Die Zahl der Coronavirus-Fälle ist in der Steiermark auf 33 gestiegen. Gemeinderatswahlen in der Steiermark werden um bis zu vier Monate verschoben, mehrere Thermen stellen den Tagesbetrieb ein. Keine Stellungen mehr beim Bundesheer, auch beliebte Lokale schließen.

In der Burg wurde die Wahlverschiebung verkündet © APA/ERWIN SCHERIAU

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus legen das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Landesregierung und Experten beraten ständig über die weiteren Schritte, für Spitäler und Pflegeheime gilt ein Besuchsverbot. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verkündete am Nachmittag eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die Entwicklungen des gestrigen Tages können Sie unter diesem Link nachlesen.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

15.11 Uhr: Wegen des Mangels an Desinfektionsmittel greift die Montan Uni Leoben zur Selbsthilfe. Seit gestern werden die dringend notwendigen Flächendesinfektionsmittel in den eigenen Labors selbst hergestellt.



15.02 Uhr: Die Landessanitätsdirektion gibt die Daten zu den neuen Erkrankten wie folgt an: ein Mann (Jahrgang 1968) aus dem Bezirk Südoststeiermark, eine Frau (1948) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, zwei Männer (1967 und 1990) aus Graz, ein Mann (1976) und eine Frau (1963) aus dem Bezirk Graz-Umgebung.



14.56 Uhr: Es gibt zwei weitere Covid-19-Fälle in der Steiermark, damit liegt die Zahl bei 33. Das Land ersucht die Menschen, das Gesundheitstelefon 1450 nur bei Verdachtsfällen anzurufen! Bei allgemeinen Informationen soll man sich an die kostenlose Hotline 0800/555 621 der Ages wenden. Mehr dazu hier.



14.53 Uhr: Die Stadt Graz präzisiert: das Verbot für Veranstaltungen gilt auch für private Feiern, bei denen mehr als 100 Personen an einem Ort aufeinandertreffen.

Derzeit gibt es in #Graz ein Veranstaltungsverbot nach dem Epidemiegesetz!

Achtung: Das betrifft ALLE Ereignisse, bei denen Menschen zusammenkommen - auch private Feiern: https://t.co/jCtfIfG84N #Covid_19 pic.twitter.com/OhmWQ8R1ni — Stadt Graz (@GrazStadt) March 12, 2020



14.45 Uhr: Die Wahlen werden vorübergehend ausgesetzt, die Landesregierung kann den Wahltag innerhalb von vier Monaten neu ansetzen. Sollte auch dieser neue Termin nicht möglich sein, müssen die Wahlen im Herbst komplett neu durchgeführt werden.



14.40 Uhr: ++++ Die Gemeinderatswahlen werden um bis zu vier Monate verschoben ++++ Mehr dazu hier.



14.23 Uhr: Der Absagereigen setzt sich fort. Der steirische Skiverband sagt sämtliche Wettkämpfe und Veranstaltungen ab.

14.15 Uhr: Die Entscheidung zur möglichen Verschiebung der Gemeinderatswahlen naht. Wir berichten per Livestream aus der Grazer Burg.



14.10 Uhr: Der Stellungsbetrieb beim Bundesheer ist ab Montag vorübergehend ausgesetzt, erfuhr die Kleine Zeitung soeben. Das gilt auch für die Ergänzungsabteilung des Militärkommandos Steiermark in Graz.



14.00 Uhr: Höchstwahrscheinlich werden die Gemeinderatswahlen in der Steiermark verschoben. Das ist für die Steirer zwar demokratisches Neuland, aber keine Katastrophe, schreibt Ernst Sittinger in seinem Kommentar.

13.40 Uhr: Im in der Grazer Belgierkaserne angesiedelten Kommando Streitkräfte finden heute Videokonferenzen mit den Kommandanten der Truppe statt. Es geht um Sofortmaßnahmen im Bundesheer, die eine Ausbreitung des Virus innerhalb der Streitkräfte verhindern soll. Die Einsatzbereitschaft hat dabei oberste Priorität.

