In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Steigt die Zahl weiterhin in dieser Intensität, zählt Steiermark am Dienstag bereits um die 200 Fälle.

Die Labore haben auch in der Steiermark alle Hände voll zu tun © AP

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen in der Steiermark steigt weiter deutlich an. Waren es Freitagfrüh noch 38 Fälle, steht die Steiermark nun bei 114 Betroffenen. Das Land hat nun Details zu den 32 am Sonntag positiv getesteten Steirern bekannt gegeben.