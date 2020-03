In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Am Freitag wurden 23 Neuinfektionen in der Steiermark bekannt, am Samstag hat das Gesundheitsministerium zunächst zehn weitere Coronavirus-Fälle bestätigt. Laut Recherchen der Kleinen Zeitung hat sich diese Zahl in den letzten Stunden zusätzlich um elf weitere Fälle erhöht. Damit liegt die Zahl der Betroffenen im Bundesland bei 82. Das wurde von der Landessanitätsdirektion am späten Abend auch bestätigt. Gleichsam hat man die Details zu den neuen Patienten veröffentlicht. Sie finden die aktuellen Fälle aus Ihrem Bezirk auch hier.