61 Fälle bislang in der Steiermark. Supermärkte, Tankstellen und Apotheken bleiben offen, Gastronomie sperrt ab Montag täglich ab 15 Uhr. Tierwelt Herberstein schließt jetzt auch und steirische Skigebiete werden am Sonntag geschlossen.

In der Steiermark steigen die Fälle von Covid-19-Erkrankungen immer weiter an © APA/AFP/POOL/DANNY LAWSON

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus legen das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Landesregierung und Experten beraten ständig über die weiteren Schritte. Die steirischen Gemeinderatswahlen sind verschoben. Wir halten Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden.



Die gestrigen Entwicklungen können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

8.25 Uhr: Lokalbetreiber reagieren auf die neue Situation: Zwar ist gesetzlich erst ab Montag jeweils um 15 Uhr Sperrstunde für Restaurants, Cafés & Co. Doch wegen der eingebrochenen Kundenfrequenz schließen manche überhaupt. So öffnen in Graz die Lokale der Grossauer-Gruppe (darunter El Gaucho und El Pescador) gar nicht erst wieder, offen bleibt der Biergarten auf dem Schloßberg. Näheres dazu finden Sie hier.

8.20 Uhr: Die größeren Supermärkte haben sich teils mit privater Security für einen abermaligen Kundenansturm gerüstet. Hochbetrieb herrscht derzeit auch beim Bauernmarkt in Graz-St-Peter.

8.05: Redakteur Georg Michl hat sich am Samstagmorgen ein aktuelles Bild von der Lage im Grazer Einkaufszentrum Murpark gemacht. Er berichtet: "Die ersten Kunden warteten schon vor Ladenöffnung vor dem Supermarkt Interspar. Viele sind nach gestern schon zum zweiten Mal zum Einkaufen da. Gekauft werden deshalb nicht mehr so stark Grundlebensmittel, sondern Genussmittel und diverse Kleinigkeiten. An den Kassen haben sich zwar wieder Schlangen gebildet, aber es läuft alles sehr ruhig und gesittet ab, fast wie an einem normalen Einkaufssamstag." Bei Interspar hat man vorsorglich das Personal aufgestockt, die Grazer Polizei zieht ruhig ihre Runden zwischen den Geschäften.

Kurz nach Ladenöffnung herrscht beim Interspar im Grazer Murpark bereits reger Betrieb Foto © Georg Michl

8 Uhr: Gestern wurden laut Landessanitätsdirektion 23 weitere Steirerinnen und Steirer positiv auf Covid-19 getestet. Die Zahl der positiv getesteten stieg somit auf 61 Fälle.

7.45 Uhr: Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

7.30 Uhr: Wie wird uns Cov-19 verändern? Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass die nahe Zukunft plötzlich erschreckend unberechenbar scheint? In unserem neuen täglichen Podcast-Format "Corona Update" informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen rund um das Virus.

7.20 Uhr: Massive Storno-Welle bei Grazer Hotel- und Beherbergungsbetrieben. Nach den Hotelschließungen in Westösterreich gibt es heute auch in Grazer Häusern schon Besprechungen, ob man in Corona-Pause geht.

7.15 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen auch Kindergarten- und Krippenkinder, wenn irgendwie möglich zu Hause bleiben. Zu den Großeltern sollen Kinder aber keinesfalls, da diese zur größten Risikogruppe gehören. In den Einrichtungen sollen Personalschlüssel, Betreuungs- und Öffnungszeiten aber nicht verändert werden - so die Anordnung des Landes. Schwierig zu lösen, da auch viele Kindergartenpädagoginnen und -Betreuerinnen Kinder haben. Bei Wiki will man auf Studierende der Universitäten und Pädagogischen Hochschulen zurückgreifen .

>>> Kindergartenpädagogen müssen weiter arbeiten: "Wir sind total verunsichert"

7 Uhr: Weil es nicht oft gegug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?

6.50 Uhr: Problematisch wird die Situation in den Notschlafstellen in Graz: Caritas wird in der Steiermark ihre Einrichtungen weiterhin offen haben. Im Marienstüberl soll die Essensausgabe ab sofort zeitversetzt stattfinden.

6.45 Uhr: Auch mehrere Ämter und Servicestellen der Stadt Graz sind ab Montag nur noch per E-Mail oder telefonisch erreichbar. >>Infos dazu gibt es hier