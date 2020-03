In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zahl der Coronavirus-Patienten ist in der Steiermark auch am Freitag weiter gestiegen. Um 8 Uhr waren es noch 38 Fälle, um 15 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 14 weitere Patienten, gegen 21 Uhr erhöhte die Landessanitätsdirektion die Zahl abermals - auf insgesamt 23 Neuinfektionen an einem Tag. Damit gibt es mittlerweile 61 Betroffene im Bundesland - Tendenz weiter steigend. In anderen Regionen Österreichs ist das Coronavirus derzeit allerdings noch stärker auf dem Vormarsch - aktuell vor allem in Tirol und Oberösterreich.