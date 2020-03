+++ Regierung präsentiert Paket zur Bewältigung der Coronakrise +++ Aktuell 602 Fälle in Österreich +++ Heiligenblut in Kärnten unter Quarantäne +++ In China erstmals mehr Fälle durch Reisende aus dem Ausland +++ Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich.

Die Kärntner Gemeinde Heiligenblut steht bis 29. März unter Quarantäne.

In Rom wurde die sofortige Schließung von Parks und Spielplätzen beschlossen. Tschechien hat wie geplant um Mitternacht in der Nacht auf Samstag die festen Grenzkontrollen zu Österreich und Deutschland wieder eingeführt.





wurde die sofortige Schließung von Parks und Spielplätzen beschlossen. hat wie geplant um Mitternacht in der Nacht auf Samstag die festen Grenzkontrollen zu Österreich und Deutschland wieder eingeführt. In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland am Freitag erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit.

Das Forschungsteam um Niki Popper an der TU Wien hat errechnet, dass die von der österreichischen Regierung ergriffenen Maßnahmen bereits in der kommenden Woche wirken könnten.

Die Kleine Zeitung lädt zur Corona-Sprechstunde: Werner Anzenberger, AK-Arbeitsrechtsexperte, beantwortet Ihre Fragen zum Thema Arbeitsrecht. Hier der Stream zum Nachschauen.

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der Geheilten und Todesfälle. JETZT ZUR INTERAKTIVEN GESCHICHTE

>>> Coronavirus-Podcast vom Freitag: "Die Welt, die uns vertraut war, ist ins Wanken geraten"

Eine wichtige Bitte des Roten Kreuzes - bitte beachten!:

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker:

9.46 Uhr: Nepp fordert kostenlose Garagenplätze für Wiener Spitalsmitarbeiter

Der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, verlangt, dass die Parkplätze der Spitalsgaragen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser ab sofort kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Gesundheitsstadtrat Hacker solle umgehend eine entsprechende Vereinbarung mit den Garagenbetreibern abschließen.

9.40 Uhr: Google arbeitet an Seite zu Test-Notwendigkeit

Google arbeitet an der Entwicklung einer Website, mit deren Hilfe Bürger anhand ihrer Symptome selbst abschätzen können sollen, ob ein Test auf das neuartige Coronavirus notwendig ist. Das Google-Schwesterunternehmen Verily Life Sciences befinde sich in einem "frühen Stadium der Entwicklung", erklärte Google am Freitag (Ortszeit).

9.34 Uhr: Weitere 21 Tiroler Fälle mit Bezug zu isolierten Orten

Die Coronavirus-Fälle mit Bezug zu den isolierten Gebieten in Tirol steigen weiterhin an: Im Laufe des Freitagabend bzw. seit Samstagfrüh wurden weitere 21 Menschen positiv auf das Virus getestet, die in direktem Zusammenhang mit dem Paznauntal und St. Anton stehen. Insgesamt wurden bisher 206 Menschen in Tirol mit Corona infiziert, teilte das Land am Samstag mit. Darüber hinaus wurden mindestens sechs weitere Infektionen aus dem Raum Innsbruck bzw. Innsbruck-Land bekannt. Damit wurden seit Freitag 34 Neuerkrankungen verzeichnet. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen sei bereits im Gange, hieß es.

Unterdessen richtete die Leitstelle Tirol unter "corona.leitstelle.tirol" einen Online-Fragebogen ein, der zur Einstufung von Verdachtsfällen dient. Nach dieser Abklärung wird gegebenenfalls dazu geraten, die Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 anzurufen.

9.13 Uhr: Heiligenblut in Kärnten unter Quarantäne

Die Kärntner Gemeinde Heiligenblut steht bis 29. März unter Quarantäne, teilte die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau am Samstag mit. Ausländische Gäste dürfen aus dem Skigebiet abreisen, für Österreicher ist die An- und Abfahrt gesperrt.

8.53 Uhr: Sterberate in Italien unter Männern höher

Das Coronavirus trifft in Italien Männer stärker als Frauen. Laut den jüngsten Angaben der Gesundheitsbehörden sind lediglich 25,6 Prozent der 1.266 Todesopfer in Italien Frauen. Die Sterberate - die Zahl der Todesopfer bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten - beträgt in Italien durchschnittlich 5,8 Prozent. Sie liegt bei Männern jedoch bei 7,2 Prozent, bei Frauen bei 4,1 Prozent.

