In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© KK/Privat

Spätestens am Samstag schlossen viele Geschäfte und vor allem Wirtshäuser für unbestimmte Zeit ihre Pforten. Am Montag tritt ein Erlass der Bundesregierung in Kraft, wonach etwa Cafés oder Restaurants nur noch bis 15 Uhr geöffnet haben dürfen. Es ist absehbar, dass vor allem in Restaurants aber ohnehin die Gäste ausbleiben werden.