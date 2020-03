+++ Paznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt +++ aktuell 504 Fälle in Österreich +++ Handel wird so weit wie möglich gestoppt +++ Wien holt Ärzte aus der Pension zurück und stellt Nacht-U-Bahn ein +++ dreiköpfige Wiener Familie genesen +++ Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

504 Personen sind in Österreich mit Stand Freitag 15 Uhr positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden 6.582 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher verstorben. Sechs Patienten gelten als genesen. Die Regierung hat heute neue Maßnahmen im Kampf gegen das Virus mitgeteilt.





Die Kleine Zeitung lädt zur Corona-Sprechstunde: Werner Anzengruber, AK-Arbeitsrechtsexperte, beantwortet Ihre Fragen zum Thema Arbeitsrecht. Hier der Stream zum Nachschauen.

>>> Coronavirus-Podcast vom Freitag: "Die Welt, die uns vertraut war, ist ins Wanken geraten"

Eine wichtige Bitte des Roten Kreuzes - bitte beachten!:

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen für Österreich und weltweit im Ticker:

20.10 Uhr: Grenzkontrollen zur Schweiz beginnen in der Nacht

Die Grenzkontrollen von Vorarlberg in die Schweiz beginnen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 0.00 Uhr. In einem ersten Schritt würden die Kontrollen "in mobiler und sporadischer Form" durchgeführt, erklärte Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP).

20.00 Uhr: Klimastreik im Netz

Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays For Future" verlagerte ihre Proteste coronabedingt von den Straßen ins Internet. "Nehmt die Krise ernst", fordert Sprecherin Luisa Neubauer.

Heute streiken wir online, ohne Ansteckungsgefahr. Weil eben jede Krise ernst genommen werden muss. Macht mit. 📸🌎 #NetzstreikFürsKlima #ClimateStrikeOnline pic.twitter.com/mIQHbkT6TA — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) March 13, 2020

19.50 Uhr: Trump könnte Notstand ausrufen

US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge wegen der Coronavirus-Krise den nationalen Notstand ausrufen. Trump kündigte für Freitagnachmittag (15.00 Uhr Ortszeit; 20.00 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz im Weißen Haus an. (siehe unten)

In den USA gibt es inzwischen mehr als 1.700 bestätigte Infektionsfälle und rund 40 Tote. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen. Es fehlt aber an Coronavirus-Tests.

19.30 Uhr: Russland reduziert Flugverkehr mit EU drastisch

Ab 16. März wird es Direktverbindungen zwischen Russland und der EU nur noch zwischen dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo (Terminal F) und den Hauptstädten von EU-Staaten geben.

19.24 Uhr: USA stoppen Truppenmanöver in Europa

Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch Auswirkungen auf das Großmanöver "Defender Europe 2020". Die Truppenbewegungen der US-Streitkräfte seien "faktisch ausgesetzt", teilte die deutsche Bundeswehr am Freitag mit. Es würden absehbar keine weiteren Schiffe in Belgien und den Niederlanden entladen, noch weitere Soldaten auf deutschen Flughäfen eingeflogen.

19.20 Uhr: Assistenzeinsatz des Bundesheeres wird erweitert

Das #Bundesheer verstärkt seinen Einsatz in Tirol zur Bewältigung des #Covid_19 mit weiteren 30 Soldaten. Die Assistenzkräfte unterstützen das gesundheitsbehördliche Abreisemanagement von ausländischen Gästen aus dem Paznauntal und St. Anton am Arlberg. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) March 13, 2020

19.17 Uhr: Deutschland kauft 10.000 Beatmungsgeräte

Der deutsche Medizintechnikkonzern Drägerwerk mit Sitz in Lübeck hat von der Bundesregierung einen Großauftrag zur Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten erhalten. Die Abwicklung des Auftrages werde sich über das ganze Jahr erstrecken, teilte Dräger am Freitag mit. Außerdem liefere das Unternehmen an die Regierung auch persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern.

