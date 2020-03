Nach "schwarzem Montag"Europas Börsen starten mit Zuwächsen in den Tag

Durchatmen auf den Finanzmärkten? Nach dem heftigen Minus am Montag, starten die Börsen am Dienstag leicht im Plus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marktbeobachter blicken heute gespannt auf die Börsen © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Der Wochenbeginn verlief an den internationalen Börsen mit tiefroten Zahlen unterlegt, vom "schwarzen Montag" war schnell die Rede. In Österreich büßte der Leitindex ATX mehr als 9 Prozent ein, der deutsche DAX schrieb ein Minus von 7,94 Prozent und den höchsten Tagesverlust seit dem 11. September 2001. Massiv unter Druck geriet auch die US-amerikanische Wall Street. Dort musste der Handel zeitweise sogar ausgesetzt werden, in Summe stürzte der Dow Jones um 7,79 Prozent ab.

Besonderes Augenmerk wurde deswegen heute, Dienstag, auf die aktuellen Kurse gelegt. Die erste Erkenntnis: Gestartet wurde durchwegs mit einem Plus als Vorzeichen.

Der ATX in Wien notierte um 9.30 Uhr um 3,05 Prozent höher, der DAX in Frankfurt legte um 1,03 Prozent zu. Auch der wichtigste britische Aktienindex, der FTSE 100, lag mit 2,16 Prozent im Plus.