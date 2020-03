Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Landesregierung trat nach der Sitzung vor die Presse © Screenshot Kleine Zeitung

Seit heute gilt der Erlass des Gesundheitsministeriums zur Eindämmung des Coronavirus. Dieser legt auch das öffentliche Leben in der Steiermark teilweise lahm. Die Landesregierung hält eine Krisensitzung ab, auch im Landesschulrat wird über die weiteren Maßnahmen beraten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Landesregierung hielt am Vormittag eine Sondersitzung mit dem Expertenstab ab. Danach wurde die Öffentlichkeit informiert. Wir berichten live.





mit dem Expertenstab ab. Danach wurde die Öffentlichkeit informiert. Wir berichten live. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark beträgt derzeit 19 . Am Mittwoch kam ein weiterer Fall dazu.

. Am Mittwoch kam ein weiterer Fall dazu. Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern (Indoor) bzw. mehr als 500 Besuchern (Outdoor) wurden abgesagt, der Uni-Betrieb auf Fernlehre umgestellt. Laufend kommen neue Absagen dazu. Eine Übersicht finden Sie hier.





Die Gemeinderatswahlen sollen wie geplant am 22. März stattfinden. Es wird geraten, die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch zu nehmen.





in Anspruch zu nehmen. Auch der Sport in der Steiermark bekommt die Corona-Krise massiv zu spüren. In einigen Ligen wird dennoch gespielt. Hier finden Sie eine Übersicht.





in der Steiermark bekommt die Corona-Krise massiv zu spüren. In einigen Ligen wird dennoch gespielt. Hier finden Sie eine Übersicht. Steirische Konzert- und Kulturveranstalter stehen durch die Absagewelle vor einer existenziellen Krise.

Die aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker

11.30 Uhr: Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) berichtet, dass sich Verdachtsfälle mittlerweile fast nur noch über die Gesundheitshotline 1450 melden. Sie dankte den Steirerinnen und Steirern für diese Disziplin. Sie appellierte an die Eigenverantwortlichkeit der Menschen: "Vermeiden Sie soziale Kontakte so weit wie möglich!"



11.25 Uhr: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bekräftigte in seinem Statement einmal mehr, dass die Gemeinderatswahlen am 22. März wie geplant stattfinden werden.



11.15 Uhr: Mittlerweile gibt es in der Steiermark 19 bestätigte Fälle von Covid-19. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation, die anderen in häuslicher Pflege. Österreichweit waren es Mittwochfrüh 206 bestätigte Fälle.



11.07 Uhr: Das Gesundheitsressort des Landes empfiehlt, Besuche von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen zu unterlassen. Nur in besonderen Fällen und unter Einhaltung der Händehygiene sollten solche Besuche durchgeführt werden. Auf jeden Fall sollten keine "Gruppenbesuche" stattfinden, sondern nur die engsten Angehörigen in die Einrichtungen kommen. In den Bezirken Murau und Murtal haben die Pflegeheime schon von sich aus teils drastische Maßnahmen ergriffen.



10.57 Uhr: In wenigen Minuten informiert die Landesregierung zu den neuesten Maßnahmen. Wir berichten live vom Pressestatement nach der Krisensitzung.



Journalisten warten in der Grazer Burg Foto © Thomas Rossacher



10.50 Uhr: Bei der Holding Graz erwartet man einen Rückgang an Passagieren in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Schon heute sind deutlich weniger Fahrgäste in Bim und Bus festzustellen.

Leere Straßenbahn in Graz Foto © Günter Pilch

10.35 Uhr: Die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, hätte vom 24. bis 29. März sollen. Nun wurde auch diese Veranstaltung, bedingt durch den Coronavirus-Erlass der Regierung, ersatzlos abgesagt.

10.30 Uhr: Der Kinobesuch ist vorerst weiterhin möglich, allerdings gibt es auch in den Kinosälen Einschränkungen. Betreiber Cineplexx verkauft nicht mehr als 100 Karten pro Vorstellung, jeder zweite Platz muss frei bleiben.

10.20 Uhr: "Ab jetzt trifft es uns empfindlich", sagt der steirische Tourismus-Boss Erich Neuhold zur Krise. Er rät im Interview zu lockeren Storno-Regeln.