19.15 Uhr: Wien holt Ärzte aus der Pension zurück

Bürgermeister Michael Ludwig kündigt im ORF an, dass Wien ab kommender Woche die Nacht-U-Bahn einstellt. Pensionierte Ärzte könnten wieder reaktiviert, das in der Wiener Messe geplante Großlazarett (derzeit mit 880 Betten) könnte bei Bedarf ausgeweitet und auf andere Hallen ausgeweitet werden.

19.09 Uhr: Sturm stellt den Trainingsbetrieb ein

Um zur Eindämmung des Coronavirus beizutragen, hat der SK Sturm den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt.

19.05 Uhr: Großbritannien verschiebt Kommunalwahlen

Die Regierung in London will die anstehenden Kommunalwahlen in Großbritannien um ein Jahr verschieben. Entsprechende Gesetzgebung werde auf den Weg gebracht, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag. Eigentlich sollten viele Briten am 7. Mai neue Bezirksräte, Bürgermeister und Polizeichefs wählen. Auch der Londoner Rathauschef Sadiq Khan hätte sich einer Wiederwahl stellen müssen.

18.50 Uhr: Abklärungszelt vor Klinik Innsbruck aufgebaut

Vor der Innsbrucker Klinik ist ein sogenanntes "Triage-Zelt" aufgebaut worden, in dem mögliche Corona-Verdachtsfälle abgeklärt werden sollen. Laut tirol kliniken wurde es direkt vor der Notaufnahme in der Anichstraße aufgebaut. Infizierte Menschen sollen so vor Betreten des Krankenhauses identifiziert und in die "richtigen Behandlungsbahnen gelenkt" werden, hieß es.

Die Maßnahme gibt es bereits in mehreren Bezirkskrankenhäusern.

18.45 Uhr: Deutsche Regierung errichtet Riesen-Schutzschild

Die deutsche Regierung will Unternehmen und Jobs angesichts dramatischer Auswirkungen der Coronaviruskrise mit einem gewaltigen Schutzschild schützen.

18.30 Uhr: Eineinhalbjähriges Kind in Salzburg erkrankt

Am späten Nachmittag hat das Land Salzburg am Freitag zwei weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Nachdem bereits am Vortag eine 33-Jährige in der Stadt Salzburg positiv getestet wurde, ist nun auch ihr eineinhalbjähriges Kind an SARS-CoV-2 erkrankt. Gemeinsam mit dem Vater befindet sich die Familie derzeit daheim in häuslicher Isolation.

18.20 Uhr: Türkei stellt Flüge nach Österreich ein

Die Türkei stellt als Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus Flüge nach Österreich und in acht weitere europäische Länder vorübergehend ein. Ab Samstagfrüh (6.00 Uhr MEZ) werde es keine Flugverbindungen nach Österreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Spanien und Schweden geben. Die Maßnahme gelte vorerst bis 17. April.

18.05 Uhr: Sondersitzung des Parlaments am Sonntag?

Außerordentliche Maßnahmen erzwingen außerordentliche Termine: Am Wochenende könnten National- und Bundesrat zusammentreten, um eine Rechtsgrundlage für drakonische Beschränkungen im Handel zu schaffen.

17.50 Uhr: Auch vor der Kulturhauptstadt Rijeka machen die Einschränkungen aufgrund des Coronavirus nicht Halt. Wie die Organisatoren heute bekannt gaben, werden ab sofort bis zum 14. April alle geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Betroffen sind Konzerte, Filmvorführungen, öffentliche Events sowie Vorträge und Konferenzen.

17.40 Uhr: Überlastetes Internet? Betreiber und Behörde beruhigen. Lesen Sie hier mehr dazu!

17.30 Uhr: Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. In Europa würden mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet als in allen anderen Ländern außerhalb Chinas zusammen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus heute in Genf. "Europa ist jetzt zum Epizentrum der Covid-19-Pandemie geworden", sagte er. "Es werden jeden Tag mehr Fälle gemeldet als auf der Höhe der Epidemie in China", sagte er.

