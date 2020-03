Facebook

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker:

16.32 Uhr: Österreich muss zum Volleyball-Traning - sonst droht Kündigung

Italien ist vom Coronavirus schwer betroffen. Dennoch findet der Trainingsbetrieb von Volleyball-Klub Monza statt. Der Österreicher Paul Buchegger ist nicht glücklich darüber - hat aber keine andere Wahl: Trainiert er nicht, wird sein Vertrag aufgelost.

16.18 Uhr: Rumänien verschärft Quarantäne-Regeln

Einreisende aus Ländern mit mehr als 500 Corona-Infizierten müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob sie sichtbare Krankheitssymptome haben. Österreich hat (Stand: Sonntagnachmittag) 860 Infizierte.

16.20 Uhr: Blümels Budgetrede entfällt

Weder die geplante Budgetrede noch die anschließende Budgetdebatte wird in der kommenden Woche stattfinden. Das gab Nationalratspräsident am Sonntag bekannt.

16.10 Uhr: Fluglinien geht das Geld aus



Die Flugbranche befindet sich in einer massiven Krise, die für einige Fluglinien bald existenzbedrohend werden könnte. Die nationalen Regierungen wollen KLM und Alitalia stützen. Auch Lufthansa zieht staatliche Hilfen in Betracht.

16.05 Uhr: Christiano Ronaldo stellt seine Hotels zur Verfügung

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat beschlossen, zwei Hotels aus seinem Besitz zu provisorischen Corona-Kliniken umfunktionieren zu lassen. Er übernehme die gesamten Kosten, teilte der 35-Jährige mit.

16.03: Erster Todesfall in Ungarn

Ungarn hat am Sonntag seinen ersten Coronavirus-Todesfall verzeichnet. Laut der Nachrichtenagentur MTI handelt es sich um einen 75-Jährigen. Dieser war mit dem Verdacht auf Coronavirus-Infizierung und Lungenentzündung in ein Budapester Spital eingeliefert worden, wo er kurz darauf verstarb.



16.01 Uhr: Tiroler Polizei will in erster Linie "informieren"

"Unsere unmittelbarste und wichtigste Aufgabe ist es, die Menschen zu informieren. Wir werden mit Augenmaß und sehr sensibel vorgehen", betonte Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. Es werde keinen "Massenaufmarsch von Polizeikräften" geben.

Ja, man darf (kurz) alleine an die frische Luft. Wenn mit anderen Menschen, dann bitte nur mit MitbewohnerInnen/Familie/eigenen Kindern u bitte Abstand zu anderen Menschen halten. Bei Gruppen wird die Exekutive angehalten, diese aufzulösen. siehe #FAQ #COVID19 #inTirol — Land Tirol (@unserlandtirol) March 15, 2020

15.48 Uhr: London will Übergangszeit nicht verlängern

Trotz der Coronavirus-Pandemie lehnt die britische Regierung eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase "unter allen Umständen" ab. Das teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

15.48 Uhr: Infizierte Frau brachte Kind zur Welt

Eine mit dem Coronavirus infizierte junge Frau hat am Samstag in Südtirol im Krankenhaus Bozen entbunden. Sie kam mit hohem Fieber in die Notaufnahme, anschließend wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt, teilte das Land Südtirol mit. "Die Situation war schwierig", sagte Martin Steinkasserer, Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe. Mutter und Kind gehe es den Umständen entsprechend gut.

15.28 Uhr: Gerichtsbetrieb wird auf Minimum heruntergefahren

Ab Montag finden Gerichtsverhandlungen österreichweit nur mehr in den allernotwendigsten Fällen statt. Das bedeutet für die Strafgerichtsbarkeit, dass nur mehr in Haftsachen verhandelt wird, wo es um die Einhaltung von Fristen geht. Der Parteienverkehr wird weiter limitiert. Auch der Grasser-Prozess wurde abberaumt.



15.22 Uhr: Deutschland schließt teilweise seine Grenzen

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montag 08.00 Uhr weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz.

Wintersportorte erwiesen sich in den vergangenen Wochen als in hohem Maße infektiöse Orte. Vielen Wintersportlern war dies am Sonntag offenbar egal:

Ganz ehrlich, wüsst' ich's nicht besser, ich käm' mir grad ein bissl verarscht vor.



