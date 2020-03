Kleine Zeitung +

Laufend neue Absagen Sport, Feste und Diagonale in der Steiermark: Das ist wegen Corona abgesagt

Keine Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500, keine Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern: Steiermark-Frühling ist abgesagt. ++ Gemeinderatswahl findet statt. ++ Absagen am Ring ++ Einige steirische Unis schließen schon am Mittwoch. ++ Erste Besuchsverbote in Pflegeheimen.