8.41 Uhr: 602 bestätigte Fälle in Österreich

602 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstag mit Stand 8.00 Uhr bekannt. Insgesamt wurden 7.467 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich.

Die meisten Fälle gibt es mit 206 in Tirol. In Niederösterreich wurden 82 Personen, in Wien 85, in der Steiermark 61, in Oberösterreich 101, in Salzburg 28, im Burgenland neun, in Vorarlberg 26 und Kärnten vier positiv getestet.

8.10 Uhr: Rom schließt Parks und Spielplätze, Kirchen offen

Italiens Hauptstadt Rom ergreift weitere rigorose Maßnahmen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. So beschloss die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi am Freitagabend die sofortige Schließung von Parks und Spielplätzen. Die Maßnahme ist bis zum 25. März in Kraft. Von der Maßnahme ausgeschlossen ist der große Park im Zentrum Roms, Villa Borghese, der nicht umzäunt ist. Hier soll die Polizei streng kontrollieren, dass das Versammlungsverbot nicht missachtet wird.

7.50 Uhr: Tschechien schloss Grenze und viele Geschäfte

Die tschechische Regierung hat die Schließung aller Restaurants von Samstag an für zehn Tage beschlossen. Außerdem sollen alle Geschäfte geschlossen werden. Geöffnet bleiben dürfen unter anderem der Lebensmittelhandel, Apotheken, Geschäfte für Tierfutter, Drogerien und Augenoptikergeschäfte sowie Firmenkantinen.

Zudem wurden wie geplant um Mitternacht in der Nacht auf Samstag die festen Grenzkontrollen zu Österreich und Deutschland wieder eingeführt. Grund ist die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Österreicher, Deutsche, Schweizer und Bürger weiterer zwölf Risikostaaten dürfen nicht mehr in den EU-Mitgliedstaat einreisen und werden abgewiesen. Tschechen dürfen nicht nach Österreich und Deutschland ausreisen.

6.43 Uhr: US-Repräsentantenhaus billigte Hilfspaket

Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat mit einer überwältigenden Mehrheit von 363 zu 40 Stimmen ein Hilfspaket zur Bewältigung der Coronavirus-Krise durchgewunken. Es sieht unter anderem eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und kostenlose Coronavirus-Tests vor.

Das viele Millionen Dollar schwere Paket soll ein Sicherheitsnetz aufspannen für Menschen, die in den kommenden Wochen ihre Arbeit verlieren könnten. Präsident Donald Trump hat Unterstützung für das Vorhaben signalisiert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es kommende Woche auch der von den Republikanern kontrollierte Senat billigen wird.

6.18 Uhr: Erstmals mehr Fälle durch ausländische Einflüsse

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland am Freitag erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit.

6.02 Uhr: Zweiwöchige Quarantäne für Einreisende in Neuseeland

Wer in Neuseeland einreist, muss sich ab Sonntag 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern am Samstag an, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Nur Reisende, die von den Pazifischen Inseln kommen, sind davon ausgenommen.

5.12 Uhr: Einreisestopp in Kraft getreten

Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus weiten Teilen Kontinentaleuropas ist in Kraft getreten. Die Maßnahme gilt seit 23.59 Uhr am Freitag (4.59 Uhr MEZ am Samstag) für Menschen aus dem Schengen-Raum, der 26 europäische Staaten umfasst, darunter auch Österreich. Damit soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA eingeschränkt werden.

0.10 Uhr: UNO fährt Mitarbeiterzahl in New York drastisch zurück

Nach dem ersten nachgewiesenen Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Diplomatin in den Vereinten Nationen fährt die UNO die Zahl der Mitarbeiter in ihrem New Yorker Hauptquartier drastisch zurück. "Ich habe entschieden, dass von Montag, dem 16. März, bis zum 12. April alle Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, wenn ihre physische Anwesenheit im Gebäude nicht erforderlich ist", schrieb UNO-Generalsekretär Antonio Guterres

0.00 Uhr: 4,16 Prozent der Steirer haben vorgezogen gewählt

Genau 33.480 von 804.095 Wahlberechtigten bei der steirischen Gemeinderatswahl haben am Freitag den vorgezogenen Wahltag genutzt. Der eigentliche Wahltag am 22. März war am Donnerstag wegen der Entwicklungen rund um das Coronavirus abgesagt worden.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: