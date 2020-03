Enormer Anstieg an Patienten geht weiter. Betroffen sind neben der Steiermark vor allem Tirol, Wien und Niederösterreich. Gesundheitsministerium bestätigt sieben neue Fälle in der Steiermark.

© Symbolbild: AP

Am Mittwoch wurden nach Recherchen der Kleinen Zeitung neun weitere Betroffene bekannt. Sieben davon hat das Gesundheitsministerium gegen 15 Uhr bestätigt. Die Rachenabstrichtests laufen weiter auf Hochtouren. Unterdessen bereitet sich das Land Steiermark auf eine noch höhere Anzahl an Coronavirus-Patienten vor: Das LKH Graz-West ist mit der Intensivstation gut aufgestellt", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Zusätzliche Betten stünden in Enzenbach bereit. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte indes: "Die gesamte Tragweite der Auswirkungen können wir heute noch gar nicht abschätzen."