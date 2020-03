Bundesregierung trifft um 15 Uhr Sozialpartner - dabei soll es vor allem um das Thema Schul- und Kindergartenschließungen gehen. Danach wird die Entscheidung bekanntgegeben, ob und in welcher Form es zu Schließungen kommt. Angedacht ist, zuerst die Oberstufenschüler zu Hause zu lassen.

Werner Kogler, Sebastian Kurz, Karl Nehammer © APA/ROLAND SCHLAGER

Noch heute wird entschieden, wie es an den Schulen in Bezug auf die Corona-Krise weitergeht. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für 15 Uhr die Sozialpartner eingeladen, "wo es vor allem um das Thema Schulschließungen gehen wird". "Es gibt einen Plan", der sei jetzt noch zu diskutieren und abzustimmen, so Kurz nach dem heutigen Ministerrat. Im Anschluss wird es eine Pressekonferenz dazu geben. Dass hinter den Kulissen heiß diskutiert wird zeigt sich auch daran, dass die geplante Pressekonferenz dazu um eine Stunde nach hinten - auf 17:30 Uhr - verschoben wurde.