© AP

Petersdom und Petersplatz werden wegen der Gefahr durch das Coronavirus für Touristen geschlossen, wie der Vatikan mitteilt. Dies gilt auch für geführte Reisegruppen. Einzelnen Gläubigen soll der Zugang zum Dom jedoch zum Gebet erlaubt bleiben. Auch das Postamt sowie die Buchhandlung im Vatikan bleiben für Besucher geschlossen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 3. April.

Der Trevi-Brunnen, ein Wahrzeichen Roms und des "Dolce Vita", ist nicht mehr für Besucher zugänglich. Die Sperre wurde im Einklang mit einer Regierungsverordnung erlassen, die wegen der Coronavirus-Krise die Schließung von Museen, Monumenten und archäologischen Stätten vorsieht.

Italien: Land im Ausnahmezustand Geschlossene Gesellschaft: Wegen des Coronavirus bleiben Touristenmagneten geschlossen. (c) APA/AFP/LAURENT EMMANUEL (LAURENT EMMANUEL) Das soziale Leben ist zum Erliegen gekommen. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) Zurück in den Alltag - mit Schutzmaßnahmen. (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI) (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI) (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI) (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI) (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI) (c) APA/AFP/ANDREAS SOLARO (ANDREAS SOLARO) (c) AP (Andrew Medichini) (c) AP (Andrew Medichini) (c) AP (Andrew Medichini) (c) AP (Cecilia Fabiano) (c) AP (Cecilia Fabiano) (c) AP (Alfredo Falcone) 1/19

Auch weitere bekannte römische Monumente wie das Kolosseum, das

Pantheon und das Palatinum sperren vorerst für die Öffentlichkeit.

Geschlossen sind zudem der Petersdom und die Vatikanischen Museen. Der Vatikan hat zum Schutz vor der Coronavirus-Welle am Dienstag den Petersplatz in Rom für die Öffentlichkeit gesperrt.

Bei einem Treffen mit den Chefs der Oppositionsparteien sagte der

italienische Premier Giuseppe Conte am Dienstag, dass er weitere

Anti-Coronavirus-Maßnahmen nicht ausschließe. "Die Regierung ist

bereit, alle notwendigen Maßnahmen zur rigorosen Bekämpfung der

Infektion zu setzen", sagte der Premier.