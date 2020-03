Bundesregierung schnürt Maßnahmenpaket gegen Covid-19: Diskutiert wurde die Anlehnung ans Schweizer Modell - mit besonderem Schutz für ältere Menschen und der Absage von Großveranstaltungen. Ein Hintergrund: Man will Engpässe bei Intensivbetten etc. vermeiden. Die Details.

Sujetbild © (c) AP (Brynn Anderson)

Bis in die gestrigen Abend wurde in einer hochrangigen Expertenkomission in Wien intensiv diskutiert, abgewogen und es wurden auch Vergleiche mit anderen Ländern angestellt. Heute will die Bundesregierung ihr Maßnahmenpaket für Österreich präsentieren.