Coronavirus Spar widerspricht Fake News: Alle Filialen bleiben offen, "Lager gut bestückt"

© APA/BARBARA GINDL

"Wir werden selbstverständlich geöffnet halten und das auch nächste Woche. Es ist auch genügend Ware vorhanden, auch für die Zukunft", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA. Auch das Innenministerium hatte gestern vor Fake News zum Coronavirus gewarnt.

Am Freitagvormittag bildeten sich teilweise längere Schlangen in den heimischen Supermärkten. "Leider kursieren in den sozialen Medien mittlerweile reihenweise Fake News, dass Supermärkte schließen würden", so die Spar-Sprecherin. Die Lebensmittelkette will auch die Öffnungszeiten der Filialen nicht verkürzen. "Wir bitten die Kunden, ruhig und besonnen einkaufen zu gehen. Wir werden die Versorgung auch in Zukunft sicherstellen. Das ist unsere Aufgabe, wir können das", sagte Berkmann. In Österreich gibt es 1.557 Spar-, Eurospar- und Interspar-Standorte.

Auch Karl Dobrautz, Leiter von Werbung und Marketing bei Spar Kärnten, beruhigt: "Wir haben normal geöffnet und es bleibt so. Unsere Lager sind gut bestückt."