Coronavirus Steiermark: Sieben neue Fälle in wenigen Stunden

Zahl der Coronavirus-Betroffenen stieg am Montag österreichweit an - vor allem in Tirol und der Steiermark. Mittlerweile sind mindestens 17 Steirer erkrankt. Fünf davon verbrachten einen Urlaub in Südtirol.