200 Millionen Euro an Bargeld pro Tag. Mit Sonderschichten habe die Nationalbank über das Wochenende die Automaten befüllt.

9.50 Uhr: Die Lage in Wien

Das Leben in der Stadt wird auf ein absolutes Minimum heruntergefahren. Viele Geschäfte bleiben geschlossen, nur die notwendige Lebensmittelversorgung bleibt gewährleistet. Zuhause bleiben lautet das oberste Gebot. Wer unterwegs sein muss, braucht dafür einen Grund: Berufsarbeit, dringend notwendige Besorgungen oder jemanden, der Hilfe braucht. Die Polizei wird den öffentlichen Raum ab heute kontrollieren. Im Bedarfsfall wurden Verwaltungsstrafen angekündigt. Es sind Maßnahmen, die das tägliche Leben und damit auch den Verkehr verändern.

9.39 Uhr: Schon 959 Covid-19-Fälle in Österreich bestätigt

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Österreich mit Stand Montag, 8.00 Uhr, auf 959 angestiegen. 8.490 Tests wurden laut Gesundheitsministerium bisher landesweit durchgeführt. Sechs Covid-19-Patienten gelten als wieder genesen.

Die meisten bestätigten Fälle von Ansteckungen mit SARS-CoV-2 wurden dem Ministerium aus Tirol gemeldet (254). Aus Niederösterreich wurden 150 Fälle berichtet, in Wien waren es 122, in der Steiermark 111, in Oberösterreich 196, in Salzburg 54, im Burgenland 10, in Vorarlberg 55 und in Kärnten 7. Sechs vormalige Patientinnen und Patienten gelten als genesen, zwei in Tirol, drei in Wien und eine Person in Niederösterreich.

9.23 Uhr: Coronavirus: Regierung will Barzahlungen für Einpersonenunternehmen

Im Rahmen des vom Parlament am Wochenende eingerichteten vier Milliarden Euro-Hilfsfonds soll es auch Bargeldhilfen für Einpersonenunternehmen geben. Das haben Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag im Ö1-Morgenjournal angekündigt. Indessen hat das Finanzministerium ein Formular für Firmen erstellt, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beantragen müssen.

Für Einpersonenunternehmen "die ja fast im Prekären arbeiten" werde es "Cash on the Hand" geben, kündigte Kogler Bargeldhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise an. Kurz bestätigte das. Am Samstag hatte die Regierung einen vorerst mit vier Milliarden Euro dotierten Hilfsfonds angekündigt, der weitere Fonds speisen soll. So sind auch zwei Härte-Fonds für Einpersonenunternehmen (EPU) und Familienbetriebe geplant.

9.22 Uhr: Air France legt 90 Prozent der Flotte still

Die französische Fluggesellschaft Air France wird ihre Flotte zum großen Teil auf dem Boden lassen. Die Kapazitäten sollen schrittweise um bis zu 90 Prozent zurückgefahren werden. Zudem sollen 200 Mio. Euro an Kosten eingespart und Investitionen um 350 Mio. Euro gekürzt werden.9.16 Uhr: Air France legt 90 Prozent der Flotte still.

9.04 Uhr: Kann der neuartige Corona-Erreger auch Schweine infizieren?

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald hat mit Tierversuchen zur Erforschung des Coronavirus begonnen. Ausgewählt wurden dafür Schweine, Hühner, Frettchen und Nilflughunde, eine Fledermausart, wie FLI-Präsident Thomas Mettenleiter sagte. Diese Versuche seien derzeit das dringlichste Forschungsvorhaben auf der Insel Riems.

"Es ist wichtig zu wissen, ob wir durch das Virus auch Schwierigkeiten in der Nutztierhaltung bekommen könnten", erklärte der Wissenschafter. Mit Ergebnissen wird frühestens Ende April gerechnet. "Wasserstandsmeldungen" gebe er nicht, sagte er.

8.59 Uhr: Erste Corona-Tote in der Steiermark

8.51 Uhr: US-Städte rüsten sich gegen Coronavirus

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio lässt ab Dienstag Geschäfte, Restaurants, Theater und Kinos schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Restaurants, Bars oder Cafes könnten weiterhin Lieferservice oder Take-away anbieten, so der Bürgermeister. Mehr als 50.000 Restaurants in New York sind davon betroffen. In Las Vegas setzen die Luxus-Hotels und Casinos "Wynn" und "Encore" den Betrieb ab Dienstagabend für zwei Wochen aus. Duell Biden versus Sanders von Corona-Krise überschattet.

8.45 Uhr: Kaum Neuinfektionen in China

China und Südkorea können bei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus weiterhin auf positive Zahlen verweisen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Menschen, die nach ihrer Einreise diagnostiziert wurden. In Südkorea wurden 74 Neuinfektionen festgestellt. Schon am Samstag war die Zahl auf unter 100 zurückgegangen. Auch hier hat man aber Sorge, dass infizierte Menschen aus dem Ausland einreisen könnten. US-Städte rüsten sich gegen Coronavirus

8.40 Uhr: Automatisierte Coronavirus-Tests im Kommen

Die Bedeutung dieser Entwicklung für die Beherrschung der Covid-19-Epidemie ging vor dem Wochenende in Wirtschaftsnews rund um das Coronavirus zu einem guten Teil unter: Der Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzern Roche hat in den USA eine Schnellzulassung für den ersten kommerziellen Test auf SARS-CoV-2 erhalten. Das sollte das Testen auf Infektionen massiv beschleunigen. Auch in Europa und Österreich wird es die automatisierten Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 bald geben.

8.30 Uhr: G7-Sondergipfel zum Coronavirus per Videokonferenz

Die in der G7-Gruppe vereinten großen Industrieländer halten am Montag einen Sondergipfel zur Coronavirus-Pandemie ab. Dieser soll nach Angaben des französischen Präsidialamtes per Videokonferenz stattfinden. Präsident Emmanuel Macron hatte das Treffen demnach angeregt, um das Vorgehen der Länder in der Krise besser abzustimmen. Es gehe um Maßnahmen für die Gesundheit der Bürger, für die Wirtschaft und die Finanzmärkte sowie um Fragen der Forschung, erklärte der Elysee-Palast. Zur G7-Gruppe gehören neben Frankreich auch Deutschland, die USA, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Den Vorsitz hat derzeit US-Präsident Donald Trump inne.

8.17 Uhr: Seehofer bestätigt deutsche Grenzschließungen

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat die Rückkehr zu Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise bestätigt. Es sollten vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und Frankreich eingeführt werden, sagte Seehofer am Sonntagabend in Berlin. Die Kontrollen greifen demnach ab Montag um 08.00 Uhr in der Früh. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler bleibe möglich.

8.15 Uhr: Flugverkehr wird weitgehend eingestellt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntagabend an alle Österreicher im Ausland appelliert, sich "dringendst auf den Weg" heim zu machen oder das Außenministerium zu kontaktieren, um heimgeholt zu werden. Denn der Flugverkehr von und nach Österreich werde "fast zum Erliegen kommen". Derzeit werde der Flugverkehr noch auf "Minimalbetrieb" durchgeführt, um Menschen heimzuholen. Aber sobald dies abgeschlossen ist, werden alle Flüge in Corona-gefährliche Gebiete gestoppt, betonte Kurz. Derzeit gibt es Flugverbote für die Schweiz, Spanien, Frankreich, Russland, die Ukraine, Großbritannien und die Niederlande.

8.09 Uhr: Österreich steht ab Montag fast still

Das Coronavirus sorgt dafür, dass Österreich ab Montag fast still steht. Per "Ausgangsbeschränkung" wird die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum massiv eingeschränkt. Alle Menschen sollen in ihren Wohnungen bleiben. Aufsperren dürfen nur noch Geschäfte, die der Grundversorgung dienen. Die Gastronomie darf noch einmal bis 15.00 Uhr offen haben, Unis, Schulen und Kindergärten werden "geschlossen". Von der Ausgangsbeschränkung gibt es nur wenige Ausnahmen: Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen und Hilfe für andere Menschen. Darüber hinaus sind auch Spaziergänge alleine oder im Familienverbund gestattet.

7.30 Uhr: Tests bei Gesundheitsberufen werden verstärkt. Mitarbeiter der Kriseninfrastruktur in Österreich sollen nun verstärkt auf Ansteckungen mit dem Coronavirus getestet werden. Das betreffe vor allem Gesundheitsberufe, "weil uns da teilweise ganze Abteilungen ausfallen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Er berichtete von 880 bestätigten Infektionen in der Bevölkerung am Sonntagabend.

23.48 Uhr: Tschechien schränkt Bewegungsfreiheit ein

Die tschechische Regierung schränkt die Bewegungsfreiheit der Menschen im Kampf gegen das Coronavirus wie Österreich drastisch ein. Das gab Ministerpräsident Andrej Babis von der liberal-populistischen Partei ANO am späten Sonntagabend bekannt. Die Bürger wurden aufgefordert, sich ab Mitternacht an ihrem Wohnort aufzuhalten und zwischenmenschliche Kontakte zu vermeiden.

Ausnahmen gelten unter anderem für den Weg zur Arbeitsstätte und zurück, die Erledigung dringend notwendiger Besorgungen wie den Einkauf von Lebensmitteln sowie Arztbesuche und Parkspaziergänge. Die Maßnahmen gelten bis 24. März 6.00 Uhr Früh.

23.35 Uhr: Zentralbanken koordinieren Dollar-Kredit-Bereitstellung

Die Europäische Zentralbank (EZB) und weitere große Notenbanken wollen angesichts der globalen Coronavirus-Krise in einer koordinierten Aktion die Versorgung mit günstigen Dollar-Krediten sicherstellen. Die EZB, die US-Notenbank, die kanadische Notenbank, die Bank von England, Japans Notenbank sowie die Schweizerische Nationalbank wollen dazu bestehende US-Dollar-Devisentauschabkommen nutzen. Das kündigte die EZB am späten Sonntagabend an.

Die sechs Notenbanken vereinbarten, zusätzlich zu bereits angebotenen Kreditgeschäften mit einwöchiger Laufzeit nun auch wöchentlich die Weltleitwährung mit einer Laufzeit von 84 Tagen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich anzubieten. Zudem sollen die Preise bei den bestehenden Dollar-Devisentauschabkommen um 25 Basispunkte gesenkt werden.

23.13 Uhr: Stark eingeschränkter Parteienverkehr bei Tirols Polizei

Die öffentlichen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus haben auch drastische Einschränkungen des Parteienverkehrs in den verschiedenen Ämtern und Abteilungen der Tiroler Polizei zur Folge. Alle Bürger werden ersucht, die persönliche Kontaktaufnahme auf ein Mindestmaß zu reduzieren bzw. Anliegen soweit wie möglich telefonisch oder elektronisch zu erledigen, hieß es in einer Aussendung.

Der Fristenlauf bleibe davon ebenso unberührt wie notwendige polizeiliche Amtshandlungen bzw. die Aufnahme von Strafanzeigen, wurde betont. Entfallen würden etwa der Führerscheinaustausch sowie die Ausstellung von Führerscheinduplikaten. Anträge auf Akteneinsicht seien ebenfalls elektronisch einzubringen. Alle Polizeiinspektionen sind laut Tiroler Exekutive aber jedenfalls weiterhin als Ansprechstelle für Bürger erreichbar.

23.01 Uhr: Krisen-Verordnungen offiziell, Ausgehbeschränkung fix

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat seine Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Krise am Sonntagabend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit sind die von der Regierung angekündigten weitgehenden Ausgangsbeschränkungen ab Montag offiziell. Mehr Informationen finden Sie hier.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: