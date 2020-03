In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ab Montag stehen die Skilifte still, die Saison ist nach Voralberg, Tirol und Salzburg nun auch in der Steiermark beendet.

© ARochau - stock.adobe.com

Das Land Steiermark hat entschieden: Die Skisaison endet mit 15. März 2020, ab Montag stehen die Lifte diesmal still. Eine entsprechende Verordnung wird in Absprache des Landes mit dem zuständigen Ministerium in Wien nun vorbereitet: „Diese Maßnahme ist sehr schmerzlich und trifft die Tourismusbranche hart. In einer derartigen Krise ist es aber erforderlich, die Gesundheit der Bevölkerung an erste Stelle zu stellen“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Alleine auf der Planai rechnet Chef Georg Bliem mit Verlusten „zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro“.