PS: An der absoluten Notwendigkeit eingeschränkter Kontakte besteht kein Zweifel, was zur Hölle also sehe ich hier?#covid19 #skilifte pic.twitter.com/yIbZNgZsnB — Hans Kirchmeyr (@bassena) March 15, 2020

15.20 Uhr: Fünf Valencia-Mitglieder positiv

Wenige Tagen nach dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo sind drei Valencia-Spieler und zwei Betreuer infiziert. Sie seien in einem "guten gesundheitlichen Zustand", heißt es.



15 Uhr: Ehemalige Zivildiener als Freiwillige gesucht

Auf der Pressekonferenz erläutert Bundesministerin Elisabeth Köstinger, wie die Verlängerung der aktuellen Zivildiener und die Reaktivierung ehemaliger Zivildiener aussehen soll. Diese sollen sich freiwillig melden. Werden zu wenige Freiwillige gefunden, werden ehemalige Zivildiener zum neuerlichen Dienst verpflichtet.

15 Uhr: Nicht überall wird die Fußball-Meisterschaft gestoppt



In der National League, der fünften englischen Fußballliga, wird der Meisterschaftsbetrieb fortgesetzt. Sehr zum Ärger der Vereine und Trainer. "Wir müssen uns nicht in diese Lage bringen, und trotzdem machen wir es, das ist bescheuert", sagte John Pemberton, der Trainer des Chesterfield FC, am Samstag dem Sender BBC.

14.59 Uhr: Wayne Rooney kritisierte Regierung

Großbritannien geht in der Coronakrise seinen eigenen Weg und setzte bislang nur wenige Maßnahmen zur Eindämmung. Der englische Fußball-Star Wayne Rooney übte an diese Vorgehensweise harte Kritik. Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu unterbrechen, sei viel zu spät gefallen, beklagte der 34-jährige Stürmer.

14.55 Uhr: An Volksschulen und Unterstufen nur mehr Betreuung

Auch an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen findet ab Montag kein Unterricht mehr statt. Ursprünglich hätte am Montag und Dienstag noch Unterricht stattfinden sollen, Schüler werden nur mehr im Bedarfsfall betreut.



14.51 Uhr: Südkorea meldet wieder weniger Neuinfektionen

Erstmals seit mehr als drei Wochen ist in Südkorea die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf unter 100 zurückgegangen. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit Corona angesteckt haben, erreichte 8.162. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus lag bei 75.

14.47 Uhr: Firmen sollen Dividendenhöhen überdenken

Der Kleinaktionärsschützer Wilhelm Rasinger, Präsident des Interessenverbandes für Anleger (IVA), fordert von den börsenotierten Firmen - angesichts der Coronavirus-Pandemie - ein Überdenken ihrer Dividendenzusagen. Viele Konzerne hätten 2019 sehr gut verdient, manche davon wären aber trotzdem gut beraten, ihre Substanz zu stärken, so Rasinger zur APA.



14.45 Uhr: Alitalia soll das Geld ausgehen

Der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia geht einem Insider zufolge das Geld aus. Die Fluglinie stehe trotz einer 400-Millionen-Euro-Kapitalspritze des Staates Anfang des Jahres kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, sagte ein Insider Reuters. Die Zeitung "Il Maeesaggero" berichtet vor einer bevorstehenden Verstaatlichung.

14.35 Uhr: Spanien: hundert neue Todesopfer binnen 24 Stunden

Spanien hat binnen 24 Stunden hundert neue Corona-Todesopfer und 2000 neue Infektionsfälle registriert. Damit verzeichnet das Land nunmehr 288 Todesopfer und mehr als 7750 Infektionsfälle. Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa - nach Italien.

14.33 Uhr: Wie sich in dieser Situation das Immunsystem stärken lässt

Die wichtigen Ernähungsfragen in der aktuellen Situation: Ein gesunder Lebensstil ist keine Versicherung dafür, sich nicht anzustecken – aber Infektionen können generell reduziert werden.

Der Nationalrat beschloss unter anderem eine "Ausgangsbeschränkung". In Tirol gilt de facto eine Ausgangssperre. Foto © APA/ROBERT JAEGER

14.27 Uhr: Coronavirus überschattet Kommunalwahlen in Frankreich

In ganz Frnakreich wird gewählt - trotz der Coronakrise. Am Mittag lag die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben bei 18,38 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei den letzten Kommunalwahlen 2014.

