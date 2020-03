Facebook

Für Krankenhäuser und Pflegeheime gelten jetzt Besuchsverbote © APA

Seit gestern gilt der Erlass des Gesundheitsministeriums zur Eindämmung des Coronavirus. Dieser legt auch das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Landesregierung und Bildungsdirektion beraten über die weiteren Maßnahmen, für Spitäler und Pflegeheime gilt ein Besuchsverbot. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die Entwicklungen des gestrigen Tages können Sie unter diesem Link nachlesen.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

10.40 Uhr: Die Graz-Linien verwenden bei den Straßenbahnen ab sofort vornehmlich Garnituren mit abgeschlossener Fahrerkabine. Wo das nicht möglich ist, wurde kurzerhand der vordere Eingang mit Baustellenband abgesperrt:

In älteren Bim-Garnituren ohne abgeschlossener Fahrerkabine haben die Graz-Linien den vorderen Zutritt abgesperrt Foto © Michael Kloiber

10.10 Uhr: Soeben bestätigte die Landessantätsdirektion zwei weitere Corona-Infektionsfälle in der Steiermark. Es handelt sich um einen Mann, Jahrgang 1968, aus dem Bezirk Südoststeiermark und einen weiteren Mann, Jahrgang 1967, aus Graz. Die Gesamtzahl der infizierten Steirer hält damit zur Stunde bei 29.

9.55 Uhr: Im steirischen Thermenland laufen zur Stunde die Beratungen, ob auch hier (Loipersdorf, Bad Waltersdorf & Co) der Tagesbetrieb eingeschränkt oder gar eingestellt werden soll. "Derzeit läuft noch alles normal, aber natürlich ist stark spürbar, dass die Tagesgäste ausbleiben", sagt Thermen- und Vulkanland-Geschäftsführer Mario Gruber zur Kleinen Zeitung. "Entscheidend wird für uns sein, welche Verordnungen die Bezirksbehörden in den kommenden Stunden erlassen." Schließungen sind auch hier nicht auszuschließen. Den Tagesbetrieb eingestellt haben bislang unter anderem folgende Thermen: Therme Nova in Köflach, Grimmingtherme in Bad Mitterndorf und die Aqualux-Therme in Fohnsdorf.

9.40 Uhr: Weitere Schließungen im Freizeitbereich: Neben der Therme Nova in Köflach bleiben nun auch die Grimmingtherme in Bad Mitterndorf und das Narzissenbad in Bad Aussee für externe Besucher geschlossen. In allen Fällen bleiben aber Hotel- und Therapiebetrieb aufrecht.

9.35 Uhr: Der Fußballverband setzt ab nächster Woche den gesamten Nachwuchsspielbetrieb aus. Grund sind die stufenweisen Schulschließungen.

9.30 Uhr: Beim Roten Kreuz mehren sich Stimmen, wonach es einen spürbaren Rückgang an freiwilligen Helfern gebe. Beim Roten Kreuz im Murtal macht man dafür auch "Druck von Arbeitgebern" verantwortlich, wonach freiwillige Tätigkeiten derzeit zurückzustellen seien.

9.15 Uhr: Weil der Mann einer Lehrerin an Covid-19 erkrankt ist, hat die Gemeinde Hart bei Graz die örtliche Volksschule samt Kinderbetreuung geschlossen. Die Pädagogin ist laut dem Bürgermeister in Quarantäne. Details dazu finden Sie hier.

8.55 Uhr: In der Landeshauptstadt Graz ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Pläne der Graz-Linien, bei Schulschließungen auf den Ferienfahrplan umzustellen, nicht kontraproduktiv seien. Bei geringerer Taktfrequenz würden die Menschen in den Straßenbahnen umso dichter aneinander stehen, wenden Kritiker ein.

8.20 Uhr: Hoffnungsvolles hat der Grazer Infektiologe Robert Krause im Gepäck: Demnach könnten die drastischen Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus bereits nächste Woche in Form gebremster Fallzahlen Wirkung zeigen. Näheres dazu finden Sie hier.

8.13 Uhr: Jetzt ziehen auch die Thermen Konsequenzen aus der Ausnahmesituation. Die Therme Nova in Köflach schließt bis vorerst 3. April die Pforten. Offen bleiben Hotel, Café und Therapiezentrum.

8.07: Die Südsteiermark-Classic ist das nächste Veranstaltungsopfer des Coronavirus. Wie die Organisatoren mitteilten, muss die für 23. bis 25. April geplante Jubiläums-Oldtimer-Rallye auf 2021 verschoben werden.

8.05 Uhr: Das Narzissenfest, das von 21. bis 24. Mai im Salzkammergut stattfindet, ist von der aktuellen Absage-Welle nicht betroffen. Das Team des Narzissenfestvereins gehe aktuell davon aus, dass das größte Blumenfest Österreichs wie geplant stattfinden könne. Man beoachte die Lage genau und werde Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Besucher setzen, sofern diese notwendig werden sollten.

8 Uhr: Details zu den teilweisen Rückholungen von Kages-Pflegern aus dem Urlaub finden Sie hier.

7.45 Uhr: Die Maßnahmen der Regierung bremsen die Landeshauptstadt aus. Doch was sagt Graz zur Corona-Krise?

So denkt Graz über: Corona und die Maßnahmen

7.30 Uhr: Die Kleine Zeitung und die Antenne Steiermark laden heute zur Live-Stunde: Landespolitik und Experte Klaus Vander von 12 bis 13 Uhr, Rede und Antwort. Übermitteln Sie uns schon jetzt Ihre Fragen - per Telefon unter 0316/809080.

Zu Gast bei der Live-Stunde: Hygieniker Klaus Vander, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und LH-Vize Anton Lang Foto © KK

7.25 Uhr: Die Details zu den neun neuen steirischen Coronavirus-Fällen: Es handelt sich um vier Männer aus Graz - mit den Geburtsjahren 1964, 1972, 1978 und 1982. Weiters sind drei weibliche Betroffene aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgänge 1948, 1961 und 1992) erkrankt sowie zwei weitere Frauen aus dem Bezirk Murtal (Jahrgänge 1967 und 1982) infiziert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier.

7 Uhr: Das Land Steiermark bittet, dass Krankenhäuser und Pflegeheime keine Besucher mehr einlassen. Einzige Ausnahme ist der Besuch in der letzten Lebensphase. Erste Spitäler setzen die Maßnahmen bereits um, die die Kages vollinhaltlich mitträgt. "Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist es notwendig, dass wir für einige Wochen unser soziales Leben einschränken.", so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.