13 Uhr: Die Grünen haben bekanntgegeben, ihren Wahlkampf für die steirischen Gemeinderatswahlen einzustellen. Infostände werden abgebaut, Hausbesuche beendet. "Jetzt hat die Gesundheit oberste Priorität", heißt es in einem Schreiben von Landesgeschäftsführer Wolfgang Raback an die Grünen Wahlkämpfer in den Gemeinden. Zudem hat die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl die Lesetour zu ihrem neuen Buch "Verschwendungsfreie Zone" abgebrochen.

12.45 Uhr: Immer mehr verdichten sich die Hinweise, dass die steirischen Gemeinderatswahlen - anders als bisher geplant - nun doch aufgrund der Corona-Krise verschoben werden könnte. Nachdem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bereits am Vormittag wissen ließ, dass der Wahltermin wackeln könnte, machen nun auch mehrere Bürgermeister in diese Richtung Druck. Unter anderem fordert auch Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ), den Wahltermin am 22. März fallen zu lassen.

12.35 Uhr: Das sagt Annika Gratzer (16), Schulsprecherin des BG/BRG Judenburg, zur aktuellen Situation in den Schulen im Video-Interview mit Redakteur Raphael Ofner:

Schulsprecherin Annika Gratzer zur Lage

12.35 Uhr: Eben hat die Landessanitätsdirektion bekannt gegeben, dass zwei weitere Covid-Erkrankungen in der Steiermark registriert wurden. Diesmal handelt es sich um zwei Frauen. Die Zahl der steirischen Erkrankungsfälle hat sich damit auf 31 gesteigert.

12.30 Uhr: Das AMS Steiermark setzt aus Sicherheitsgründen ab Montag (16. März) Schulungen und Veranstaltungen aus. Der persönliche Kontakt in den Geschäftsstellen soll auf ein Minimum beschränkt werden. Mit Kunden wird verstärkt per Telefon, Mail und eAMS-Konto kommuniziert. Anberaumt sind die Einschränkungen vorerst bis zum Ende der Osterfeiertage. Auch das WIFI Steiermark stellt ab Montag seinen Kursbetrieb ein.

12.20 Uhr: Der Absage-Reigen bei Veranstaltungen zieht auch zeitlich immer weitere Kreise. Mittlerweile werde auch Veranstaltungen gekippt, die erst für Ende April anberaumt waren. So wurde die große Leistungsschau-Messe in Köflach (30. April bis 2. Mai) gestrichen.

12.15 Uhr: Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung des Corona-Virus stellt die steirische Landesstelle der Gesundheitskasse bis vorerst 3. April die Impfaktion gegen FSME ein. Alle geplanten Impftermine in der Grazer Zentrale und in den Bezirken sind damit hinfällig.

12.10 Uhr: Nach Kritik an der geplanten Maßnahme der Graz-Linien, mit dem Schließen der Schulen in den Ferienfahrplan zu wechseln, stellt Bürgermeister Siegfried Nagl klar: Der Plan wird zurückgenommen, der Takt von Bussen und Straßenbahnen in Graz wird nicht ausgedünnt.

12.05 Uhr: Jetzt im Live-Stream: Die Kleine Zeitung und die Antenne Steiermark haben die Landespolitik, den Experten Klaus Vander und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner zur Diskussion gebeten. Zum Live-Stream geht es hier.

12.02 Uhr: Am Mittwoch hatte die Regierung verkündet, dass die Maßnahmen, die für die Schulen gelten, auch für Kindergärten angewandt werden. Was das jetzt aber konkret für die Kindergärten und Krippen - und natürlich für die Eltern der Kleinsten bedeutet, ist nach wie vor nicht klar. "Wir warten noch auf den Erlass aus Wien", heißt es etwa aus dem Büro des Grazer Stadtrates Kurt Hohensinner.

12 Uhr: Die vorübergehende Schließung der Volksschule in Hart bei Graz ist beendet. Nach Absprache mit der Bildungsdirektion hat der Bürgermeister die Sperre aufgehoben. Grund für die Schließung war eine Covid-Erkrankung in der Familie einer Lehrerin.

11.42 Uhr: Das Bildungsministerium hat die Vorsichtsmaßnahmen weiter erhöht. Neben dem bereits verkündeten Aus für Schulveranstaltungen bis 3. April wird nun für das gesamte verbleibende Schuljahr empfohlen, Planung von Schulveranstaltungen zu unterlassen.

11.30 Uhr: Jetzt könnten auch die steirischen Gemeinderatswahlen zum Corona-Opfer werden. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer schließt jedenfalls eine Verschiebung nicht mehr aus.

Reaktion des Landeshauptmanns Vier Monate Zeit Steirische Gemeinderatswahlen werden verschoben

11.08 Uhr: Lokale machen dicht: "Wir können das nicht verantworten" - mit diesen Worten begründet Bollwerk-Chef Martin Fritz in einem Video-Statement via Facebook, dass seine Lokale aufgrund der Corona-Krise schließen:

Weitere beliebte Lokale haben zudem verkündet, vorerst die Pforten zu schließen, darunter das Monkeys in Graz:

11 Uhr: Die Kleine Zeitung und die Antenne Steiermark laden heute zur Live-Stunde: Landespolitik, Experte Klaus Vander und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner stehen von 12 bis 13 Uhr Rede und Antwort. Übermitteln Sie uns schon jetzt Ihre Fragen - per Telefon unter 0316/809080.

10.45 Uhr: Noch für den Vormittag ist eine Videokonferenz zwischen Bildungsministerium und steirischer Bildungsdirektion anberaumt. Dabei wird besprochen, wie es konkret für die steirischen Schulen weitergeht. Details finden Sie hier.

10.40 Uhr: Die Graz-Linien verwenden bei den Straßenbahnen ab sofort vornehmlich Garnituren mit abgeschlossener Fahrerkabine. Wo das nicht möglich ist, wurde kurzerhand der vordere Eingang mit Baustellenband abgesperrt:

In älteren Bim-Garnituren ohne abgeschlossener Fahrerkabine haben die Graz-Linien den vorderen Zutritt abgesperrt Foto © Michael Kloiber

10.10 Uhr: Soeben bestätigte die Landessantätsdirektion zwei weitere Corona-Infektionsfälle in der Steiermark. Es handelt sich um einen Mann, Jahrgang 1968, aus dem Bezirk Südoststeiermark und einen weiteren Mann, Jahrgang 1967, aus Graz. Die Gesamtzahl der infizierten Steirer hält damit zur Stunde bei 29.

9.55 Uhr: Im steirischen Thermenland laufen zur Stunde die Beratungen, ob auch hier (Loipersdorf, Bad Waltersdorf & Co) der Tagesbetrieb eingeschränkt oder gar eingestellt werden soll. "Derzeit läuft noch alles normal, aber natürlich ist stark spürbar, dass die Tagesgäste ausbleiben", sagt Thermen- und Vulkanland-Geschäftsführer Mario Gruber zur Kleinen Zeitung. "Entscheidend wird für uns sein, welche Verordnungen die Bezirksbehörden in den kommenden Stunden erlassen." Schließungen sind auch hier nicht auszuschließen. Den Tagesbetrieb eingestellt haben bislang unter anderem folgende Thermen: Therme Nova in Köflach, Grimmingtherme in Bad Mitterndorf und die Aqualux-Therme in Fohnsdorf.

9.40 Uhr: Weitere Schließungen im Freizeitbereich: Neben der Therme Nova in Köflach bleiben nun auch die Grimmingtherme in Bad Mitterndorf und das Narzissenbad in Bad Aussee für externe Besucher geschlossen. In allen Fällen bleiben aber Hotel- und Therapiebetrieb aufrecht.

9.35 Uhr: Der Fußballverband setzt ab nächster Woche den gesamten Nachwuchsspielbetrieb aus. Grund sind die stufenweisen Schulschließungen.

9.30 Uhr: Beim Roten Kreuz mehren sich Stimmen, wonach es einen spürbaren Rückgang an freiwilligen Helfern gebe. Beim Roten Kreuz im Murtal macht man dafür auch "Druck von Arbeitgebern" verantwortlich, wonach freiwillige Tätigkeiten derzeit zurückzustellen seien.

9.15 Uhr: Weil der Mann einer Lehrerin an Covid-19 erkrankt ist, hat die Gemeinde Hart bei Graz die örtliche Volksschule samt Kinderbetreuung geschlossen. Die Pädagogin ist laut dem Bürgermeister in Quarantäne. Details dazu finden Sie hier.

8.55 Uhr: In der Landeshauptstadt Graz ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Pläne der Graz-Linien, bei Schulschließungen auf den Ferienfahrplan umzustellen, nicht kontraproduktiv seien. Bei geringerer Taktfrequenz würden die Menschen in den Straßenbahnen umso dichter aneinander stehen, wenden Kritiker ein.

8.20 Uhr: Hoffnungsvolles hat der Grazer Infektiologe Robert Krause im Gepäck: Demnach könnten die drastischen Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus bereits nächste Woche in Form gebremster Fallzahlen Wirkung zeigen. Näheres dazu finden Sie hier.

8.13 Uhr: Jetzt ziehen auch die Thermen Konsequenzen aus der Ausnahmesituation. Die Therme Nova in Köflach schließt bis vorerst 3. April die Pforten. Offen bleiben Hotel, Café und Therapiezentrum.

8.07: Die Südsteiermark-Classic ist das nächste Veranstaltungsopfer des Coronavirus. Wie die Organisatoren mitteilten, muss die für 23. bis 25. April geplante Jubiläums-Oldtimer-Rallye auf 2021 verschoben werden.

8.05 Uhr: Das Narzissenfest, das von 21. bis 24. Mai im Salzkammergut stattfindet, ist von der aktuellen Absage-Welle nicht betroffen. Das Team des Narzissenfestvereins gehe aktuell davon aus, dass das größte Blumenfest Österreichs wie geplant stattfinden könne. Man beoachte die Lage genau und werde Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Besucher setzen, sofern diese notwendig werden sollten.

8 Uhr: Details zu den teilweisen Rückholungen von Kages-Pflegern aus dem Urlaub finden Sie hier.

7.45 Uhr: Die Maßnahmen der Regierung bremsen die Landeshauptstadt aus. Doch was sagt Graz zur Corona-Krise?

So denkt Graz über: Corona und die Maßnahmen

7.30 Uhr: Die Kleine Zeitung und die Antenne Steiermark laden heute zur Live-Stunde: Landespolitik und Experte Klaus Vander von 12 bis 13 Uhr, Rede und Antwort. Übermitteln Sie uns schon jetzt Ihre Fragen - per Telefon unter 0316/809080.

Zu Gast bei der Live-Stunde: Hygieniker Klaus Vander, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und LH-Vize Anton Lang Foto © KK

7.25 Uhr: Die Details zu den neun neuen steirischen Coronavirus-Fällen: Es handelt sich um vier Männer aus Graz - mit den Geburtsjahren 1964, 1972, 1978 und 1982. Weiters sind drei weibliche Betroffene aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgänge 1948, 1961 und 1992) erkrankt sowie zwei weitere Frauen aus dem Bezirk Murtal (Jahrgänge 1967 und 1982) infiziert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier.

7 Uhr: Das Land Steiermark bittet, dass Krankenhäuser und Pflegeheime keine Besucher mehr einlassen. Einzige Ausnahme ist der Besuch in der letzten Lebensphase. Erste Spitäler setzen die Maßnahmen bereits um, die die Kages vollinhaltlich mitträgt. "Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist es notwendig, dass wir für einige Wochen unser soziales Leben einschränken.", so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.