17.25 Uhr: Diese Säulengrafik zeigt die derzeit bestätigten Fälle in Österreich:

17.15 Uhr: In Italien geht die Luftverschmutzung, insbesondere die Emission von Stickstoffdioxid, massiv zurück. Das zeigen Daten des ESA-Satelliten "Sentinel-5P", wie die Europäische Weltraumorganisation ESA am Freitag mitteilte. Dies ist wohl Folge der umfassenden Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.

17 Uhr: Bundesheer soll in Tirol zum Einsatz kommen: Wenige Stunden nach der Bekanntgabe der neuen drastischen Maßnahmen durch die Bundesregierung erhielt das Bundesheer bereits eine erste Bitte um einen Assistenzeinsatz im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise. Mehr dazu hier!

16.50 Uhr: Entwarnung in einem Corona-Verdachtsfall gibt es im Krankenhaus Oberwart: "Der Test des Mitarbeiters auf der Neurologischen Station ist glücklicherweise negativ. Somit geht die Station wieder in den Betrieb wie vorher", teilte ein Sprecher der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) heute am späten Nachmittag mit.

16.45 Uhr: Die in der G7-Gruppe vereinten großen Industrieländer halten am Montag einen Sondergipfel zur Coronavirus-Pandemie ab. Dieser werde per Videokonferenz stattfinden, teilte das Büro von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag mit. Macron hatte das Treffen demnach angeregt, um das Vorgehen der Länder in der Krise besser abzustimmen.

16.40 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag wird verlegt.

16.30 Uhr: Im Iran - dem Land mit der dritthöchsten Todeszahl in der Coronavirus-Pandemie - will das Militär nach eigenen Angaben nun rigoros durchgreifen. Geschäfte und Straßen des Landes sollten binnen 24 Stunden komplett "geleert" und alle Staatsbürger auf das Virus getestet werden, teilte die Armee heute mit.

16.20 Uhr: Spanien ruft den Alarmzustand aus. Diese Maßnahme solle morgen bei einem außerordentlichen Ministerrat verabschiedet werden. Spanien ist nach Italien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuen Virus SARS-CoV-2 lag heute bereits bei 120 - 36 mehr als am Vortag. Mehr als 4.000 Menschen infizierten sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit dem Covid-19-Erreger.

16.15 Uhr: Die Quarantäne-Maßnahmen der Bundesregierung für die Orte Galtür, Ischgl, See und Kappl im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg betreffen insgesamt rund 9.500 Einheimische.

16.05 Uhr: Im Hinblick auf den erwarteten weiteren Anstieg der Corona-Kranken trifft Wien Vorkehrungen, um bei Bedarf genügend Krankenbetten zur Verfügung zu haben. In einem ersten Schritt werden in der Halle A ab nächster Woche 880 Betten verfügbar sein. Mehr dazu hier!

16 Uhr: Die Zahl neuer Infektionsfälle in der sogenannten "roten Zone" in der lombardischen Provinz Lodi, in der am 21. Februar die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen war, hat sich auf Null reduziert. Mehr dazu hier!

15.50 Uhr: Das Land Oberösterreich hebt die 2018 beschlossene Schuldenbremse auf, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Nachmittag mit. Jetzt sei "nicht mehr die Zeit" für eine Null-Schulden-Politik. Man habe sich in den letzten Jahren "Muskeln antrainiert", die man nun einsetzen könne, so Stelzer.

15.45 Uhr: Die deutsche Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit Sitz in Rostock stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte zunächst bis Anfang April ein.

15.35 Uhr: Nach dem angekündigten Flugverbot für Spanien, Frankreich und die Schweiz hat die AUA erklärt, die Flüge in die betreffenden Länder zu streichen. Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will nach einem Zeitungsbericht wegen der massiven Geschäftseinbußen um staatliche Hilfe bitten. Dabei gehe es um Liquiditätshilfen, berichtete das "Handelsblatt" heute.

15.30 Uhr: Immer mehr Schulen in ganz Europa bleiben zu. Derzeit von teilweisen oder kompltten Schulschließungen betroffen sind folgende Länder: Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Tschechien, Slowakei, Polen, Rumänien, Griechenland, Dänemark, Norwegen, Lettland, Litauen, Irland und die Schweiz.

15.20 Uhr: Kreativ gehen viele in Italien ihre Zeit in Quarantäne an. 100 Künstler, TV-Moderatoren und Schauspieler schlossen sich einem Streaming-Marathon auf Youtube an, bei dem live geschildert wird, wie Italien auf den Epidemie-Notstand reagiert und den Alltag unter Heimisolierung erlebt.

15.10 Uhr: Um die Versorgungssicherheit mit medizinischen Produkten und Waren des täglichen Bedarfs zu gewährleisten, werden die Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen österreichweit per sofort ausgesetzt. Mehr dazu hier!

15 Uhr: Bei den von der Regierung verordneten Einschränkungen im Handel gibt es nach wie vor etliche Ausnahmen: Neben Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien, Banken und Post bleiben etwa auch Trafiken, Tankstellen und der Tierfutterhandel offen. Ausnahmen im Gastgewerbe, das um 15 Uhr schließen muss, gibt es für die bloße Gästebeherbergung und Lieferservices. Auch Geschäfte für medizinische Produkte und Heilbehelfe dürfen weiterhin öffnen, ebenso Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung. Trafiken und Zeitungskioske schließen ebenfalls nicht, genauso wie Lieferdienste, Reinigungsdienste und der Agrarhandel. Auch der öffentliche Verkehr bleibt aufrecht, genauso Notfall-Dienstleistungen und die Wartung kritischer Infrastruktur. Mehr dazu hier!

14.40 Uhr: Österreicher können nicht mehr problemlos nach Kroatien einreisen. Die kroatischen Behörden haben nämlich Österreich auf die Liste jener Einreiseländer gesetzt, bei denen 14 Tagen Selbstisolierung verpflichtend sind. Diese Maßnahme gelte für alle kroatischen und ausländischen Staatsangehörigen, die aus Österreich ins Land kommen.

14.15 Uhr: Flugverbote für die Schweiz, Spanien und Frankreich ab Österreich wurden von der Regierung verkündet.

14 Uhr: Die Regierung verkündete weitere drastische Maßnahmen - die wichtigsten Fakten und die Pressekonferenz zum Nachschauen:

Neue Maßnahmen Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte in einer Pressekonferenz, die nächsten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. In drei Bereichen wird es ab Montag zu Einschränkungen kommen. Gastronomie gibt es ab Montag nur noch bis 15 Uhr, nicht versorgungsnotwendige Geschäfte schließen. Die massiv vom Virus betroffenen Gebiete Paznauntal und St. Anton am Arlberg werden unter Quarantäne gestellt. Zudem wird es Grenzkontrollen zur schwer getroffenen Schweiz geben. Der Handel wird so weit wie möglich gestoppt. Lesen Sie mehr dazu hier!

Pressekonferenz: Weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus

>>>Symptome erkennen: Ist es das Coronavirus - oder eine Grippe?

14.10 Uhr: Insgesamt 24 Personen, die mit einer 42 Jahre alten, mit dem Coronavirus angesteckten Klagenfurterin Kontakt gehabt haben, sind heute von der Leitung des Landeskrankenhauses Villach nach Hause geschickt worden. Die Betroffenen müssen vorerst das Wochenende daheim verbringen.

14.05 Uhr: Erstmals ist nun auch im Wiener Krankenhaus (KH) Nord ein Patient positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Der Mann war ohne Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung zu einer Röntgenuntersuchung ins Spital gekommen.

14 Uhr: Auch Oberösterreich, die Steiermark und Niederösterreich schließen die Skigebiete.

13.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump kann es wieder einmal nicht lassen und teilt aus. Im Zuge der andauernden Coronavirus-Krise hat er der Gesundheitsbehörde CDC vorgeworfen, in schlechtem Zustand zu sein. Wegen jahrzehntelanger Untätigkeit sei die Einrichtung nicht auf eine große Pandemie vorbereitet gewesen. Auch sein Vorgänger Barack Obama muss einstecken. Änderungen seines Amtsvorgängers hätten die Situation zusätzlich verkompliziert, monierte der Präsident. Ihre Reaktion auf die Schweinegrippe 2009 sei ein "komplettes Desaster mit Tausenden Todesfällen" gewesen.

>>> Fake News: Was ist dran an den Gerüchten zu Hamsterkäufen, Ausgangssperren und Co.? 8 Fragen und 8 Antworten

13.45 Uhr: Verhandlungen und Vernehmungen, die nicht dringend sind, sollen ab Montag an heimischen Gerichten vertagt werden. Mehr dazu hier!

13.35 Uhr: Ab nächster Woche schließen auch die heimischen Berufsschulen. Für sie gelten dabei die gleichen Regelungen wie für alle höheren Schulen. Ab Montag, dem 16. März 2020, wird der Unterricht zwar am Lernort Berufsschulen ausgesetzt, das bedeutet aber nicht, dass es sich dabei um eine unterrichtsfreie Zeit handelt.

13.30 Uhr: Das Außenministerium stellt klar: Österreichern wird zwar wegen der Coronakrise eindringlich von Auslandsreisen abgeraten, hat aber keine weltweite Reisewarnung ausgesprochen.

Mehr zum Umbuchen und Stornieren bei Einreiseverboten und Reisewarnungen lesen Sie hier!

13.15 Uhr: Auch die Casinos schließen heute um 17 Uhr ihre Pforten. Bis 3.4. droht 2.000 Mitarbeitern die Kurzarbeit.

13.10 Uhr: Das für 27. März in Swansea angesetzt gewesene Fußball-Länderspiel zwischen Wales und Österreich findet wegen des Coronavirus nicht statt.

13 Uhr: Die deutsche Regierung sagt den Unternehmen heute Kredite ohne Begrenzung zu. Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnten eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden.

12.50 Uhr: Die gute Nachricht: Die österreichischen Apotheken und der Pharmagroßhandel zeigen sich für die Situation rund um Covid-19 gerüstet. Man werde den Betrieb unter allen Umständen aufrechterhalten, erklärte Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr. Der Chef des Pharmagroßhandels-Marktführers Herba Chemosan AG, Andreas Windischbauer, sagte, man tue alles, um Lager und Lieferkette zu schützen.

12.45 Uhr: Im Krankenhaus Oberwart ist wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalles derzeit die Neurologische Station gesperrt. Ein Mitarbeiter der Neurologie, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatte, habe Symptome gezeigt und wurde getestet. Am Nachmittag soll es ein Testergebnis geben.

12.35 Uhr: Eine dreiköpfige Wiener Familie, die sich aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in häuslicher Absonderung befunden hatte, ist genesen. Nach zwei negativen Abstrichen konnten die Betroffenen aus der Quarantäne entlassen werden.

12.30 Uhr: Die AUA schließt nach dem vom Außenministerium ausgerufenen weltweit "hohem Sicherheitsrisiko" weitere Flugkürzungen nicht aus.

12.25 Uhr: In Oberösterreich sollen die Aufnahmen in Alten- und Pflegeheime auf ein Minimum reduziert werden. Seniorenheime, Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe und mobile Dienste werden auf einen Notbetrieb heruntergefahren.

12.15 Uhr: Die Versorgung mit Bargeld ist gesichert. Die Nationalbank hat genügend Bargeld vorrätig. Es gibt derzeit keinen Grund, hohe Summen abzuheben.

12 Uhr: Die Lebensmittelkette Spar widerspricht den Fake News: "Wir werden selbstverständlich geöffnet halten und das auch nächste Woche. Es ist auch genügend Ware vorhanden, auch für die Zukunft", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA.

11.45 Uhr: In Tirol sind alle Hotels von der Schließung wegen des Coronavirus betroffen, also nicht nur jene in den Skigebieten. Dies betonte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich.

>>>Familienschwerpunkt: Tipps für den Familienalltag in der Krise und wie man Kindern den Schrecken erklärt.



11.30 Uhr: Alle Schüler in Österreich dürfen schon ab Montag zu Hause bleiben, auch die unter 14 Jahren. Doch wie soll in Zukunft gelernt werden? Edu-Thek nennt sich die Plattform, die für den digitalen Unterricht in den Corona-Zwangs"ferien" eingerichtet wurde. Doch die Lernmaterialien sind wegen Server-Überlastung nicht zugänglich.

11.15 Uhr: Wie die Kleine Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr, werden Supermärkte und Apotheken offen bleiben, eine Ausgangssperre - wie von einigen Medien kolportiert - sei ein absoluter "Quatsch". Ein Kommentar von "Kleine"-Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth.

11 Uhr: Die Regierung wird heute am Nachmittag um 14 Uhr weitere

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ankündigen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

10.45 Uhr: Per Whatsapp sollen derzeit Nachrichten mit Falschinformationen in Bezug auf das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen in Österreich kursieren. Innenminister Karl Nehammer appelliert an die Bevölkerung: Vertrauen Sie ausschließlich den Mitteilungen der zuständigen Ministerien und öffentlichen Behörden.



10.30 Uhr: Coronavirus-Erkrankung beim Bundesheer Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, schreibt auf Twitter:



Gestern Abend wurde ein Unteroffizier der Garde in der Kaserne Horn aufgrund Verdachts auf #Covid_19 isoliert. Alle 223 Soldaten der Kompanie bleiben vorerst in der Kaserne. Alle Maßnahmen der Gesundheitsbehörden wurden durchgeführt. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) March 13, 2020



10.15 Uhr: In der Steiermark wurde im LKH Hartberg ein Turnusarzt positiv auf Corona getestet. Den ersten Fall gab es bereits am Montag. Bei einem Elternteil eines Volksschulkindes in Gnas wurde das Coronavirus nachgewiesen. Und: Eine Grazer Ärztin wurde auf Krebsstation positiv getestet. In Kärnten: Klagenfurterin ist der vierte bestätigte Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Kärnten.



10 Uhr: Ab Montag sollen in ganz Österreich Lokale und Shops geschlossen bleiben. Das berichten zumindest einige Medien.



>>> Sind die Maßnahmen, die von der Bundesregierung getroffen wurden, um das Coronavirus einzudämmen, zu lasch? Unsere Redakteure Sonja Krause und Uwe Sommersguter haben nachgefragt.

>>> Interview: Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung, zur Coronakrise: "Die Lage ist herausfordernd, aber nicht hoffnungslos. Wir werden das schon schaffen."

9.45 Uhr: Ausgebremst: Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 und dem Rückzug des McLaren-Teams für den Grand Prix von Australien ist der Saisonauftakt in Melbourne abgesagt worden.

9.30 Uhr: Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die ersten Flugverbote wurden verhängt.





9.15 Uhr: In Österreichs Justizanstalten werden aufgrund des Coronavirus eigene Isolationsabteilungen gebildet. Das teilte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) der APA mit. Diese sind für Neuzugänge in den Haftanstalten gedacht. In der Regel werden die Neo-Häftlinge in Einzelzellen untergebracht. Treten innerhalb von 14 Tagen keine Symptome auf, werden sie in den normalen Strafvollzug verlegt.



9 Uhr: Nun schließt auch Frankreich alle Kindergärten, Schulen und Universitäten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache an. Nicht abgesagt werden die geplanten Kommunalwahlen, die in zwei Wahlgängen am 15. und 22. März stattfinden sollen.





8.45 Uhr: Österreich hat seine Reisewarnungen drastisch erhöht: "Alle Länder weltweit werden auf 'Hohes Sicherheitsrisiko' gesetzt", teilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstagabend mit.





8.30 Uhr: Ein Teamkollege von Christiano Ronaldo bei Juventus-Turin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun ist auch der Portugiese in Isolation. Er zeigt bisher keine Symptome.

8.15 Uhr: Die Stadt Bologna hat heute beschlossen, 32 Parks zu schließen. Auch Spielpplätze und Sportanlagen im Freien dürfen nicht mehr benutzt werden. Ancona schloss den Zugang zu den Stränden. So will man Menschenansammlungen im Freien verhindern.

