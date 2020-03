+++ Regierung präsentierte Paket zur Bewältigung der Coronakrise +++ Aktuell 800 bestätigte Fälle in Österreich +++ wieder leichter Anstieg der Infektionen in China +++ Spanien fast vollständig unter Quarantäne +++ Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker:

10.29 Uhr: Heiligenblut kämpft mit Quarantäne-Problemen

Nachdem über die Kärntner Gemeinde Heiligenblut am Samstag die Quarantäne verhängt worden ist, dürfen rund 150 österreichische Urlauber nicht ausreisen. Die Zwangsurlauber müssen sich erst auf die neue Situation einstellen. "Soll mir einer erklären, wie man die bei Laune halten kann", sprach Bürgermeister Josef Schachner gegenüber der APA die schwierige Situation an.

10.19 Uhr: Scala verliert eine Million Euro pro Woche

Die Mailänder Scala, die seit dem 23. Februar alle Aufführung abgesagt hat und mindestens bis zum 3. April geschlossen bleibt, verliert eine Million Euro pro Woche. "Wir werden auf vieles verzichten müssen und öffentliche Unterstützung benötigen", sagte Dominique Meyer, seit 1. März Scala-Intendant.

9:59 Uhr: Fast keine Gäste mehr in isolierte Gemeinden

Letzte ausländische Gäste verließen Paznaun und St. Anton. Nur in St. Anton seien noch vereinzelt Gäste, diese würden aber noch am Sonntag das Arlberggebiet verlassen, sagte Bürgermeister Helmut Mall der APA.

9.53 Uhr: Außerordentlicher Zuivildienst

Die Regierung hat am Sonntag angekündigt, zur Bekämpfung der "Corona-Krise" ehemalige Zivildiener einzuberufen, die Erfahrungen als Sanitäter gesammelt haben. Die Rechtsgrundlage dafür bietet das Zivildienstgesetz, das die Möglichkeit eines "außerordentlichen Zivildiensts" (§21) für unter 50-Jährige vorsieht.

9.52 Uhr: 80 Prozent der Österreicher stehen hinter Regierung

Die Österreicher stehen im Kampf gegen das Coronavirus hinter der Bundesregierung. Fast zwei Drittel (63,5Prozent) waren bei einer Gallup-Umfrage der Meinung, dass die Regierung mit der Situation richtig umgeht. Fast 80 Prozent der Befragten zeigten sich bereit, Einschränkungen in Ihren persönlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen, wenn es hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

9. 50 Uhr: Ostern ohne Gläubige im Vatikan

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird der Papst Ostern ohne Gläubige feiern. Dasselbe gilt für die Liturgien von Papst Franziskus für die Karwoche, teilte der Vatikan mit.

9.40 Uhr: Laudamotion streicht Flugprogramm zusammen

Die Billigfluglinie Laudamotion streicht - mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie - ihre Destinationen massiv zusammen. "Bis zum 31. März werden ausschließlich Wochenend-Verbindungen nach London, Dublin, Brüssel und Stuttgart durchgeführt", so die Airline. Alle anderen Flüge werden von Montag 16. März 24:00 Uhr bis inklusive 31. März 24:00 Uhr gestrichen.

9.32 Uhr: Formel 1 in der Sommerpause geplant

Nach den jüngsten Änderungen im Kalender könnte die Formel 1 durch die Streichung der Sommerpause im August Raum für Nachholrennen schaffen. "Wir verschaffen uns mehrere Wochenenden, an denen wir ein Rennen haben können", sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn dem TV-Sender Sky in einem Interview.

9.27 Uhr: Bischofskonferenz abgesagt

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die Österreichische Bischofskonferenz ihre für Montag geplante Frühjahrsvollversammlung ersatzlos abgesagt. Bei der Konferenz wäre u.a. ein Nachfolger für Christoph Schönborn gewählt worden, nun behält der Kardinal den Vorsitz bis auf Weiteres.

9.16 Uhr: Kommunalwahlen in Bayern haben begonnen

Inmitten der Coronavirus-Krise haben am Sonntag die Kommunalwahlen in Bayern begonnen. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage. Und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister.

9.05 Uhr: Lombardei warnt vor Kollaps der Krankenhäuser

Die Lombardei, die am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Region Italiens, warnt vor dem Zusammenbruch seines Gesundheitssystems. Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen seien die Plätze auf den Intensivstationen durchaus knapp geworden.

9.04 Uhr: Coronavirus - 758 bestätigte Fälle in Österreich



758 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die meisten Erkrankungen gibt es mit 245 in Tirol.

8.59 Uhr: Kommunalwahlen begannen in Frankreich trotz Coronavirus

In Frankreich gilt "Phase 3", die höchste Stufe im Kampf gegen die Pandemi trotzdem hat am Sonntag die erste Runde der Kommunalwahlen begonnen. Obwohl seit Mitternacht Restaurants, Bars und Geschäfte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus bis auf Weiteres geschlossen sind, sollen die Franzosen über die Machtverhältnisse in den Kommunalparlamenten abstimmen.

8.55 Uhr: Italien urgiert strenges Einhalten des Reiseverbots

Die italienische Regierung hat die Italiener zu einer noch strengeren Einhaltung des Reiseverbots aufgerufen. Personen, die in einer anderen Region als die eigenen Familienangehörigen leben, oder studieren, sollen den Ort nicht verlassen, an dem sie sich befinden, hieß es in einem Regierungsschreiben am Samstagabend.

8.29 Uhr: Italiens Premier telefonierte mit slowenischem Kollegen Wegen Staus an der Grenze

Wegen Kilometer langen Staus infolge der eingeführten Grenzkontrollen hat der italienische Premier Giuseppe Conte mit seinem neuen slowenischen Amtskollegen Janez Jansa telefoniert. Das italienische Außenministerium bemühe sich auf diplomatischer Ebene für einen dauerhaften Korridor für Lkw, die italienische Waren nach Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und in die Türkei transportieren.

8.20 Uhr: Netanyahu-Prozess um zwei Monate verschoben

Wegen der Virus-Krise wird der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu um zwei Monate verschoben. Nach Angaben des Justizministeriums soll der Prozess nun am 24. Mai beginnen.

8.02 Uhr: Mexiko: Krise könnte ein Jahr dauern

Mexiko stellt sich darauf ein, dass die Coronavirus-Pandemie noch das ganze Jahr anhalten könnte, wie Gesundheitsstaatssekretär Hugo Lopez-Gatell mitgeteilt hat. Zur Eindämmung des Virus wird eine Absage von Großveranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmern empfohlen. Außerdem sollen die Osterferien für die Schüler früher beginnen. In dem Land wurden nach Behördenangaben bisher 41 Infektionen festgestellt.

7.01 Uhr: Philippinische Polizei riegelt Straßen nach Manila ab

Die philippinische Polizei hat am Sonntag damit begonnen, alle Straßen in die Hauptstadt Manila abzuriegeln. Präsident Rodrigo Duterte hatte wegen der Coronavirus-Pandemie praktisch die gesamte Hauptstadt Manila für einen Monat zur Sperrzone erklärt.

6.29 Uhr: Auch Estland und Litauen schließen Grenzen

Estland und Litauen schließen ihre Grenzen für Ausländer. Estlands Regierungschef Jüri Ratas kündigte am Samstag an, die Grenze von Dienstag an für fast alle Ausländer zu schließen und vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzuführen. Nur Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland dürfen noch einreisen. Sie müssen allerdings für zwei Wochen in Quarantäne. Die Regierung in Tallinn hatte zuvor bereits alle Schulen, Museen, Kinos, Freizeit- und Sportzentren bis zum 1. Mai geschlossen und öffentliche Veranstaltungen untersagt.

5.40 Uhr: Australien: Einreisende 14 Tage in Quarantäne

Australien verschärft seine Einreisebestimmungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. Wer in das Land einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben, wie Premierminister Scott Morrison ankündigte. Kreuzfahrtschiffe dürfen für 30 Tage australische Häfen nicht anlaufen.

5.08 Uhr: In China ist die Zahl der Infektionen leicht gestiegen

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 hinzu. 16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Die Kommission führt diese Patienten als importierte Fälle in der Statistik.

4.30 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Südkorea gemeldet



Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Am Samstag seien 76 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8.162. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf 75.

4.24 Uhr: Kanada fordert Reisende zu vorzeitiger Heimkehr auf

Die kanadische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle Kanadier zu einer vorzeitigen Rückkehr in ihr Heimatland aufgefordert. Kanadische Reisende sollten nach Kanada zurückkehren, solange dies noch möglich sei, schrieb Außenminister Francois-Philippe Champagne im Onlinedienst Twitter. Sein Ministerium verwies auf gestrichene Flüge und kurzfristig verhängte Reisebeschränkungen vieler Länder. Dies könne die Reisepläne kanadischer Reisender durcheinanderbringen und sie zu einem längeren Aufenthalt im Ausland zwingen.

3.26 Uhr: Britische Forscher warnen: Maßnahmen unzureichend

Fast 250 Wissenschafter haben der britischen Regierung vorgeworfen, nicht genug gegen die Covid-19-Pandemie zu tun und unnötig Leben zu gefährden. Mit einfachen Maßnahmen könnten Tausende Menschen gerettet werden, teilten die Wissenschafter aus Großbritannien am späten Samstagabend in einem offenen Brief mit. In Großbritannien sind zum Beispiel Großveranstaltungen noch nicht generell verboten und bisher nur wenige Schulen geschlossen.

1.43 Uhr: Frau des spanischen Regierungschefs positiv

Die Frau des spanischen Regierungschefs Pedro Sanchez hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gehe Begona Gomez und dem Premier selbst aber "gut", teilte die spanische Regierung am Samstagabend mit. Beide halten sich demnach im Moncloa-Palast, dem Sitz des spanischen Ministerpräsidenten in Madrid, auf und "befolgen die von den Gesundheitsbehörden festgelegten Präventionsmaßnahmen".

1.20 Uhr: Israel schließt Restaurants und Einkaufszentren

Auch Israel hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Schließung von Restaurants und Einkaufszentren angeordnet. Alle Freizeitaktivitäten müssten ab Sonntag früh unterbleiben, kündigte Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Fernsehansprache an.

Nach Angaben der Regierung werden neben Restaurants und

Einkaufszentren auch Cafes, Hotel und Fitnessstudios geschlossen.

Die bereits am Donnerstag beschlossene Schließung von Schulen wird

nun auch auf Kindergärten ausgeweitet.

1.14 Uhr: Präsident Donald Trump negativ getestet

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Trumps Arzt Sean Conley gab das negative Testergebnis am Samstagabend in Washington bekannt.

21.52 Uhr: Vier weitere Länder in Afrika bestätigen Infektionen

Vier weitere afrikanische Länder haben am Samstag ihre ersten Coronavirus-Infektionen bestätigt. Dazu zählen Mauretanien, Ruanda, die Seychellen und die Zentralafrikanische Republik. Damit sind nun 23 Staaten in Afrika von der Lungenkrankheit betroffen. Israel schließt Hotels, Restaurants, Theater und Einkaufszentren.



21.19 Uhr: Spaniens Ministerpräsident kündigt Ausgangssperre an



Spaniens Regierung schränkt wegen der Coronakrise die Bewegungsfreiheit seiner Bürger weitgehend ein. Ministerpräsident Pedro Sanchez bestätigte Samstagabend, dass es eine landesweite Ausgangsperre als Teil eines 15-tägigen Notstands geben wird. Die Corona-Krise erfordere "außerordentliche Entscheidungen", rechtfertigt der Regierungschef die Maßnahme.

20.47 Uhr: Andrang in Supermärkten am Samstag deutlich geringer



Nach langen Schlangen an den Kassen und teilweise leeren Regalen in den heimischen Supermärkten am Freitag aufgrund der Coronavirus-Sorgen, hat sich die Lage am Samstag wieder deutlich beruhigt. Im Spar-Warenlager helfen ab Sonntag oder Montag Soldaten aus.



20.10 Uhr: Frankreich schließt Restaurants und Geschäfte



Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Geschäfte und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen aber geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Samstagabend an. Allerdings sollen ab Mitternacht alle nicht für das Leben notwendigen öffentlichen Einrichtungen schließen.

19.16 Uhr: Bozen desinfiziert Straßen, Plätze und Spielplätze



Die Südtiroler Stadt Bozen hat angekündigt, kommende Woche zwischen Montag und Donnerstag während der Nachtstunden Straßen, Plätze und Spielplätze zu desinfizieren.



19.06 Uhr: Anästhesist im Uniklinikum Salzburg erkrankt



Veranstaltungen, Lokale, Sport- und Kulturbetrieb: Berlin verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus drastisch.



19.03 Uhr: Anästhesist im Uniklinikum Salzburg erkrankt



Ein Anästhesist im Uniklinikum Salzburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 84 Personen in häusliche Quarantäne geschickt, der Krankenhaus-Betrieb sei sichergestellt.



18.44 Uhr: Rumänien ruft Notstand aus



Rumänien ist ab Montag im Notstand. 109 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.



18.10 Uhr: Erster Toter in Dänemark - Grenzen geschlossen



In Dänemark ist am Samstag erstmals ein Patient im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie gestorben. Das Land schließt bis Ostern seine Grenzen für Reisende aus anderen Ländern.



17.52 Uhr: US-Reisebeschränkungen auch für Großbritannien, Irland



Der 30-tägige Einreisestopp für Menschen aus dem Schengen-Raum in die USA wird auf Großbritannien und Irland ausgeweitet.



17.40 Uhr: Bereits 966 Todesopfer in der Lombardei

Die Lombardei, die von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffenen Region, beklagt eine starke Zunahme bei der Zahl der Infektionsfälle und der Todesopfer. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 966, 76 mehr als am Freitag, teilten die regionalen Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Die Zahl der Infizierten kletterte um 1865 auf 11.685.



17.45 Uhr: Ski-Legende Karl Schranz in Quarantäne

Der 80-Jährige befindet sich in seinem Hotel in St. Anton unter Quarantäne. 80 kanadische Gäste wurden ausquartiert. Noch wartet Karl Schranz auf Unterstützung vom Land Tirol. Im Interview mit der Kleinen Zeitung erzählt er unter anderem wie derzeit die Stimmung im Ort ist. Lesen Sie hier!

17.39 Uhr: Baby mit Coronavirus infiziert

In Großbritannien gab es Samstagmorgen insgesamt 1140 Corona-Infektionen. Darunter sind auch ein Neugeborenes und dessen Mutter. Die Ärzte wollen nun versuchen herauszufinden, ob die Ansteckung während oder vor der Geburt passiert ist.

17.27 Uhr: Parlamentswahl in Syrien verschoben

In Syrien wird die Parlamentswahl vom 13. April auf den 20. Mai verschoben. Das Präsidialamt begründete dies am Samstag als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. Nach Angaben der Regierung gibt es in dem Bürgerkriegsland keine bestätigten Infektionen. Dennoch trifft Syrien Vorkehrungen, wie die Schließung von Schulen und öffentlichen Veranstaltungsgebäuden.

17.15 Uhr: Freiwillige Quarantäne für Besucher isolierter Orte

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat das Land Tirol jenen Personen empfohlen, die sich seit 28. Februar in den isolierten Orten im Paznauntal oder in St. Anton am Arlberg aufgehalten hatten, sich in freiwillige häusliche Isolation zu begeben. Die Kontaktpersonen dieser Menschen sind wiederum von der freiwilligen Quarantäne nicht betroffen, hieß es.

16.57 Uhr: Ex-NATO-Generalsekretär infiziert

Javier Solana wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Es gehe im allmählich besser, hieß es am Samstag. In Spanien gibt es mittlerweile 5700 Infektionsfälle und 130 Tote.

16.45 Uhr: Vorsorge für Matura-Verschiebungin Österreich



Der Nationalrat trifft nun auch Vorsorge für den Fall, dass die Matura wegen des Coronavirus verschoben werden muss. Konkret wird dem Bildungsminister eine Verordnung ermöglicht, die Änderungen gegenüber dem üblichen Ablauf und Zeitpunkt ermöglicht.

Genaue Inhalte sind nicht vorgegeben. Aber die Verordnung muss "zumindest Regelungen über Form und Umfang der Prüfungen, die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen, die Prüfungstermine, die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsgebiete, die Aufgabenstellungen und den Prüfungsvorgang enthalten".

16.42 Uhr: Italien stellt Nachtzüge ein

Italien stellt ab Samstag die Nachtzüge ein. Auf der Nord-Süd-Achse werden keine Züge mehr verkehren, teilte das italienische Verkehrsministerium am Samstag mit. Italien hat diese Woche ein Reiseverbot verhängt. Hunderte Menschen stürmten am Samstag die Züge von Mailand in Richtung Süden.

16.30 Uhr: Betrieb an Gerichten ab Montag eingeschränkt

Justizministerin Alma Zadic hat am Samstag dazu aufgerufen, Gerichte nur in dringenden Fällen zu besuchen. "Um das Coronavirus weiter einzudämmen und unsere Mitmenschen zu schützen, müssen wir direkte soziale Kontakte in nächster Zeit auf ein absolutes Minimum reduzieren. Das setzen wir auch in den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Gefängnissen um", so Zadic in einer Aussendung.

16.11 Uhr: Zahl der Infizierten steigt in Österreich weiter an

Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich Samstagnachmittag weiter angestiegen. Stand 15 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 655 Fälle, 7467 Verdachtsfälle wurden getestet.

Die Verteilung nach Bundesländern: Die meisten Fälle hat Tirol (206), Oberösterreich (116), Wien (101), Niederösterreich (82), Steiermark (71), Salzburg (30), Burgenland (10), Vorarlberg (34) und Kärnten (fünf). Eine Person ist bisher verstorben, als genesen galten sechs.

Covid-19 - Entwicklung in Österreich © (c) APA

16.07 Uhr: Virus hat fast alle Länder Lateinamerikas erreicht

Das Coronavirus hat sich inzwischen auf 17 der 20 Länder Lateinamerikas ausgebreitet. Zuletzt wurden am Freitag in Venezuela, Guatemala und Uruguay erste Fälle bekannt. Nur in den mittelamerikanischen Ländern Nicaragua und El Salvador sowie im Karibikstaat Haiti wurden keine Infektionen bestätigt, so die Behörden der jeweiligen Länder sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

15.58 Uhr: Maßnahmen verlängern Spitalsbetten-Kapazität

Wenn die Bevölkerung die von der Bundesregierung verkündeten weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen befolgt und sich damit die Verdoppelungszeit verlangsamt, rückt der Zeitpunkt, an dem es zu Engpässen bei Spitalsbetten kommt, um einige Tage nach hinten. Das zeigen am Samstag veröffentlichte Neuberechnungen von Wissenschaftern des Complexity Science Hub Vienna (CSH).

15.30 Uhr: Statement von Nationalratspräsident Sobotka

Nachdem die Regierung in den letzten Tagen umfassende Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie ein Hilfspaket für die Wirtschaft verkündet hatte, ist es nun am Parlament, die entsprechenden Gesetze auf den Weg zu bringen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gibt dazu Samstagnachmittag ein Statement ab. Den Live-Stream sehen Sie hier.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: