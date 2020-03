Die Zahl der Coronavirus-Fälle ist in der Steiermark auf 38 gestiegen. Das LKH Hartberg ist geschlossen, in Graz wurde eine Ärztin der Krebsstation positiv getestet. Gemeinderatswahlen in der Steiermark werden um bis zu sechs Monate verschoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besuchsverbot herrscht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen © APA/STRINGER

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus legen das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Landesregierung und Experten beraten ständig über die weiteren Schritte. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verkündete am Nachmittag eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen. Wir halten Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden.



Die Entwicklungen des gestrigen Tages können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark stieg bis Donnerstagnachmittag auf 38 .





in der Steiermark stieg bis Donnerstagnachmittag . An der Grazer LKH-Uniklik wurde eine Ärztin auf der Krebsstation positiv getestet, am LKH Hartberg steckte sich ein Turnusarzt an. Das oststeirische Krankenhaus wurde deshalb laut Kages bis mindestens heute, Freitag, 15.00 Uhr geschlossen. Neuaufnahmen sind keine mehr möglich. Nunmehr werden im LKH Hartberg nur noch jene Patienten behandelt, die dort in Quarantäne sind.





Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

7.43 Uhr: Ein Elternteil eines Kindes, das die Volksschule in Gnas besucht, ist mit dem Coronavirus infiziert. Die Gnaser Volksschüler sollen zuhause bleiben.

7.40 Uhr: Kurzer Rückblick: Zwei Fälle von Covid-19 gab es in steirischen Krankenanstalten: An der Grazer LKH-Uniklik wurde eine Ärztin auf der Krebsstation positiv getestet, am LKH Hartberg steckte sich ein Turnusarzt an. Das oststeirische Spital wurde umgehend geschlossen, in Graz wird die betroffene Abteilung mit 26 Patienten als abgeschlossene "Enklave" betreut.

7.30 Uhr: Die Landessanitätsdirektion informierte, dass am Donnerstag insgesamt elf weitere Personen in der Steiermark positiv auf den Coronavirus getestet wurden. Damit sind derzeit 38 Steirerinnen und Steirer betroffen. Positiv: Gegenüber dem Vortag steigerte sich die Zahl der Neuerkrankungen nur wenig. Nicht so positiv: Unter den Betroffenen ist auch ein 85-jähriger Risikopatient.

7.23 Uhr: Die Gemeinderatswahlen werden aufgrund der heute verkündeten Aussetzung nicht am 22. März stattfinden, seine Stimme kann man dennoch schon abgeben. Entweder per Briefwahl oder am vorgezogenen Wahltag am 13. März. Hier erfahren Sie, wie das genau funktioniert.

7.15 Uhr: Zu Mittag waren gestern im Newsroom der Kleinen Zeitung Landespolitiker und ein Gesundheitsexperte zu Gast um wichtige Fragen von Kleine-Lesern und Hörern der Antenne Steiermark zu beantworten. Zusammengefasst die wichtigsten Antworten: