Kleine Zeitung und Antenne Steiermark laden am Donnerstag zur Live-Stunde von 12 bis 13 Uhr. Übermitteln Sie uns Ihre wichtigsten Fragen zur Lage nach den Coronavirus-Einschränkungen. Experten und Politik werden diese dann beantworten.

Die Schutzmaßnahmen der Regierung zum Coronavirus sorgen auch in der Steiermark für jede Menge Verunsicherung. Wie ist die Situation in den Krankenhäusern? Wer übernimmt nach der Schließung der Bildungsanstalten die Aufsicht für schulpflichtige Kinder? Und wie hoch ist die Ansteckung durch die neuartige Erkrankung tatsächlich? Für diese und weitere Themen stehen den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung morgen, am Donnerstag, den 12. März 2020 von 12 bis 13 Uhr, Politik und Experten Rede und Antwort.