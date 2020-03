Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/TIZIANA FABI

Vom Tourismusmagneten zur Stadt unter Quarantäne: Rom, Hauptstadt des globalen Massentourismus und des "Dolce vita", ist am Dienstag als Sperrzone erwacht. Die rigorosen Vorsichtsmaßnahmen mit Reise- und Versammlungsverboten, die bisher nur für Teile Norditaliens galten, betreffen jetzt auch die Ewige Stadt und schränken den Alltag seiner 3,5 Millionen Bewohner ein.

Die undisziplinierten Römer, bekannt für ihren Humor und ihre gelassene Lebenseinstellung, beugen sich nur missmutig den neuen Vorschriften, die ihre Bewegungsfreiheit einschränken. Viele halten die Vorsichtsmaßnahmen für übertrieben, andere bangen um ihren Job in der Tourismusbranche, die inzwischen zum Erliegen gekommen ist. Ältere Menschen und Familien sorgen sich um ihre Lebensmittelreserven. So stürmten Hunderte Bürger nachts die wenigen offenen Supermärkte aus Angst vor einer Lebensmittelknappheit. Der Andrang war so stark, dass die Regierung in einer Erklärung versichern musste, dass keine Engpässe bei den Warenlieferungen zu befürchten sind.

Der berüchtigte chaotische Verkehr kommt auch in Quarantäne-Zeiten in Rom nicht zum Erliegen, ist jedoch stark zurückgegangen. Bei strahlend blauem Frühlingswetter verkehrten am Dienstag deutlich weniger Autos und Mopeds auf den Straßen. Nachdem seit vergangener Woche Schulen und Universitäten geschlossen sind, haben auch viele Büros dicht gemacht. Die Ministerien setzen auf Home-Office. Die geselligen römischen Beamten entdecken erstmals das Smartworking in den eigenen vier Wänden. Vor allem Frauen versuchen mühevoll, den Job mit der Betreuung ihrer Sprösslinge zu verbinden, die voraussichtlich erst am 3. April wieder in die Schule gehen werden.

Das Leben unter Quarantäne stellt eingefleischte Rituale auf den Kopf. So kommt es vor, dass das Lieblingscafé vor der Haustür plötzlich gesperrt ist. Der chinesische Eigentümer entschuldigt sich mit einem Plakat bei der Kundschaft, wegen der Coronavirus-Epidemie zur Schließung gezwungen worden zu sein. Die sonst überfüllte Bar unweit des Trevi-Brunnens wirkt gespenstisch leer. Der junge Kellner serviert Cappuccino mit einer riesigen Atemschutzmaske vor dem Mund. An der Theke ist ein Abstand von einem Meter zum nächsten Gast obligatorisch.

Fitness-Fans sind verärgert, denn sämtliche Sport- und Schwimmhallen sind geschlossen. Lediglich das Trainieren im Freien und in Parks ist erlaubt. So joggen willige Frühaufsteher den Kaiserlichen Foren entlang und genießen die Stadt, die einen langsameren Lebensmodus entdeckt. Auch Fußballfans finden sich im neuen Quarantäne-Alltag nicht mehr zurecht. Die Serie A-Meisterschaft ist ausgesetzt, somit entfällt ein wichtiger Gesprächsstoff unter Kollegen und Freunden.

Die noch bis vor drei Wochen von Urlaubern aus aller Welt in Besitz genommene Innenstadt ist jetzt für einen geruhsamen Spaziergang zwischen Sehenswürdigkeiten ideal. Der Menschenandrang am geschlossenen Kolosseum und vor den Vatikanischen Museen ist verschwunden. Kleinere, verunsicherte Touristengruppen bestaunen den Trevi-Brunnen und werfen laut altem Brauch eine Münze über die Schulter in das Becken, weil das ja Glück und Rückkehr nach Rom verspricht. Arrivederci Roma, hoffentlich ein Wiedersehen in besseren, virusfreien Zeiten.