Corona in Kärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landeshauptmann Peter Kaiser © KLZ/Weichselbraun

Einreisestopp in Italien, die Absage von Großveranstaltungen, das Aussetzen von Lehrveranstaltungen an Unis, im Raum stehende Schulschließungen: Zur Eindämmung des Coronavirus hat die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen, die das öffentliche Leben in den nächsten Wochen massiv einschränken werden. Viele Fragen sind offen, aber seit heute liegen die entsprechenden Erlässe und Verordnungen im Detail vor.

Wie schützt sich Kärnten? Ihre Fragen zum Thema beantworten derzeit bei einer Telefonstunde der Kleinen Zeitung Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessanitätsdirektorin Elisabeth Oberleitner. Sie sind unter der Telefonnummer 0810/200 107 erreichbar.

Fragen können auch per Mail an lokal.redaktion@kleinezeitung.at übermittelt werden. Diese werden ab etwa 16.45 Uhr im Rahmen eines Livestreams beantwortet.