14.24 Uhr: Nicht-Tiroler werden ausgewiesen

Nicht-Tiroler müssen das Bundesland "unverzüglich" verlassen, wenn sie nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz samt gewöhnlichem Aufenthalt in Tirol verfügen oder dort einer bestimmten beruflichen Tätigkeit nachgehen.



14.06 Uhr: Tirol kappt Bus- und Zugverbindung nach Deutschland

Sonntagfrüh wurde der grenzüberschreitende Zug- und Busverkehr nach Deutschland eingestellt. Wie das Land Sonntagmittag mitteilte, bleiben die Amtsgebäude bis 10. April geschlossen. Erstmals wurden indes Corona-Fälle in Osttirol verzeichnet.



14 Uhr: Fußballer dürfen ab sofort auch nicht mehr trainieren

Nach der Einstellung des Liga-Spielbetriebes hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) die nächste Maßnahme bekanntgegeben: Ab sofort dürfen auch keine Trainings mehr abgehalten werden.

13.55 Uhr: Anästhesist erkrankt: 33 Ärzte, 53 Pflegepersonen, 18 Patienten betroffen

Der Fall eines positiv auf das Coronavirus getesteten Anästhesisten im Uniklinikum Salzburg hat Konsequenzen für mehr als 100 Kontaktpersonen des Mannes.

12.54 Uhr: Verstärkter Streifendienst der Polizei

Die Polizei bereitet sich auf die Kontrolle der von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen vor. Auch Polizeischüler könnten herangezogen werden.



13.44 Uhr: Heeressportler helfen mit



Die Lebensmittel-Konzerne in Österreich bekommen in der Corona-Krise auch Unterstützung vom Bundesheer. Speziell in den Zentrallagern bei der Auslieferung werden helfende Hände benötigt. Dafür herangezogen werden auch die Heeressportler.



13.42 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Deutschland

Die Zahl der offiziell bestätigten Todesfälle durch das Coronavirus ist in Deutschland auf zehn gestiegen. In Bayern wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag in München mitteilte.

13.40 Uhr: Türkei stellt 10.000 Pilger unter Quarantäne

Die Menschen, die von der kleinen islamischen Pilgerfahrt nach Mekka (Umrah) zurückgekehrt waren, werden in Ankara unter Quarantäne gestellt.



13.28 Uhr: Online-Lebensmittelzustellung völlig ausgebucht

Die Online-Shops ächzen unter der hohen Nachfrage: Bei Interspar nächster Liefertermin am 25.3 in Salzburg, keine Termine für Wien - Billa will neue Termine in nächsten Tagen freischalten.

13.18 Uhr: Corona: Stararchitekt Vittorio Gregotti gestorben

Der italienische Stararchitekt Vittorio Gregotti ist am Sonntag in Mailand im Alter von 92 Jahren gestorben. Er war infolge einer Coronavirus-Erkrankung ins Spital eingeliefert worden. "In diesen dunklen Stunden verliert Italien ein Meister der internationalen Architektur", kommentierte Stefano Boeri, Präsident des Mailänder Designmuseums Triennale.

Covid-19 - Entwicklung in Österreich © (c) APA

13.15 Uhr: Al-Aksa-Moschee in Jerusalem geschlossen

Die Al-Aksa-Moschee in Jerusalems Altstadt, die drittheiligste Stätte des Islams, soll wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst geschlossen bleiben. Muslime könnten auf dem Tempelberg vorerst im Freien beten.

13.10 Uhr: Zusätzliches Krankenquartier in Tirol geplant

Im Land Tirol rüstet man sich für den Fall, dass eine große Anzahl an Personen aufgrund des Coronavirus medizinisch versorgt werden muss. Dafür sei ein Krankenquartier - ähnlich dem Lazarett in der Messehalle in Wien - in Planung, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

13.09 Uhr: Ex-Zivildiener könnten wieder aktiviert bleiben

Bundeskanzler Kurz kündigt an, dass die Abrüsttermine der Zivildiener ausgesetzt werden. Zivildiener, die in den vergangenen fünf Jahren ihren Dienst abgeleistet haben, müssen damit rechnen, wieder aktiviert zu werden. Weitere Informationen soll es heute um 15 Uhr geben.

Um die Versorgung langfristig zu sichern, wird die Ausmusterung von Grundwehrdienern gestoppt & die Bereitschaft einiger Milizeinheiten hergestellt. Sie werden die Polizei unterstützen & eine notwendige strategische Reserve für logistische Herausforderungen sein. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 15, 2020

13 Uhr: "Zeit im Bild" mit bester Quote seit 2007

Die "Zeit im Bild" verfolgten am Samstag mehr als zwei Millionen Zuseher. Offenbar der höchste Wert seit dem Ende der Durchschaltung 2007 - eine Bestätigung des ORF steht noch aus.

12.55 Uhr: Papst Franziskus beklagt "harte Zeiten"

Der Pontifex drückte den Priestern seine Nähe aus, die den Gläubigen während der Epidemie zur Seite stehen und "Kreativität" zeigen, wenn es darum gehe, dem Nächsten zu helfen. Ostern wird er ohne Gläubige feiern.



Der Papst betet vor leeren Sitzplätzen. Zu sehen war die Messe per Livestream. Foto © AP

12.50: Ganz Spanien in Quarantäne: Ausgangssperre in Kraft



Die knapp 47 Millionen Bewohner Spaniens müssen seit Sonntag möglichst zu Hause bleiben. Zur Bekämpfung der sich rasch ausbreitenden Coronavirus-Epidemie rief die linke Regierung am Samstagabend eine zweiwöchige Ausgangssperre aus, die um Mitternacht in Kraft trat.

12.45 Uhr: Polizei warnt vor Corona Betrügern

Betrüger nutzen häufig Notlagen anderer und Krisensituationen aus, um sich zu bereichern. Das Bundeskriminalamt gibt deshalb wertvolle Tipps gegen Cybercrime.

12.36 Uhr: Frankreich schließt alle Skigebiete

"Die Skisaison endet heute", teilte der nationale Verband der Skiliftbetreiber Domaines skiables de France (DSF) am Sonntag auf Twitter mit.



12.39 Uhr: UEFA denkt angeblich Final Four an

Die Champions League könnte mit einem Finalturnier der vier Halbfinalisten zu Ende gespielt werden. Darüber schreibt die spanische Zeitung "As" am Sonntag. Am Dienstag hält die UEFA eine Videokonferenz ihrer 55 Mitgliedsländer und wichtiger Fußball-Institutionen ab.

12.38 Uhr: Länder verlieren Landeerlaubnis in Österreich

Die Liste der Länder, die keine Landerlaubnis in Österreich mehr haben, ist wieder länger geworden. Seit Sonntag dürfen auch keine Flüge mehr aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine in Österreich landen. Indes fahren die Fluglinien den Flugbetrieb weiter zurück: Laudamotion strich den März fast zur Gänze, die AUA reduziert weiter.

12.35 Uhr: 111 Fälle in Niederösterreich

In Niederösterreich hat es am Sonntag 111 positive Covid-19-Fälle gegeben. Das waren nach Angaben des Sanitätsstabes um 29 mehr als noch am Tag zuvor mit 82.

12.22 Uhr: Rewe, Spar und Hofer versichern: Von allem genug da

Die großen Handelsketten rufen die Bevölkerung dazu auf, Hamsterkäufe zu unterlassen. "Es ist von allem genug da", betonen Rewe, Spar und Hofer unisono. Eine Rationierung von bestimmten Produktgruppen, die zuletzt im Zuge der Coronavirus-Pandemie besonders gefragt waren, sei nicht geplant.





21.25 Uhr: Sport Austria fordert Einstellung des Vereinsbetriebs

"Um es nochmals in aller Klarheit zu sagen: Österreichs Sport steht voll und ganz hinter den Maßnahmen der Regierung!", teilt die Sport Austria (ehemals Bundes-Sportorganisation) mit und fordert seine Mitglieder auf, den Vereinsbetrieb gänzlich einzustellen.

12.19 Uhr: Kritik an Vierschiebung von Prozess Netanyahus

Der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist wegen der Coronavirus-Krise auf den 24. Mai verschoben worden. Besonders in der Opposition verstärkte dieser Schritt die Sorge, Netanyahu könne die Gesundheitskrise dazu missbrauchen, einer Strafverfolgung zu entkommen und demokratische Grundrechte zu beschneiden.

12.16 Uhr: Angehende Ärzte sollen mithelfen

Am Montag beginnt für rund 1400 Medizin-Studenten der dritte, abschließende Teil ihres Klinischen Praxisjahres (KPJ). Damit kommt Verstärkung für die Mediziner in den Spitälern, wie die Ärztekammer am Sonntag betont hat. "Ich bin froh, dass hier zusätzliche, fast fertige Mediziner da sein werden, um uns in dieser schweren Zeiten zu helfen", so Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer.

11.53 Uhr: AMS-Aufruf: Arbeitslose sollen nicht in Ämter gehen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ruft Arbeitssuchende dazu auf, den Geschäftsstellen fernzubleiben. "Wir kümmern uns um Sie, auch ohne Sie zu sehen", erklärte AMS-Chef Johannes Kopf auf Twitter. Die Arbeitsämter rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie ab Montag mit einem massiven Andrang.

11.43 Uhr: Polizei kontrolliert ab Montag

Exekutive wird aber schon am Sonntag auf Regelungen hinweisen. Spazieren nur alleine oder im Familienverband. Empfindliche Verwaltungsstrafen bei Zuwiderhandeln.

11.35 Uhr: Wohl zweiter Todesfall in Wien gemeldet

Ob der Mann tatsächlich aufgrund des Coronavirus

gestorben ist, ist noch nicht bestätigt: "Es war ein Verdachtsfall,

alles Weitere muss man klären", so die ärztliche Direktorin des

Kaiser-Franz-Josef-Spitals (KFJ), Michaela Riegler-Keil. Der Mann sei gestern, Samstag, aus einem anderen Spital ins KFJ gebracht wurden. Weitere Details gab es vorerst keine.

11.17 Uhr: Keine Ausgangssperre im Iran

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Spekulationen über eine Ausgangssperre im Land wegen der Corona-Krise zurückgewiesen. "Es wird im Iran keine Quarantäne geben, weder heute noch während der Neujahrsferien (20. März bis 2. April)."

11.13 Uhr: Tirol verhängt vorerst für eine Woche Ausgangssperre

11.09 Uhr: Ausgangsbeschränkung für Österreich

Die Bundesregierung ruft für ganz Österreich eine "Ausgangsbeschränkung" aus. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag gegenüber der APA. Für Ausnahmen, das Haus zu verlassen, soll es nur drei Gründe geben: Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen helfen muss.

10.55 Uhr: Zahl der Fälle zuletzt stark gestiegen

Die Zahl der an dem Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich stark angestiegen: Mittwoch waren es 206, am Donnerstag 302, am Freitag 428, am Samstag 602 und heute, Sonntag, bereits 800 Erkrankte.

10.29 Uhr: Heiligenblut kämpft mit Quarantäne-Problemen

Nachdem über die Kärntner Gemeinde Heiligenblut am Samstag die Quarantäne verhängt worden ist, dürfen rund 150 österreichische Urlauber nicht ausreisen. Die Zwangsurlauber müssen sich erst auf die neue Situation einstellen. "Soll mir einer erklären, wie man die bei Laune halten kann", sprach Bürgermeister Josef Schachner gegenüber der APA die schwierige Situation an.

10.19 Uhr: Scala verliert eine Million Euro pro Woche

Die Mailänder Scala, die seit dem 23. Februar alle Aufführung abgesagt hat und mindestens bis zum 3. April geschlossen bleibt, verliert eine Million Euro pro Woche. "Wir werden auf vieles verzichten müssen und öffentliche Unterstützung benötigen", sagte Dominique Meyer, seit 1. März Scala-Intendant.

9.59 Uhr: Fast keine Gäste mehr in isolierte Gemeinden

Letzte ausländische Gäste verließen Paznaun und St. Anton. Nur in St. Anton seien noch vereinzelt Gäste, diese würden aber noch am Sonntag das Arlberggebiet verlassen, sagte Bürgermeister Helmut Mall der APA.

9.53 Uhr: Außerordentlicher Zuivildienst

Die Regierung hat am Sonntag angekündigt, zur Bekämpfung der "Corona-Krise" ehemalige Zivildiener einzuberufen, die Erfahrungen als Sanitäter gesammelt haben. Die Rechtsgrundlage dafür bietet das Zivildienstgesetz, das die Möglichkeit eines "außerordentlichen Zivildiensts" (§21) für unter 50-Jährige vorsieht.

9.52 Uhr: 80 Prozent der Österreicher stehen hinter Regierung

Die Österreicher stehen im Kampf gegen das Coronavirus hinter der Bundesregierung. Fast zwei Drittel (63,5Prozent) waren bei einer Gallup-Umfrage der Meinung, dass die Regierung mit der Situation richtig umgeht. Fast 80 Prozent der Befragten zeigten sich bereit, Einschränkungen in Ihren persönlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen, wenn es hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

9.50 Uhr: Ostern ohne Gläubige im Vatikan

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird der Papst Ostern ohne Gläubige feiern. Dasselbe gilt für die Liturgien von Papst Franziskus für die Karwoche, teilte der Vatikan mit.

9.40 Uhr: Laudamotion streicht Flugprogramm zusammen

Die Billigfluglinie Laudamotion streicht - mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie - ihre Destinationen massiv zusammen. "Bis zum 31. März werden ausschließlich Wochenend-Verbindungen nach London, Dublin, Brüssel und Stuttgart durchgeführt", so die Airline. Alle anderen Flüge werden von Montag 16. März 24:00 Uhr bis inklusive 31. März 24:00 Uhr gestrichen.

9.32 Uhr: Formel 1 in der Sommerpause geplant

Nach den jüngsten Änderungen im Kalender könnte die Formel 1 durch die Streichung der Sommerpause im August Raum für Nachholrennen schaffen. "Wir verschaffen uns mehrere Wochenenden, an denen wir ein Rennen haben können", sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn dem TV-Sender Sky in einem Interview.

9.27 Uhr: Bischofskonferenz abgesagt

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die Österreichische Bischofskonferenz ihre für Montag geplante Frühjahrsvollversammlung ersatzlos abgesagt. Bei der Konferenz wäre u.a. ein Nachfolger für Christoph Schönborn gewählt worden, nun behält der Kardinal den Vorsitz bis auf Weiteres.

9.16 Uhr: Kommunalwahlen in Bayern haben begonnen

Inmitten der Coronavirus-Krise haben am Sonntag die Kommunalwahlen in Bayern begonnen. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage. Und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister.

9.05 Uhr: Lombardei warnt vor Kollaps der Krankenhäuser

Die Lombardei, die am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Region Italiens, warnt vor dem Zusammenbruch seines Gesundheitssystems. Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen seien die Plätze auf den Intensivstationen durchaus knapp geworden.

9.04 Uhr: Coronavirus - 758 bestätigte Fälle in Österreich



758 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die meisten Erkrankungen gibt es mit 245 in Tirol.

8.59 Uhr: Kommunalwahlen begannen in Frankreich trotz Coronavirus

In Frankreich gilt "Phase 3", die höchste Stufe im Kampf gegen die Pandemi trotzdem hat am Sonntag die erste Runde der Kommunalwahlen begonnen. Obwohl seit Mitternacht Restaurants, Bars und Geschäfte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus bis auf Weiteres geschlossen sind, sollen die Franzosen über die Machtverhältnisse in den Kommunalparlamenten abstimmen.

8.55 Uhr: Italien urgiert strenges Einhalten des Reiseverbots

Die italienische Regierung hat die Italiener zu einer noch strengeren Einhaltung des Reiseverbots aufgerufen. Personen, die in einer anderen Region als die eigenen Familienangehörigen leben, oder studieren, sollen den Ort nicht verlassen, an dem sie sich befinden, hieß es in einem Regierungsschreiben am Samstagabend.

8.29 Uhr: Italiens Premier telefonierte mit slowenischem Kollegen Wegen Staus an der Grenze

Wegen Kilometer langen Staus infolge der eingeführten Grenzkontrollen hat der italienische Premier Giuseppe Conte mit seinem neuen slowenischen Amtskollegen Janez Jansa telefoniert. Das italienische Außenministerium bemühe sich auf diplomatischer Ebene für einen dauerhaften Korridor für Lkw, die italienische Waren nach Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und in die Türkei transportieren.

8.20 Uhr: Netanyahu-Prozess um zwei Monate verschoben

Wegen der Virus-Krise wird der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu um zwei Monate verschoben. Nach Angaben des Justizministeriums soll der Prozess nun am 24. Mai beginnen.

8.02 Uhr: Mexiko: Krise könnte ein Jahr dauern

Mexiko stellt sich darauf ein, dass die Coronavirus-Pandemie noch das ganze Jahr anhalten könnte, wie Gesundheitsstaatssekretär Hugo Lopez-Gatell mitgeteilt hat. Zur Eindämmung des Virus wird eine Absage von Großveranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmern empfohlen. Außerdem sollen die Osterferien für die Schüler früher beginnen. In dem Land wurden nach Behördenangaben bisher 41 Infektionen festgestellt.

7.01 Uhr: Philippinische Polizei riegelt Straßen nach Manila ab

Die philippinische Polizei hat am Sonntag damit begonnen, alle Straßen in die Hauptstadt Manila abzuriegeln. Präsident Rodrigo Duterte hatte wegen der Coronavirus-Pandemie praktisch die gesamte Hauptstadt Manila für einen Monat zur Sperrzone erklärt.

6.29 Uhr: Auch Estland und Litauen schließen Grenzen

Estland und Litauen schließen ihre Grenzen für Ausländer. Estlands Regierungschef Jüri Ratas kündigte am Samstag an, die Grenze von Dienstag an für fast alle Ausländer zu schließen und vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzuführen. Nur Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland dürfen noch einreisen. Sie müssen allerdings für zwei Wochen in Quarantäne. Die Regierung in Tallinn hatte zuvor bereits alle Schulen, Museen, Kinos, Freizeit- und Sportzentren bis zum 1. Mai geschlossen und öffentliche Veranstaltungen untersagt.

5.40 Uhr: Australien: Einreisende 14 Tage in Quarantäne

Australien verschärft seine Einreisebestimmungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. Wer in das Land einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben, wie Premierminister Scott Morrison ankündigte. Kreuzfahrtschiffe dürfen für 30 Tage australische Häfen nicht anlaufen.

5.08 Uhr: In China ist die Zahl der Infektionen leicht gestiegen

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 hinzu. 16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Die Kommission führt diese Patienten als importierte Fälle in der Statistik.

4.30 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Südkorea gemeldet



Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Am Samstag seien 76 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8.162. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf 75.

4.24 Uhr: Kanada fordert Reisende zu vorzeitiger Heimkehr auf

Die kanadische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle Kanadier zu einer vorzeitigen Rückkehr in ihr Heimatland aufgefordert. Kanadische Reisende sollten nach Kanada zurückkehren, solange dies noch möglich sei, schrieb Außenminister Francois-Philippe Champagne im Onlinedienst Twitter. Sein Ministerium verwies auf gestrichene Flüge und kurzfristig verhängte Reisebeschränkungen vieler Länder. Dies könne die Reisepläne kanadischer Reisender durcheinanderbringen und sie zu einem längeren Aufenthalt im Ausland zwingen.

3.26 Uhr: Britische Forscher warnen: Maßnahmen unzureichend

Fast 250 Wissenschafter haben der britischen Regierung vorgeworfen, nicht genug gegen die Covid-19-Pandemie zu tun und unnötig Leben zu gefährden. Mit einfachen Maßnahmen könnten Tausende Menschen gerettet werden, teilten die Wissenschafter aus Großbritannien am späten Samstagabend in einem offenen Brief mit. In Großbritannien sind zum Beispiel Großveranstaltungen noch nicht generell verboten und bisher nur wenige Schulen geschlossen.

1.43 Uhr: Frau des spanischen Regierungschefs positiv

Die Frau des spanischen Regierungschefs Pedro Sanchez hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gehe Begona Gomez und dem Premier selbst aber "gut", teilte die spanische Regierung am Samstagabend mit. Beide halten sich demnach im Moncloa-Palast, dem Sitz des spanischen Ministerpräsidenten in Madrid, auf und "befolgen die von den Gesundheitsbehörden festgelegten Präventionsmaßnahmen".

1.20 Uhr: Israel schließt Restaurants und Einkaufszentren

Auch Israel hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Schließung von Restaurants und Einkaufszentren angeordnet. Alle Freizeitaktivitäten müssten ab Sonntag früh unterbleiben, kündigte Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Fernsehansprache an.

Nach Angaben der Regierung werden neben Restaurants und

Einkaufszentren auch Cafes, Hotel und Fitnessstudios geschlossen.

Die bereits am Donnerstag beschlossene Schließung von Schulen wird

nun auch auf Kindergärten ausgeweitet.

1.14 Uhr: Präsident Donald Trump negativ getestet

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Trumps Arzt Sean Conley gab das negative Testergebnis am Samstagabend in Washington bekannt.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: