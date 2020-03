Facebook

Bei alten Straßenbahnen muss improvisiert werden: "Sehr geehrte Fahrgäste: Tür 1 gesperrt - Bitte um Verständnis" © Michael Kloiber

Dass aktuell deutlich weniger Menschen in Graz unterwegs sind, spürt man auch und vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln. So sind Busse und Straßenbahnen deutlich lichter besetzt als sonst. Trotzdem haben die Graz Linien mit Donnerstagfrüh ein Maßnahmenpaket umgesetzt, um Kunden und Mitarbeiter so gut es geht vor dem Coronavirus zu schützen.