Proteste von Häftlingen © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Bei den Revolten, die in rund 30 italienischen Gefängnissen ausgebrochen sind, steigt die Zahl der Opfer. Bis Dienstagnachmittag wurden insgesamt elf Tote und mehrere Verletzte verzeichnet. Allein in der Strafanstalt der norditalienischen Stadt Modena stieg die Zahl der Todesopfer nach Unruhen am Dienstag auf acht. Drei Insassen kamen im Gefängnis der Stadt Rieti nördlich von Rom ums Leben.

Bei heftigen Protesten in der Strafanstalt in Rieti plünderten

einige Sträflinge die Krankenabteilung des Gefängnisses und nahmen

Medikamente, vermutlich Methadon, ein. Drei Personen starben an

einer Überdosis, fünf weitere landeten im Spital, berichteten

italienische Medien.

In rund 30 Gefängnissen des Landes sind seit Sonntag Revolten imGange.So wurden Besuche von Verwandten ausgesetzt. DieInsassen beklagten zudem schlechte hygienische Zustände in den starküberfüllten Strafanstalten.

Laut Medien flüchteten rund 50 Gefangene aus der Strafanstalt der

süditalienischen Stadt Foggia, rund 30 wurden wieder festgenommen. 22 Entflohene sind noch auf der Flucht und werden in ganz Italien gesucht.

Premier Giuseppe Conte verurteilte die Gefängnisrevolten. Die

Regierung werde sich um höchste Sicherheitsmaßnahmen in den

Haftanstalten bemühen. Revolten, Insassenflucht und Verwüstungen

seien jedoch nicht tolerierbar, sagte Conte.