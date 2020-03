38 Fälle bislang. Das LKH Hartberg ist geschlossen, in Graz wurde eine Ärztin der Krebsstation positiv getestet. Gemeinderatswahlen in der Steiermark werden um bis zu sechs Monate verschoben.

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus legen das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Landesregierung und Experten beraten ständig über die weiteren Schritte. Das LKH Hartberg muss wegen einer zweiten Coronavirus-Infektion bei einem Mitarbeiter nun komplett "vom Netz" genommen werden Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verkündete bereits gestern eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen. Wir halten Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden.



Die Entwicklungen des gestrigen Tages können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 38 .





in der Steiermark . An der Grazer LKH-Uniklik wurde eine Ärztin auf der Krebsstation positiv getestet, am LKH Hartberg steckte sich ein Turnusarzt an. Das oststeirische Krankenhaus wurde deshalb laut Kages bis mindestens heute, Freitag, 15.00 Uhr geschlossen. Neuaufnahmen sind keine mehr möglich. Nunmehr werden im LKH Hartberg nur noch jene Patienten behandelt, die dort in Quarantäne sind.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

14.12 Uhr: Hamsterkäufe hier, Produktionsausfälle dort - die Folgen des Coronavirus werfen auch Fragen rund um die Versorgungssicherheit auf. „Wir können die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln derzeit noch sicherstellen, mit einem Versorgungsgipfel wollen wir alles Menschenmögliche unternehmen, damit das so bleibt“, betonen die steirischen Landesrtäte Hans Seitinger und Ursula Lackner. Sie laden morgen zu einem Gipfel mit Vertretern der Bauern, der Erzeugerorganisationen, der Lebensmittel-Verarbeitungsbetriebe und des Handels.

14.04 Uhr: Nach Grazer Aktivbürger und der Stadt Graz selbst ruft nun auch die Bewegung Fridays for Future zur Solidarität mit älteren Menschen auf.

13.54 Uhr: Wichtige Info des Roten Kreuzes bezüglich Blutspenden!



13.50 Uhr: Die Maßnahmen zur Verhinderung einer schnellen Ausbreitung der Infektionen mit COVID-19 (Coronavirus) haben drastische Auswirkungen auf den Alltag aller Menschen in unserem Land. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler appelliert, in dieser schwierigen Situation auf Delogierungen und Stromabschaltungen zu verzichten und auf keinen Menschen zu vergessen.

13.37 Uhr: Um die Versorgung von älteren und aus verschiedenen Gründen nicht mobilen Personen im Murtal trotz der Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus weiter aufrecht erhalten zu können, bieten nun immer mehr Gemeinden und Privatpersonen Hilfsdienste an.

13.27 Uhr: Fünf bestätigte Corona-Krankheitsfälle gibt es im Bezirk Hartberg. Arztpraxen sind geschlossen. 60 Mitarbeiter eines Fürstenfelder Callcenters arbeiten jetzt daheim. Das Museum Hartberg und Stadtbüchereien haben ebenfalls geschlossen.

13.15 Uhr: Steirischer Verkehrsverbund führt Corona-Regeln ein

Nach den Graz Linien setzt nun der gesamte Verkehrsverbund auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Die vorderen Türen bleiben geschlossen. Landesrat Lang appelliert: "Unnötige Fahrten vermeiden."

13.08 Uhr: Erster bestätigter Corona-Virus-Fall im Bezirk Voitsberg. Außerdem wurden die Ordinationen der praktischen Ärzte Dr. Otto Feil und Dr. Michael Marcher in Bärnbach am 13. März sicherheitshalber bis zumindest 16. März auf Empfehlung der BH Voitsberg zugesperrt.

13.05 Uhr: Heuer kein Narzissenfest im Ausseerland! Wegen der unsicheren Lage hat das Narzissenfestkomitee das größte Blumenfest Österreichs, das Ende Mai über die Bühne gehen hätte sollen, abgesagt.

13.00 Uhr: Zum etwas eigenwilligen Einkaufsverhalten am heutigen Tag berichteten wir bereits weiter unten, Schlag 12 Uhr. Dazu passend erreichte uns folgendes Bild aus einem Grazer Supermarkt ...

12.49 Uhr: Nachdem am LKH Hartberg ein neuer Corona-Fall aufgetreten ist, wurde nun bekannt, dass auch das Krankenhaus Oberwart betroffen ist. Laut "BVZ" gibt es einen Verdachtsfall, wies ein Mitarbeiter der Neurologie Symptome der Krankheit auf, die Abteilung wurde daraufhin geschlossen.

12.43 Uhr: Mit Freitag haben alle Grazer Stadtbibliotheken zugesperrt. Das Postservice wird aber aufrechterhalten und ausgebaut. Bücher gibt es auch zum Download.



12.38 Uhr: Michael Regner zieht Corona-bedingte Konsequenzen: Besucher bleiben aus, das Seckauer Café wird ab Montag vorübergehend geschlossen.

12.24 Uhr: Keine Zeit für Spielchen: In Abstimmung mit den Behörden hat die Casinos Austria Gruppe veranlasst, alle zwölf Casinos in Österreich mit heute, 13. März 2020 ab 17 Uhr zu schließen. Betroffen ist damit auch der Standort Graz.

12.21 Uhr: Stadtgemeinden aus der Region Voitsberg bieten Hilfsdienste an: Prompt reagiert haben die Verantwortlichen der drei Städte aus der Region - sie bieten Hilfsdienste für die Zustellung von Einkäufen und Medikamenten an.

12.10 Uhr: Dringender Appell vom Roten Kreuz Steiermark an die Bevölkerung!



12.05 Uhr: Die Graz Linien fügen einen neuen Punkt zu ihrem Maßnahmenpaket hinzu: Ab Montag, 16. März, verkaufen die Busfahrer keine Tickets mehr an Fahrgäste. Darüber hinaus bleibt die vordere Tür immer geschlossen. So soll der direkte Kontakt zwischen Fahrer und Fahrgast weiter reduziert werden.

12.00 Uhr: "Mahlzeit!" - passend zur Mittagsstunde. Von teilweisen Hamsterkäuen haben wir heute schon berichtet. Lassen die in den Regalen verbliebenen Waren aber auf das Ernährungsverhalten der Steirer rückschließen?

Unsere Kollegen von der Antenne erklären, warum es keinen Grund für Hamsterkäufe gibt.

11.47 Uhr: "Aus Verantwortung" schließt Arzt in Neumarkt vorübergehend seine Ordination. "In Arztpraxen könne sich Corona perfekt verbreiten", begründet Wolfgang Auer.

11.34 Uhr: Seit den frühen Morgenstunden rauchen auch bei den Verantwortlichen der 16 Gemeinden im Bezirk Leoben wieder die Köpfe, mit welchen Maßnahmen der Ausbreitung des Coronavirus entgegengetreten werden kann: Es gibt keine bestätigten Coronavirusfälle im Spital und die Montanuni setzt auf Home Office.

11.19 Uhr: Eduthek: Jene Plattform des Bildungsministeriums, auf der sich Lehrer, Schüler und Eltern Lernmaterialien für den Fernunterricht in den "Corona-Ferien" herunterladen können, ist an diesem Freitagvormittag wegen vieler tausender Zugriffe überlastet: Nichts geht stundenlang mehr. Das Ministerium arbeitet an Problemlösung.

11.13 Uhr: Auswirkungen auf den Sport: Am Donnerstag haben die KSV-Fußballer noch zwei Trainingseinheiten absolviert, mit Freitag wurde in Anbetracht der Corona-Krise der Trainingsbetrieb aber eingestellt.



11.07 Uhr: Nach positivem Fall stellt die Uni Graz den gesamten Parteienverkehr ein. Das bedeutet: Keine Präsenz-Lehrveranstaltungen und -Prüfungen mehr. Ein Mitarbeiter war positiv auf den Coronavirus getestet worden.

10.55 Uhr: Im Interview mit der Kleinen Zeitug diese Woche hat es Veranstalter Klaus Leutgeb schon befürchtet - er muss jetzt das Helene-Fischer-Konzert in Gastein absagen.

10.42 Uhr: Südoststeiermark und Südburgenland - das ist die Situation an den Grenzen in der Region: Im Burgenland werden teilweise Grenzen zu Ungarn geschlossen. Die Grenzübergänge St. Gotthard-Jennersdorf und Heiligenkreuz sind nicht betroffen, ebenso wie die Südoststeiermark.

10.30 Uhr: Corona in Murau und Murtal: es gibt einen weiteren Krankheitsfall, ein Einsatzstab wurde eingerichtet.

10.20 Uhr: Austropop-Barde Boris Bukowski muss zwei steirische Gigs canceln:



10.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise schließt das Naturhotel Bauernhofer auf der Brandlucken ab Montag - man möchte nicht auf eine Verordnung des Landes warten.

10.04 Uhr: Bei Diskontern wird um die letzten Nudeln gerittert, Interspar im Grazer Murpark riegelte wegen des Andrangs sogar ab. Der Handel beruhigt: "Die Versorgung ist sichergestellt." Es kommt zur Blockabfertigung.

9.57 Uhr: Die Kleine Zeitung und die Antenne Steiermark luden zum Corona-Gipfel in den Newsroom: Warum den steirischen Skigebieten jetzt die Schließung bevorsteht, der Frühling nur wenig Linderung bringen wird. Der Tenor: "Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben." Alle Fragen und Antworten finden Sie hierzum Nachlesen!

9.45 Uhr: In der Parktherme Bad Radkersburg wird der Betrieb voraussichtlich bis 3. April eingestellt. Das Vita med Gesundheitszentrum ist von dieser Maßnahme ausgenommen. Die Therme Bad Gleichenberg hat bis 5. April zu. Alle Details hier.

9.35 Uhr: Einschränkungen, Schließungen und Krisensitzungen: Auch am Donnerstag beherrscht das Thema Corona die Region Murtal. Das Alltagsleben wird weiter beschränkt - alle Details hier.

9.27 Uhr: Diese Pläne hat man für den öffentlichen Verkehr in der Landeshauptstadt:



9.23 Uhr: Die Skigebiete in Vorarlberg, Tirol und Salzburg beenden wegen des Coronavirus die Skisaison vorzeitig, im Bezirk Liezen läuft - zumindest vorerst - noch alles normal.

9.15 Uhr: Nach den Hotelschließungen in Westösterreich gibt es heute auch in Grazer Hotels schon Besprechungen, ob man in Corona-Pause geht. Die Storno-Welle ist massiv.

9.02 Uhr: Über mangelnden Anrag können sich die diversen Supermärkte im Land heute Früh offenbar nicht beschweren. O-Ton einer Verkäuferin im Grazer Lebensmitelhandel: "Heut ist mehr los als zu Weihnachten."

8.50 Uhr: Corona-Folgen im Bezirk Weiz: In Passail wird für den Ernstfall bereits eine Lebensmittel-Hauszustellung vorbereitet.

8.40 Uhr: Aktueller Stand der Covid-19-Fälle in der Steiermark: 44 laut Sozialministerium.

8.30 Uhr: Corona trifft Groß und Klein, im Großen und im Kleinen ...

8.22 Uhr: Wie erklärt man Kindern und Jugendlichen das Thema Corona? Das Rote Kreuz Steiermark empiehlt:



8.05 Uhr: Das ist gelebte Nachbarschaftshilfe! Um vor allem ältere Menschen zu schützen, kurbeln in Graz Initiativen die Solidarität in ihrer Nachbarschaft an. Die Stadt richtet eine Hotline ein, um Studenten zu aktivieren.

7.53 Uhr: Ein Elternteil eines Kindes, das die Volksschule in Gnas besucht, ist mit dem Coronavirus infiziert. Die Gnaser Volksschüler sollen zuhause bleiben.

7.40 Uhr: Kurzer Rückblick: Zwei Fälle von Covid-19 gab es in steirischen Krankenanstalten: An der Grazer LKH-Uniklik wurde eine Ärztin auf der Krebsstation positiv getestet, am LKH Hartberg steckte sich ein Turnusarzt an. Das oststeirische Spital wurde umgehend geschlossen, in Graz wird die betroffene Abteilung mit 26 Patienten als abgeschlossene "Enklave" betreut.

7.30 Uhr: Die Landessanitätsdirektion informierte, dass am Donnerstag insgesamt elf weitere Personen in der Steiermark positiv auf den Coronavirus getestet wurden. Damit sind derzeit 38 Steirerinnen und Steirer betroffen. Positiv: Gegenüber dem Vortag steigerte sich die Zahl der Neuerkrankungen nur wenig. Nicht so positiv: Unter den Betroffenen ist auch ein 85-jähriger Risikopatient.

7.23 Uhr: Die Gemeinderatswahlen werden aufgrund der heute verkündeten Aussetzung nicht am 22. März stattfinden, seine Stimme kann man dennoch schon abgeben. Entweder per Briefwahl oder am vorgezogenen Wahltag am 13. März. Hier erfahren Sie, wie das genau funktioniert.

7.15 Uhr: Zu Mittag waren gestern im Newsroom der Kleinen Zeitung Landespolitiker und ein Gesundheitsexperte zu Gast um wichtige Fragen von Kleine-Lesern und Hörern der Antenne Steiermark zu beantworten. Zusammengefasst die wichtigsten Antworten: