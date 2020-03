Nachbarschaftshilfe und Solidarität rückt in Krisenzeiten in den Vordergrund. Die Kleine Zeitung will diesen Intiativen eine Plattform bieten und die Menschen zusammenbringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die gute Seite an schwierigen Zeiten: Die Menschen rücken zusammen und zeigen Solidarität – gerade wenn es um die Schwächsten der Gesellschaft geht. Das ist auch in Zeiten von Corona nicht anders. Das beweisen die vielen Nachbarschaftsinitiativen und vereinzelte Hilfsangebote, die in den vergangenen Tagen an vielen Stellen in Österreich entstanden sind.



Nachbarn kaufen für ältere und kranke Menschen Lebensmittel ein und besorgen Medikamente. Sie kümmern sich um Kinder, deren Eltern arbeiten müssen. Bringen Essen und Kuchen vorbei. Sie kümmern sich einfach um den Nächsten in ihrer Umgebung.



Wir wollen als Zeitung eine Plattform bieten für alle, die Hilfe anbieten oder dringend brauchen. Damit sich Hilfesuchende und Helfer in Steiermark und Kärnten finden, schicken Sie uns Ihre Initiative

oder Ihr Angebot an die E-Mail-Adresse:

wirstehenzusammen@kleinezeitung.at.



Wir werden diese Initiativen in unserer Printausgabe und auf www.kleinezeitung.at vorstellen, um diese Solidarität mit allen Kräften zu unterstützen.